Не плачь, гражданка!

№3 (672) от 26 января 2022 г.

Не успел отзвучать крик «адвоката» Екатерины Тарасовой по детской поликлинике №1, о котором мы рассказали в прошлом номере «Орловской среды», как раздался плач. По ней же. В роли плакальщицы выступила известная орловская активистка Елена Шураева, получившая свою известность в последние два года на ниве защиты прав врачей и пациентов. Признаемся, именно по этой причине многочисленные выступления госпожи Шураевой в соцсетях и электронных СМИ на тему, как все ужасно в детской поликлинике после ухода главврача Крестовой, вызвали в редакции «Орловской среды», как бы это помягче выразиться… ну, скажем, ступор. И заставили усомниться в искренности благих намерений гражданки Шураевой. И это как минимум. Как мы убедились позже, сомнения были не напрасны.

Сразу предупредим читателей – материал получился очень обширный. Но, на наш взгляд, прочитать его, хоть и тяжело, но все же стоит.

Все пропало, шеф!

Итак, госпожа Шураева более развернуто повторила информацию, вброшенную в медиапространство «адвокатом» Тарасовой. Процитируем уважаемое данной гражданкой издание «ОрелТаймс», которое, в свою очередь, любит цитировать Шураеву:

«Орловчанка Елена Шураева в соцсетях рассказала о патовой ситуации, которая сложилась в детской поликлинике № 1. Она заявила, что коллектив медучреждения практически полностью развален, 12 специалистов уволились, ушёл почти весь IT-отдел.

Лаборатория, которая ранее работала почти целый день, сейчас берёт анализы с 8:00 до 10:00. Причем в общей очереди стоят и здоровые, и больные дети.

По словам Шураевой, уволились узкие специалисты, совместители. Также она отметила, что накануне из 260 вызовов на дом было принято только 86 — «потому что некому принимать и некому работать».

— Люди по нескольку часов не могут дозвониться в поликлинику, чтобы записаться на приём. Если раньше доктор работал только в боксе, он сейчас работает на приёме и здоровых детей и после этого бежит в бокс. То, что там сейчас происходит, — уму непостижимо! — заключила общественница

При этом, она подчеркнула, что в этой истории пачкают имя бывшего главврача Светланы Крестовой.

— Светлану Николаевну обвинили в том, что она якобы закрыла филиал на Алроса (по ул. Еловой), и из-за этого дети не смогли получать вовремя медицинское обслуживание. Именно это сначала послужило сигналом к служебной проверке, о результатах которой до сих пор никто не доложил, и в конечном итоге — причиной увольнения Крестовой, — сказала Шураева.

Общественница сообщила, что располагает документами, которые свидетельствуют о том, что всё произошедшее было не по инициативе Крестовой.

— Аренда филиала на Еловой, 36 продолжалась с 2017 года. Микрорайон разрастался, детей становилось больше, и у Крестовой возникло несколько причин для переезда в другое помещение. Первая — помещение было маленьким. Вторая и самая главная — 1 января 2021 года вступил в силу новый СанПиН. Филиал на Еловой, 36 под этот СанПиН не подходил. И Светлана Николаевна ещё в начале прошлого года начала искать новое более обширное помещение, которое бы по всем требованиям подходило. Появился претендент с помещением, подходящим по площадям, он, по условиям контракта, должен был сдать своё помещение уже по новым условиям СанПиН — сообщила общественница.

Ещё одна причина, по которой Крестова уходила с Еловой, 36, по словам Шураевой, заключалась в том, что «на самом деле договор с арендодателем заканчивался в конце ноября, и он прислал письмо, в котором предупредил, что 3 декабря филиал должен покинуть помещение».

Шураева представила ответы арендодателя помещения на ул. Еловой.

— Переписки Светланы Николаевны у меня нет, есть только ответы арендодателя. Но я так понимаю, что Крестова просила продлить аренду на месяц, чтобы успеть сдать новое помещение. И вот у меня ответ арендодателя: «на ваше обращение сообщаю, что заключать договор аренды ранее арендованного вами помещения сроком на один месяц, с 1 декабря по 31 декабря 2021 года, я не намерен ввиду неадекватности принимаемых вами решений. Прошу приступить к освобождению арендованного помещения». Вот так арендодатель хамски заявляет главврачу, — сказала Шураева. Общественница также ответила на обвинения в адрес Крестовой по поводу подписания акта приёма-передачи помещения до того, как оно было отремонтировано и приведено в соответствии с требованиями по новому адресу (ул. Престижная,37 А).

