Не по-соседски…

№28 (607) от 5 августа 2020 г.

Очередным подтверждением того, что в Орловской области «можно строить что угодно и где угодно», стало превращение частного огорода на улице Городской, 51 в бетонированную площадку. За считанные недели на глазах у изумленных соседей отдельный земельный участок в частном секторе, где еще недавно возделывались сад и огородные культуры, а также стоял жилой дом, перестали существовать в своем первоначальном виде. И это мягко сказано: новые собственники земельного участка готовят его под асфальтированную (бетонированную) площадку.

— 12 июня с этого участка начали «снимать» и вывозить плодородный слой почвы, — рассказала пожилая женщина, огород которой граничит с землей новых собственников. — Мы стали бить тревогу: что здесь планируют строить? Подошли — спросили у двух мужчин, как оказалось, это сыновья новой хозяйки. Говорят: «Баню!» и ухмыляются. «Но зачем вывозить чернозем?» «Что хотим, то и будем строить!». А раньше люди, которые дом ломали, сказали нам, что здесь будет стоянка». Говорят: «У них деньги, они богатые». Вывезли чернозем, начали завозить суглинок какой-то, пошли дожди — вода не впитывалась совершенно, вся она была на наших огородах…

— Нашим соседям дом построить не разрешили, говорят — нельзя, здесь уже «красная линия», а этим, выходит, всё можно? — недоумевает другая соседка.

— Семь участков граничат с этой землей на Городской. Нам говорят: «Хотите, можем построить забор трехметровый и вас отгородить», — жалуется еще одна женщина.

Соседей поддержали и другие собственники:

— У меня здесь дед, прадед жили, мама моя жила, четыре поколения здесь жили, и такого бардака никогда не было!

— Вся картошка пожелтела от этой строительной пыли, в этом году внуки ни одной ягодки не съели, сколько сажали «зелени» — всё пропало!

— И это еще цветочки, они на полметра грунт подняли, всё будет стекать на наши огороды, вся вода, вся грязь.

— Как-то стояли тут трое, один в очках, один в белом костюме, другой — в черном. Спрашиваем опять: что вы тут строить собираетесь? Тот, который в черном, отвечает: «Завод будем строить, вон, на той стороне стоит же завод». «Так он давно не работает, и там промзона, а здесь жилые дома!» Говорят: «Не мешайте нам работать, ищите хозяйку», а она, оказывается, рядом стояла!

— Никто не говорит, что за объект здесь будет, все только ухмыляются, а сами строят без разрешения, засыпали площадку вплотную к нашим заборам!

— Уже ко мне за сетку насыпали!

— Вертолетная площадка тут что ли будет?

Граждане пытаются выяснить это уже более месяца: пока они пишут обращения в различные инстанции, стройка продолжается.

Из управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области им ответили, что обращения по вопросу выдачи разрешения на строительство либо реконструкцию объекта капитального строительства по конкретному адресу в управление не поступало. «В связи с этим строительство вышеуказанного объекта носит характер самовольной постройки», а также сообщают, что «указанные вопросы относятся к компетенции управления по государственному строительному надзору Орловской области».

В свою очередь, департамент надзорной и контрольной деятельности любезно сообщает: извещение о начале строительства по указанному в обращении адресу в управление не поступало, государственный строительный надзор не осуществлялся. И вообще, для проведения выездной проверки управлению нужны сведения о застройщике и техзаказчике, чтобы его уведомить заблаговременно, нужны материалы, подтверждающие строительство, получение согласования от прокуратуры области и т.д. А так как управление данными сведениями не располагает, и нет фактов причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде…то проведение проверки не представляется возможным.

