2 февраля 2022



Не отходя от морга…

№4 (673) от 2 февраля 2022 г.

На территории Орловской областной больницы открыли ритуальное агентство. Впритык к больничным корпусам. Ранее в этом здании располагалась больничная котельная, которую по каким-то причинам закрыли (для нужд больницы построили новую), а здание продали. Теперь в бывшей котельной находится бюро ритуальных услуг, принадлежащее ООО «Ритуальная городская служба». В последнее время похоронные конторы этого ООО располагаются по всему Орлу на улице Октябрьской, на Наугорском шоссе, в Северном районе. Теперь экспансия похоронщиков распространилась и на территорию областной больницы. С точки зрения похоронного бизнеса, это, безусловно, очень выгодная локация. А вот с точки зрения морали – как-то не очень…

Какими путями здание бывшей больничной котельной оказалось в собственности (или в аренде?) у ритуальной конторы, нам пока неизвестно. Но то, что коммерсанты не прогадали – однозначно. Как рассказывают наши источники, после открытия здесь салона ритуальных услуг родственники умерших пациентов больницы не раз сталкивались с такой ситуацией: людям звонят из больницы, сообщают о смерти близкого человека. А буквально через 20 минут тем же людям звонят из РГС и предлагают полный пакет ритуальных услуг. Удобно, не правда ли?

Понятно, что убитые горем родственники, как правило, соглашаются на предложения первых позвонивших «ритуальщиков», не задумываясь о сумме расходов. А задумываться стоит, потому что стоимость услуг разных организаций, работающих в сфере ритуального бизнеса, порой различается в полтора-два раза. А некоторые и вовсе включают в пакет услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.

Но дело даже, собственно, не в деньгах – каждый делает бизнес как может, а у клиентов все же есть выбор. Дело, повторим, в местонахождении похоронного бюро, вплотную примыкающего к больничным зданиям и даже имеющего с тыла калиточку, ведущую в больничный двор.


И данное расположение похоронной конторы, как нам кажется, отдает изрядной долей цинизма, потому что предполагает, куда попадет человек с больничной койки. Почему-то нам кажется, что пациентам областной больницы и их родственникам такое напоминание весьма неприятно. И поэтому хотелось бы знать, кто и когда, на каком основании принял решение о передаче здания бывшей котельной Орловской областной больницы в собственность или аренду ООО «Ритуальная городская служба»? Насколько данное решение соответствует Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», ведь, насколько нам известно, в соответствии с ПЗЗ, «похоронку» нельзя открыть, скажем, на территории даже гаражного кооператива. А на территории лечебного учреждения, выходит, можно? На все эти вопросы «Орловская среда» обязательно будет искать ответы. А когда найдет, поделится с читателями.

 

 

 

 

3 марта в Орле в библиотеке им.Пушкина откроется выставка декоративно-прикладного искусства
Портреты времени
«Спасское - звучит. Другое дело — Мымрино...»
Опубликовано 02 Фев 2022 в 15:42. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"