По словам Шураевой, контракт состоял из нескольких пунктов. В соответствии с первым пунктом арендодатель должен был передать поликлинике помещение определённой площади с определённым кадастровым номером. А вот в соответствии со вторым пунктом арендодатель должен был привести площади полностью в соответствие с СанПиНом, и действие этого контракта, а именно оплата аренды, должна была начаться только с момента получения лицензии. По словам общественницы, планировалось, что к концу января эта лицензия должна быть получена».

На этом пока прервем цитирование и кое-что поясним. А чтобы не запутаться в потоке сознания, разобьем откровения Шураевой на пункты. Идти будем с конца.

Есть мнение мое и неправильное

Пункт первый – контрактно-арендный. По версии Шураевой, бывший главврач Крестова, заключала контракт и подписывала акт приемки-передачи помещения бывшего магазина на улице Престижной для размещения в нем детской поликлиники в полном соответствии с требованиями законодательства. Собственно говоря, Шураева слово в слово повторила те же самые аргументы, которые приводила лично Светлана Крестова, отвечая на вопросы редактора «Орловской среды» во время нашего визита в то самое здание на Престижной улице, о котором мы писали еще в конце ноября. Тогда Крестова пыталась объяснить руководителю департамента здравоохранения Станиславу Шувалову, почему она подписала контракт и главное – акт приемки явно не готового к размещению филиала поликлиники здания. Кстати, после этого визита Шувалов назначил служебную проверку, итогом которой стало увольнение Крестовой, но об этом мы поговорим во втором пункте. Вернемся к контракту аренды. По мнению гражданки Шураевой, контракт был заключен законно – и якобы даже в УФАС по Орловской области это признали. Гражданка Шураева, конечно, может иметь любое мнение, но это вовсе не значит, что оно верное. Потому что три различных официальных инстанции это мнение опровергают.

Во-первых, прокуратура Орловской области (к которой так любит апеллировать госпожа Шураева) еще в начале декабря потребовала от руководства детской поликлиники №1 расторгнуть контракт аренды помещения на улице Престижной, поскольку прокурорской проверкой было установлено, что при подаче заявки на участие в аукционе собственником этого помещения не были соблюдены дополнительные требования, установленные в разделе «Техническое задание».

О представлении прокуратуры с требованием расторгнуть контракт «Орловская среда», кстати, писала 29 декабря, но гражданка Шураева, очевидно, об этом не знала. Или чего-то не поняла. Как не поняла и смысла решения, вынесенного Орловским УФАС 18 января 2022 года. Точнее, увидела в этом решении только то, что хотела увидеть. Между тем, как следует из данного документа, на основании информации, поступившей от депутата Орловского облсовета В.А. Рыбакова, о нарушении законодательства РФ в сфере госзакупок при проведении аукциона по аренде помещения для нужд поликлиники, антимонопольная служба провела внеплановую проверку. И выяснила, что в аукционной документации заказчик (то есть поликлиника) не прописал ряд требований к участникам аукциона, которые был обязан установить в соответствии с законодательством. И тем самым нарушил две статьи 44-го федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок…». Это во-вторых.

Заметим, что предписание заказчику о расторжении контракта УФАС выдавать не стало, поскольку к моменту вынесения решения контракт с ИП Шугаевым уже был расторгнут, как того и требовала прокуратура. И не только прокуратура. И это в-третьих.

В распоряжении «Орловской среды» имеется текст решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое 24 декабря подписал новый главврач поликлиники Геннадий Захарченко. В нем он ссылается не только на представление прокуратуры, но и на два акта комиссии по проведению внеплановой выездной проверки, назначенной приказом Администрации Губернатора и Правительства Орловской области от 15.12.2021 № 587. Как следует из акта обследования помещения от 23 декабря 2021 года, «в нежилом помещении, расположенном по адресу Орловская обл., Орловский район, пос. Зареченский, ул. Престижная, здание 37А, 1 этаж, строительной бригадой проводятся ремонтно-строительные работы, в том числе ремонт стен, пола, потолка, электропроводки, вентиляции; отсутствуют межкомнатные двери; покрытие пола и стен помещений со следами ремонта. В связи с проводимым капитальным ремонтом помещения, данное помещение не готово к въезду и получению санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии.

Таким образом, Арендодатель по состоянию на 24.12.2021 г. не может предоставить помещение в соответствии с техническим заданием аукционной документации: помещение должно быть капитальное в кирпичном, блочном или монолитном исполнении (возможно отдельно стоящее самостоятельное здание), наличие отдельных выходов (один из которых является эвакуационным выходом). Помещение должно быть в хорошем техническом состоянии, не должно требовать производства капитального, текущего, косметического ремонта и быть готово к въезду для получения санитарно-эпидемиологического заключения».