В ответ на это словоблудие один из потерявших терпение граждан написал на имя руководителя департамента Мишустина следующее:

«Прошу вас разобраться конкретно и ясно. Вывезли всю землю, а в этот котлован засыпали глину. Неизвестно, откуда она привезена, может, она заражена. Теперь завозится щебень, затем бетон. Значит, наши огороды и дома останутся внизу, и у нас будет наводнение. Здесь находится жилой массив, кроме жилья ничего не должно строиться! Здесь также проходит «красная линия», нам, значит, не разрешают строительство, а им можно! Должны были отступить по три метра с каждой стороны. Дайте нам конкретный и ясный ответ. Приезжайте и посмотрите, что здесь творится! Хозяйка этой земли — Ч. (фамилию и инициалы собственницы редакция не указывает в соответствии с законодательством об охране персональных данных).

Жители ул. Городской и Скульптурной».

Еще в июне текущего года прокуратура Заводского района города Орла переадресовала обращение граждан полиции, управлению Росреестра по Орловской области и главе администрации города Орла. Заметим, стройка не прекратилась, более того, возможно, уже к концу августа жители увидят своих новых «соседей» — водителей большегрузов. И это далеко не все: в черте города снимается плодородный слой почвы, тонны чернозема вывозятся в неизвестном направлении. Жители улиц Скульптурная и Городская просят областную прокуратуру внести ясность в эти вопросы.

Наталья Зарубина

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

Меня неприятно удивляют действия людей, которые так безответственно поступают по отношению к своим соседям. Эти действия можно оценить, как строительный произвол. Ведь чтобы в полной мере оценить ситуацию, надо представить, что рядом с участком, где развернулось строительство с таким размахом, живет чья-то мама или бабушка, которые с утра до вечера работают на своих огородах, чтобы побаловать детей и внуков клубникой, малиной, свежими овощами и прочими вкусными и полезными огородными продуктами. И вот появляются «порядочные соседи», вывозят с участка чернозём, производят отсыпку инертными материалами по границе участка… В этом случае, на мой взгляд, имеют место сразу несколько нарушений. Во-первых, по моему мнению, налицо нецелевое использование земельного участка: участки на улице Городской выдавались гражданам для ведения подсобного хозяйства. Следующее нарушение, как я полагаю, связано со снятием плодородного слоя земли. Чернозём сняли, вывезли, и теперь часть песка и глины окажется на соседних участках, где тем самым уменьшится плодородие почвы, а это влечет потерю урожайности. А ведь люди, живущие по соседству со стройкой, это не какие-нибудь зажиточные граждане, они работают на своих огородах не покладая рук, чтобы обеспечить себя и своих родных продуктами питания, огороды для них большое подспорье, особенно сейчас, в сложной экономической ситуации, связанной с последствиями распространения коронавирусной инфекции.

Мало того, люди, которые позволяют себе строить эту площадку в жилом секторе (даже если они гипотетически получили бы разрешение на производство строительных работ), явно не подумали о том, куда будут уходить сточные воды после дождей и снегопадов. Раньше осадки равномерно распределялись по всем огородам, в том числе и на этом участке, а теперь стоки потекут к соседям. Разве это по-соседски?

При этом как депутат хочу успокоить владельцев участков, которые столкнулись с этим строительным произволом. Забор в три метра, который обещают поставить новые соседи, они не поставят, поскольку есть регламент, определяющий высоту изгороди на приусадебных участках, и нарушать его не позволено никому.

На основании всего вышеизложенного предвижу, что в скором времени последует коллективное обращение в суд владельцев всех участков, которые соседствуют со стройплощадкой на улице Городской, 51, с требованием произвести рекультивацию почвы на данном участке и привести его в соответствие с целевым назначением. Полагаю, в этом случае закон будет на стороне собственников земельных участков, граничащих с участком, где творится строительное безобразие. А дополнительные иски о компенсациях за потерю урожая и моральный вред – это уже следующий вопрос.

Добавлю, что мне довелось лично встретиться с представителями собственника земельного участка по ул. Городская, 51, и из беседы с ними я понял, что разрешить данную ситуацию и дать правовую оценку действиям новых собственников смогут дать только прокуратура и суд.