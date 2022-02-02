Не отходя от морга…

№4 (673) от 2 февраля 2022 г.

На территории Орловской областной больницы открыли ритуальное агентство. Впритык к больничным корпусам. Ранее в этом здании располагалась больничная котельная, которую по каким-то причинам закрыли (для нужд больницы построили новую), а здание продали. Теперь в бывшей котельной находится бюро ритуальных услуг, принадлежащее ООО «Ритуальная городская служба». В последнее время похоронные конторы этого ООО располагаются по всему Орлу на улице Октябрьской, на Наугорском шоссе, в Северном районе. Теперь экспансия похоронщиков распространилась и на территорию областной больницы. С точки зрения похоронного бизнеса, это, безусловно, очень выгодная локация. А вот с точки зрения морали – как-то не очень…

Какими путями здание бывшей больничной котельной оказалось в собственности (или в аренде?) у ритуальной конторы, нам пока неизвестно. Но то, что коммерсанты не прогадали – однозначно. Как рассказывают наши источники, после открытия здесь салона ритуальных услуг родственники умерших пациентов больницы не раз сталкивались с такой ситуацией: людям звонят из больницы, сообщают о смерти близкого человека. А буквально через 20 минут тем же людям звонят из РГС и предлагают полный пакет ритуальных услуг. Удобно, не правда ли?

Понятно, что убитые горем родственники, как правило, соглашаются на предложения первых позвонивших «ритуальщиков», не задумываясь о сумме расходов. А задумываться стоит, потому что стоимость услуг разных организаций, работающих в сфере ритуального бизнеса, порой различается в полтора-два раза. А некоторые и вовсе включают в пакет услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.

Но дело даже, собственно, не в деньгах – каждый делает бизнес как может, а у клиентов все же есть выбор. Дело, повторим, в местонахождении похоронного бюро, вплотную примыкающего к больничным зданиям и даже имеющего с тыла калиточку, ведущую в больничный двор.





И данное расположение похоронной конторы, как нам кажется, отдает изрядной долей цинизма, потому что предполагает, куда попадет человек с больничной койки. Почему-то нам кажется, что пациентам областной больницы и их родственникам такое напоминание весьма неприятно. И поэтому хотелось бы знать, кто и когда, на каком основании принял решение о передаче здания бывшей котельной Орловской областной больницы в собственность или аренду ООО «Ритуальная городская служба»? Насколько данное решение соответствует Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», ведь, насколько нам известно, в соответствии с ПЗЗ, «похоронку» нельзя открыть, скажем, на территории даже гаражного кооператива. А на территории лечебного учреждения, выходит, можно? На все эти вопросы «Орловская среда» обязательно будет искать ответы. А когда найдет, поделится с читателями.