Кроме того, в акте № 92 от 24.12.2021 г. о результатах проведения внеплановой выездной проверки говорится, что комиссией «выявлено неправомерное признание аукционной комиссией заявки ИП Шугаева Р.Е. соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в нарушение ч. 3,4 ст. 67 Закона 44-ФЗ, а также участник электронного аукциона ИП Шугаев Р.Е. неправомерно допущен к участию в нем, ввиду несоответствия представленной информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона 44-ФЗ».

Повторим: прокуратура, антимонопольная служба и комиссия администрации области выявили нарушения при заключении контракта аренды главврачом Крестовой с ИП Шугаевым. Главврач Захарченко, действуя строго по закону, выполнил требования надзорных органов и расторг контракт. Гражданку Шураеву это почему-то не устроило, хотя до данной скандальной истории она выступала в роли ярой поборницы соблюдения закона – касалось ли это ковидных выплат медикам, или лекарственного обеспечения, или права пациентов на оказание медпомощи – да мало ли чего. Но в случае с Крестовой нарушений закона со стороны Крестовой госпожа Шураева почему-то в упор не видит. Зато видит нарушения там, где их, как выясняется, нет. Это касается, например, помещения на улице Еловой, откуда Крестова задумала перевести филиал поликлиники в здание бывшего магазина. Опять же вслед за Крестовой Шураева повторяет, что помещение на Еловой не соответствует новым требованиям СанПиН, вступившим в силу в 2021 году, и, по мнению Шураевой, находиться там не может. Но вот незадача – и это мнение Шураевой опровергается официально. Как следует из ответа департамента здравоохранения, который сама Шураева опубликовала в соцсетях, «филиал поликлиники на Еловой соответствует санитарным нормативам и правилам, СанПиНы не имеют обратной силы, лицензия бессрочная. Никаких предписаний и представлений по несоответствию нет».

Но и такой вариант госпожу Шураеву не устраивает. Да, соглашается она, лицензия бессрочная, но Крестова хотела сделать в новом филиале дневной стационар, а в старом, утверждает Шураева, его нет. Полагаем, в филиале на Еловой госпожа Шураева не бывала. Потому что иначе знала бы, что дневной стационар там имеется (см. фото).

Как и массажный кабинет, и процедурный, и прививочный – и много чего еще. Но, полагаем, все эти кабинеты и стационары для госпожи Шураевой не главное. Главное, что в результате скандала с переездом филиала была уволена Крестова. И это, похоже, главная трагедия для Шураевой и – второй пункт нашего повествования.

«Но мы-то знаем…»

Итак, пункт два – увольнение главврача. Его Шураева преподносит как причину всех неприятностей, которые происходят сейчас в поликлинике №1. О том, что госпожа Крестова уволилась по собственному желанию (о чем Шураевой в переписке деликатно напоминает департамент здравоохранения), защитница всех обиженных и ущемленных предпочитает умалчивать. Когда же ей говорят об этом напрямую, включает излюбленную местечковую присказку «ну мы то знаем…». «Но вы же прекрасно знаете, — снисходительно напоминает департаменту все ведающая Шураева, — что есть де факто и де юре. Де юре Крестова написала заявление сама. Де факто, я не знаю, кто пишет у вас комментарии, но передайте Станиславу Сергеевичу, что Орел – город маленький. Здесь, особенно в медицине, каждый с кем-нибудь учился, дружил или в родственных связях. Поэтому только первоклассники не знают, как она была уволена и по какой причине. И кто ей это предложил из-за нежелания подписывать договор на Еловой на год…»

Действительно, Орел – город маленький. К сожалению. И не только по размерам и по числу жителей. Но и по неискоренимой провинциальной дремучей спеси так называемых избранных, которую с детской непосредственностью демонстрирует общественница Шураева, передавая приехавшему из куда более продвинутого региона Станиславу Шувалову сигнал, что, дескать, здесь все свои – от нас ничего не скроешь. И что характерно, не стесняется ведь!

Вообще, как мы заметили, Елена Шураева любит утверждать, что она все знает. Знает, что происходит в поликлинике. Знает, сколько врачей уволилось, сколько вызовов приняла регистратура (интересно – откуда?), какую зарплату получают сотрудники… Знает, что есть в филиале на Еловой, а чего нет. Знает, что было прописано в контракте. Знает, как увольняли Крестову. Знает даже, что Крестову «просто подставили» (интересно, кто? – прокуратура, УФАС, комиссия обладминистрации?). Знает, что Крестова «собирала этот коллектив по жемчужине» и что «для них эта поликлиника была семьей». С последним утверждением спорить не будем – действительно, в детской поликлинике №1 работала практически вся семья Крестовой. А вот насчет того, что поликлинику «собирала» Крестова, с Шураевой есть кому поспорить.

В комментарии ТРК «Истоки» начмед поликлиники Альбина Богатыренко без всяких экивоков заявила буквально следующее (и мы с ней полностью согласны):

— Я человек, который все это вижу и слышу сама. Мне не надо ни читать, ни слушать никого. Поликлинику эту сделала Галина Артемовна Капелюш. И дай бог ей здоровья и спасибо ей огромное. Она тогда взвалила на себя стройку – женщина, в зрелом уже возрасте, ей было очень тяжело, но коллектив ее тогда поддержал. Так вот этому человеку надо сказать огромное спасибо. И когда она уходила, она попрощалась со всем коллективом, она пожелала нам всего доброго и сказала: «Берегите поликлинику». И пришла тогда Светлана Николаевна. Это был 2011 год…

В 2011 году Елена Шураева еще не являлась общественной активисткой, и права медиков не защищала. И естественно, не поднимала панику, когда после назначения Крестовой на должность главврача из поликликники уволились несколько педиатров, хирург, невролог, начмед … Не стонала о горькой участи больных детей, когда новое руководство стояло над врачами чуть ли не с секундомером, отчитывая минуты, отведенные на прием, и за превышение лимита штрафовало нещадно – по правилам ТФОМС, откуда и пришла Крестова. Естественно, всего этого всезнающая Шураева не знала.

Полагаем, не знала она и о том, что в 2020-м году в детской поликлинике №1 работало 243 (!) человека. А в 2021-м – всего 85. То есть за год уволились 158 человек (это следует из официально опубликованных документов – ведомостей результатов оценки условий труда). Но в прошлом году такой массовый исход сотрудников из полклиники Шураеву не волновал. А это ведь не 12 уволившихся врачей плюс десяток лаборантов, айтишников и сотрудников регистратуры, которым нашли замену. Почему же госпожа Шураева молчала? Уж не потому ли, что эти работники не увольнялись? А просто исчезли из документов, в которых числились? Или все же увольнялись, но, поскольку это было при Крестовой, то, по мнению Шураевой, это было хорошо и правильно? И дети не пострадали?

Кстати, начмед Альбина Богатыренко рассказала и об увольнениях:

— Светлана Николаевна, зайдя ко мне в кабинет 3 декабря, говорит: «Я уже не главный врач». Для нас, конечно, это был шок. Я не буду касаться всех этих помещений, потому что я никогда в этом не участвовала, я не знаю всей этой работы. Но почему-то в коллективе начались вот эти разговоры: зарплаты уменьшатся, еще что-то там, еще что-то… И у нас получилось так, что лаборатория уволилась – вот взяли они все и уволились. Я хочу сказать про «айтишников» — программы все работают, но айтишники взяли все – и хором ушли. Понимаете? С ними беседы проводили, и я с каждым из них проводила беседы. И без всяких объяснений – просто заявление на стол и уходят. То есть мне вот это все не нравится… Лаборатория работает, мы приняли двух лаборантов, лаборанты вели прием, работа как шла, так и идет, только с некоторым ограничением, потому что лаборатория работает сейчас до двух часов дня. Я считаю, это специально сделано. Чтоб расшатать коллектив. А коллектив, я хочу сказать, молодой. Нестойкий коллектив. Держатся только зрелые люди.

То есть начмед практически открытым текстом говорит о саботаже. И действительно, как еще можно назвать увольнения сотрудников целыми отделами без объяснения причин? Особенно, если учесть, что ту же лабораторию возглавляла невестка Крестовой, а IT-отдел – особо приближенный к главврачу инженер-программист, который, как ранее писала «Орловская среда», выполнял в поликлинике не свойственные программисту функции. Кстати, за то, что мы это написали – про программиста и родственников Крестовой, часть этого самого «жемчужного коллектива», о котором так сокрушается гражданка Шураева, обвинила журналистов «Орловской среды»… ох, в чем только нас не обвинили! И главное, в какой форме! Как раз форма общения в публичной среде и станет предметом нашего третьего пункта, который мы посвятим грязи и хамству.

Про грязь и хамство

Разговор о грязи и хамстве первой опять же завела Шураева в своем пафосном выступлении, которое процитировало издание «ОрелТаймс». Грязью, по мнению Шураевой, пачкают имя Крестовой, когда заявляют, что она заключила договор аренды с нарушениями закона и намеревалась заставить родителей и детей из микрорайона Зареченский ездить в поликлинику на улицу Карачевскую. А «хамство» госпожа Шураева углядела в ответе арендодателя помещения на ул. Еловой бывшему главврачу. При этом Шураева не поясняет, где она раздобыла этот документ, адресованный лично Крестовой (хотя это очевидно), и особо оговаривает, что писем Крестовой, адресованных арендодателю, у нее не имеется. И хотя эта конспирация шита белыми нитками, дело в общем-то не в ней. А в том, что гражданку Шураеву возмущает, как «арендодатель хамски заявляет главврачу», что не намерен продлевать договор аренды с поликлиникой на месяц, как того просит Крестова, ввиду неадекватности принимаемых ей, Крестовой, решений. В чем же хамство? В том, что арендодатель назвал решения Крестовой неадекватными? Или в том, что отказался потворствовать бывшему главврачу в затеянной ей авантюре? Полагаем, что как раз в этом все и дело: очевидно, госпожа Шураева думает, что с Крестовой так общаться нельзя. Другое дело – хамить посетителям поликлиники. Или, скажем, журналистам. Как это практиковали и практикуют до сих пор отдельные представители «жемчужного» коллектива.

При подготовке материала мы внимательно изучали отзывы пациентов о поликлинике, опубликованные на специальных сайтах. Сразу оговоримся – отзывы разные, много хороших – с благодарностями врачам. Но есть и такие:

#54 abramovvka

2020-08-24 Орёл

Девушки в регистратуре не знают номера кабинетов врачей. Простояв 40 минут в очереди, при входе в кабинет говорят, вам в другой. Врачи злые как собаки.

#55 Владимир Г.

2020-08-28 11:00:45 Орёл

Почти каждое направление в федеральную больницу или на МСЭ получаешь с порцией хамства и унижения со стороны врачей и администрации. Есть и хорошие специалисты, но их немного.

#58 Ольга Будыльская

2020-09-24 19:31:17 Орёл

Неоднократно сталкиваюсь с хамством со стороны медсестёр. В последний раз отказались заполнить медицинскую карту в детский сад ребёнку, объяснив, что нет всех прививок. Хотя отсутствие прививок не является основанием для того, чтобы не выписать медкнижку в сад!!! У меня 3 детей, и приходится по 20 раз ездить и доказывать на что ты имеешь право!!! Слов нет! Книжку так и не выписали!!! Не понимаю, почему руководство не принимает меры!!! Уточню фамилию медсёстры и обязательно дополню комментарий !!!

#63 Гость

2021-01-21 14:09:06 Орёл

Очень плохое отношение стало и к детям и к родителям (правда не у всех врачей, некоторые добросовестно выполняют свою работу), не могут даже нормально выписать талон на дальнейшее лечение и дообследование. Дополняю отзыв: карту ребенка не могут найти с сентября 2020 года. Никто ничего не обьясняет и не собирается искать карту в принципе. В регистратуре вообще кидают трубку, не хотят переключать на вышестоящих людей для решения проблемы. Видимо, надо на прием к главврачу записываться!!!

#74 Дарья Кашенцева

2021-08-06 07:14:33 Орёл

Отвратительное, хамское и непрофессиональное отношение медперсонала, не считают нужным выполнять свои обязанности!

(Источник: https://med-otzyv.ru/clinics/9-russia/48-orlovskaya/5053-detskaya-poliklinika-1-zavodskogo-rayona).

Обратите внимание на даты – это период, когда поликлиникой руководила великолепная главврач Крестова.

А вот отзывы с другого сайта – и тоже за период руководства Крестовой. И тоже о хамстве.

Ольга

27.04.2016

Ужасное отношение к детям! Лаборанты, которые берут кровь, если видите это сообщение, знайте, что Все Вы хамы… Как можно допустить такое отношение к детям? Нужно быть сдержаннее, это Ваша работа и Вы ее сами выбрали. Если не умеете брать кровь, то есть вакантные места дворников! Буду жаловаться на лаборанта, который работал 27.04 за хамское отношение к детям (наорала, специально сделала ребенку больно, довела до слез). Как вы относитесь к людям, так же и к вам буду относиться!!! Заведующая, принимайте меры.

Елена

30.06.2015

Очень хочется поделиться впечатлениями: я просто в ужасе от персонала и в том числе от главного врача! Не буду обсуждать вопрос о лечении моего ребенка-конечно, у врачей мнение, что все лечение было назначено верным, только мнение специалистов инфекционной больницы (куда мы попали на скорой помощи ) было прямо противоположным… Организация работы заводской поликлиники в отвратительном состоянии… совет всем -берите диктофон и видеокамеры, иначе поверить Вам будет сложно ( я вот не взяла, но в следующий раз буду умнее) Первый мой больничный испортили, сделали дубликат, затем я приходила в больницу 5 раз, что бы переоформить больничный!!!! Персонал на работу опаздывает, и отпросившись с работы, я вынуждена ждать. Главврач, считает, что это нормально, т. к. «это же Ваш документ, это Вам надо… вот и переоформляйте» такие же и заведующие…. «отфутболивают» и хамят, им даже не стыдно, что они некомпетентны в данных вопросах и у меня спрашивают, что надо исправить. В какой-то момент меня стала забавлять вся ситуация, когда главврач, заведующая и врач… прыгают около больничного и не знают как его переоформить…. Дорогие мои, ну как хоть не стыдно? это Ваша работа! позор!

(Источник: https://u-doktora.ru/bolnica/2289-orlovskaya-detskaya-poliklinika-1)

Мы, конечно, вполне допускаем, что об этих отзывах и хамстве персонала всезнающей госпоже Шураевой ничего не известно. А если известно, то возмущение граждан хамством и некомпетентностью отдельных представителей коллектива поликлиники всегда ведь можно назвать грязью, которую льют на поликлинику и ее главврача неблагодарные пациенты и продажные журналисты. Кстати, именно так ответила госпожа Шураева на риторический вопрос главреда «Орловской среды», который та задала ей в комментариях к материалу «ОрелТаймс», процитированному выше. Вопрос был простой: не стыдно ли госпоже Шураевой? В публичном пространстве она отвечать не пожелала, заметив, что не будет лить грязь «здесь» — напишет в «личку». И написала. Пересказывать содержание переписки мы не станем – все-таки это была личная переписка. Но смысл ее таков: зря «Орловская среда» во все это ввязалась. Когда главред попыталась объяснить Шураевой, что не зря, а заодно (чего уж там, признаюсь) нелестно, хотя и вполне литературно отозвалась о ее образе мышления, госпожа Шураева, естественно, обозвала журналистов ОС продажными. И кинула клич сотрудникам поликлиники: кто может ответить на комментарий главреда Филевой? И сотрудники стали отвечать. Причем у всех отвечающих (за единичными исключениями) оказались закрытые профили и, как мы сильно подозреваем, вымышленные имена.

Прежде чем цитировать эти «ответы», подчеркнем, что под своими именами выступили только двое уволившихся докторов – ортопед Виталий Куклишин и педиатр Анастасия Нартикова. Впрочем, ни первый, ни вторая так и не рискнули объяснить, по каким именно причинам они уволились из поликлиники. Не сделали этого и прочие представители коллектива, которым мы даже предлагали прийти в редакцию и рассказать, что заставило их покинуть свои должности – впрочем, на каких должностях работали эти люди, они тоже умолчали. Повторим: ни один из сотрудников (или псевдосотрудников?) так и не сообщил о конкретных причинах именно своего увольнения. Под тем предлогом, что журналисты «Орловской среды» предвзятые и все напишут не так. Хорошо, тогда мы предложили тем же сотрудникам рассказать о причинах их увольнения в комментариях в группе «ОрелТаймс», где, собственно, и шла эта, с позволения сказать, дискуссия. Но нет! Писали о каких-то разных причинах, не называя конкретных должностей и конкретных мотивов. Спрашивается, в чем секрет? Не знаем.

Вот, пожалуй, самый развернутый ответ на наш вопрос, цитируем:

Сергей Тиганов ответил Татьяне

Татьяна, причины — очень сложный вопрос, кто-то недоволен новым руководством, кто-то зарплатой, кто-то был приглашен на работу именно Светланой Николаевной, а по ее увольнению ушел вслед за ней, а на счет специалистов — пожалуйста: IT — отдел 3 человека, ортопед, психиатр, эндокринолог, гинеколог, подростковый врач, и если не ошибаюсь 4 или 5 обычных педиатров, а также средний медперсонал — знаю только о 5 или 6, но их особо никто не считает, лаборатория в полном составе — честно я не помню сколько их было (около 5-6), если ошибся в количестве, прошу уточнить, санитарки из 16 осталось 6, из которых 2 или 3 в отпусках, заместитель по АХЧ, кого-то заменили, но большинство мест вакантны, если кого-то забыл, тоже прошу добавить.

Мы не знаем, кто такой Сергей Тиганов (профиль тоже закрыт), но, как видим, он признает, что конкретные причины увольнения конкретных сотрудников назвать сложно. Остальные – повторим – ничего о причинах не пишут. Зато пишут о журналистах, которые, по мнению общественницы Шураевой, «зря в это ввязались». И пишут буквально следующее.

Цитируем:

Ольга Морозова

Максим, умные люди этих газетёнок ни читают. Засрали все Подъезды на районе!!! Ну кроме, как на дачу в отхожее место, лично я другого применения им не нахожу.

Nadya Miller ответила Наталье

Наталья, уже обратились куда нужно, тошно просто читать ваши проплаченные статьишки, как вы людям лапшу на уши вешаете, а пациентов и медицинский персонал вы слушать не хотите.

Евгения Переверзева ответила Наталье

Наталья, а вам не кажется, что вы подвох не там ищете? Или партия дала задание одного обелить, а другого очернить любыми путями? Видимо, не просто так журналистов все чаще сравнивают с женщинами с пониженной социальной ответственностью.

Евгения Переверзева ответила Наталье

Наталья, мне вообще не смешно, когда дамы в летах косят под дурочек и говорят, что чёрное — это белое, и наоборот. Это прям даже страшно, насколько можно продаться. Лицемерие зашкаливает.

Евгения Переверзева ответила Наталье

Наталья, ооо, корифеи орловской журналистики клише сыпят безбожно, что за манипуляции уровня детского сада😂 все уже поняли уровень ваш, вашей подружки-писаки и, прастихоспади, издания вашего.

Евгения Переверзева

Татьяна, весь стиль статьи можно назвать «хабальный рот», как бабушка знакомая говорила 😂 на месте Тарасовой стоило бы иск составить…

Евгения Переверзева

Татьяна, а ещё не могу не отметить как горячо и нежно в последнем абзаце вы лизнули Захарченко между булок. Смааачно так.

Думаем, достаточно, чтобы судить об уровне культуры общения отдельных представителей собранного Крестовой коллектива. Если, конечно, эти граждане действительно являются его представителями. Помимо откровенного хамства (которого в данном случае не замечает гражданка Шураева), здесь и традиционные обвинения в продажности, и традиционные же «угрозы» — обратиться в суд, Роскомнадзор и т.д. и т.п. и вообще всяко покарать продажных журналистов. Но больше всего – опять же оправданий Крестовой:

«А самое главное, нам от санитарки до сторожа люди шептали, что Крестову подставили, За плохим главврачом половина коллектива не уйдет. А про родственников да, круто. Муж совмещал психиатром — кстати, специалист он очень хороший. Невестка лаборант (заметим, это вранье: не лаборант, а заведующая лабораторией. – Прим. ред.), кто-то еще фельдшер и санитарка. Ну очень крутые должности. Особенно в условиях кадрового дефицита. Наоборот наградить надо, что всех родственников заставила работать на благо наших деток, а не свалили куда-нибудь в Москву», — гнет свою линию госпожа Шураева.

Правда, время от времени в сводный стройный хор поклонников Крестовой прорываются отдельные голоса сомневающихся. Один такой голос говорит, что не стал бы «сразу и всегда верить вечному трагическому пафосу борца» Шураевой.

На что гражданка Шураева без малейшего оттенка хамства отвечает:

«Я не полтинник, чтобы Вам нравиться. И в чем же моя игра, позвольте спросить? Мои родственники в поликлинике не работают, помещений я не сдаю, в депутаты не баллотируюсь». И действительно, чем же вызван этот самый пафос? Что заставляет гражданку Шураеву так рьяно защищать Крестову, несмотря на очевидные вещи, работающие против главврача? Признаемся, точного ответа на этот вопрос мы не нашли. Но кое-какие соображения у нас имеются.

Директор Шураева против просто Шураевой

Повторим, данными вопросами мы задались не просто так. Проблемы в детской поликлинике №1, как и в других поликлиниках города Орла, были всегда. И главврачи в орловских больницах и поликлиниках периодически тоже меняются. Но только в связи с увольнением Крестовой разгорелся скандал. И гражданка Шураева продолжает этот скандал раздувать. Что характерно, сам Крестова молчит: не выступает в СМИ, соцсетях, не идет в суд оспаривать свое увольнение, что понятно: повторим, уволилась она по собственному желанию. А вот гражданка Шураева никак не уймется: Крестову подставили, Крестова собрала коллектив, а ее уволили, такой-сякой департамент вместо того, чтобы провести с Крестовой переговоры, опять же ее уволил, некие «уроды» по наводке Рыбакова лишили детей прекрасного здания филиала поликлиники и так далее и тому подобное. При этом либо подтасовываются факты, либо и вовсе транслируется недостоверная информация. В чем же дело? Что заставляет гражданскую активистку так отчаянно вступаться за явно токсичную персону? В чем интерес Шураевой? В защите прав детей и родителей? Сомневаемся. В том же материале «ОрелТаймс» приводится ее высказывание по поводу скандального переезда филиала поликлиники на Престижную:

«Маленькие пациенты от силы пару месяцев остались бы без этого филиала, и родители это понимали». То есть, поездить «от силы пару месяцев» с маленькими детьми через полгорода в поликлинику на Карачевскую – для Шураевой не проблема. Вот если лаборатория в течение недели работает на два часа меньше, чем раньше, то да, это трагедия. И здесь от силы пару месяцев родители с детьми подождать не могут. В общем, забота о детях у госпожи Шураевой выходит какая-то неоднозначная. «Двойными стандартами попахивает», — подумали мы – и не ошиблись.

Как выяснилось, гражданку Шураеву и госпожу Крестову связывают давние добрые отношения. Не знаем, как насчет родственных или просто дружеских, но деловые точно имели место быть. В 2018 году. Тогда фирма госпожи Шураевой выиграла конкурс на поставку в поликлинику №1 анатомических подушек с микросферами. Заметим, за всю историю существования ООО «Альсария», учредителем и руководителем которого является госпожа Шураева, компания получила пять госконтрактов. Из них всего два – с орловскими заказчиками. Одним из этих двух заказчиков и была детская поликлиника №1. Собственно, сумму контракта можно назвать смешной – всего 201 тысяча рублей. Именно за такие деньги поликлиника закупила у Шураевой вышеозначенные подушки. Для чего – вопрос отдельный. И когда-нибудь мы его осветим особо, сейчас же ограничимся официальной формулировкой – «для нужд поликлиники».

Собственно говоря, на эту «сделку века» можно было бы не обращать внимания, если бы не тот факт, что один из своих двух орловских контрактов госпожа Шураева получила в результате ожесточенной конкурентной борьбы с… самой собой.

Итак, как следует из аукционной документации, заявки на участие в аукционе на поставку подушек в детскую поликлинику подали три претендента. Третий, которого мы не знаем, аукционной комиссией был отклонен сразу – его документы не соответствовали требованиям законодательства. Из оставшихся двоих участников одним было ООО «Альсария» (учредитель и директор – Елена Владимировна Шураева), а вторым – просто Елена Владимировна Шураева. При этом оба участника указали один и тот же юридический адрес и один и тот же телефон.





Просто Елена Владимировна Шураева предложила поставить поликлинике подушки за 203 тысячи 779 рублей 06 копеек, а ООО «Альсария» (учредитель и руководитель – Елена Владимировна Шураева) – за 201 тысячу 123 рубля. Естественно, выиграло ООО «Альсария», благополучно поставившее в поликлинику чудо-подушки, которые учредитель и руководитель ООО Елена Владимировна Шураева затем столь же благополучно прорекламировала в эфире областного ТВ совместно с главврачом поликлиники Светланой Крестовой.

Елена Шураева (крайняя справа) и экс-главврач Светлана Крестова (крайняя слева) рассказывают в телеэфире о достоинствах анатомических подушек, закупленных детской поликлиникой №1 у фирмы госпожи Шураевой

Обнаружив данную информацию, мы поняли, почему гражданка Шураева, столь ратующая за строгое соблюдение закона, в случае с Крестовой относится к нарушениям закона столь снисходительно. Но самое главное, что мы поняли, что весь гражданский пафос Шураевой, как совершенно точно заметил упомянутый нами комментатор, не следует слепо принимать на веру. Потому что у этого пафоса может иметься не совсем гражданская подоплека.

А напоследок нам хотелось бы задать несколько вопросов, на которые мы надеемся получить ответы. Если не от гражданки Шураевой, то от руководителей тех организаций, членом которых гражданка Шураева себя позиционирует. В частности, нас интересует в качестве кого Елена Шураева выступает в СМИ, «защищая» коллектив поликлиники и интересы детей? Если в качестве члена профсоюза медработников «Действие», то хотелось бы знать, обращались ли уволенные сотрудники поликлиники в данный профсоюз за зашитой своих прав? Давал ли профсоюз гражданке Шураевой полномочия «защищать» интересы медработников и пациентов в той форме, в какой она это делает? Если в данной истории гражданка Шураева представляет профсоюз, то мы сочувствуем профсоюзу – на наш взгляд, это серьезный удар по репутации уважаемой организации. Если же она представляет не профсоюз, то тогда кого? Общественное движение «Граждане Орла»? Светлану Крестову? Коллектив поликлиники? Пациентов? Кто-либо из перечисленных делегировал ей эти полномочия? Очень ждем ответов. Именно ответов, а не обвинений в продажности, обливании грязью, фантазиях и т.д. И не советов не ввязываться во все это. Потому что ввязываться мы будем. Профессия обязывает.

Татьяна Филева