Не погубит людей вода

№8 (456) от 15 марта 2017 г.

На прошлой неделе орловчане были шокированы новостью о том, что вода, поступающая со станции обезжелезивания в дома горожан, может спровоцировать онкологические заболевания. Информацию об этом распространил популярный сайт «Орловские новости» со ссылкой на выступление эксперта Сергея Майорова в судебном заседании по делу о хищении бюджетных средств при строительстве станции. Однако уже в понедельник сам Сергей Майоров опроверг такую интерпретацию его показаний в суде, заявив, что деятельность станции обезжелезивания никакой угрозы для здоровья людей не представляет. Примечательно, что журналисты, в распоряжении которых оказалась аудиозапись выступления Майорова, на судебном заседании не присутствовали – «сенсационную» информацию им явно «слили». Вопрос – кто и зачем? Простая логика заставляет с большой долей уверенности предположить, что в данном вбросе была заинтересована в первую очередь защита обвиняемых – Смоленской строительной компании.

Эксперт Сергей Майоров, для которого публикация в СМИ фрагментов его выступления в суде стала, мягко говоря, неожиданностью, подробно прокомментировал информацию, столь взбудоражившую жителей Орла.

Комментирует Сергей Майоров:

– 9 марта 2017 года в интернет-издании «Орловские новости» появилась статья под заголовком «Эксперт: Станция обезжелезивания в Орле может вызывать раковые заболевания».

В статье со ссылкой на мои слова, произнесенные в ходе судебного разбирательства по делу Смоленской строительной компании, указано, что «вид очистки воды, который используется на построенной в Орле станции обезжелезивания, может угрожать людям раковыми заболеваниями».

Та же информация была озвучена и в сюжете «Опасная ли вода станции обезжелезивания?» программы «Вести-Орел» Орловского информбюро 10 марта 2017 года.

Пришло время дать разъяснения по информации, которая попала в СМИ.

Для начала хотелось бы немного экскурса в историю вопроса.

В 2012 году в Орелгосэкспертизу на рассмотрение поступил проект «Модернизация системы водоснабжения», предполагающий строительство станции обезжелезивания на территории III подъема Южно-Кромского водозаборного узла, о котором сейчас и пойдет речь.

Я был привлечен к рассмотрению данного проекта в качестве внештатного эксперта Орелгосэкспертизы.

При ознакомлении с технологической частью проектной документации по станции обезжелезивания у меня возникла масса вопросов (первоначально 64 вопроса).

Дело в том, что в технологии обезжелезивания для окисления растворенного железа используются железобактерии.

Сами по себе эти железобактерии не представляют опасности для организма человека, однако продукты их жизнедеятельности при хлорировании канцерогенны.

Канцероге́ны – это факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний.

О канцерогенах мы знаем много из средств массовой информации, они окружают нас повсюду, содержатся, например, в овощах, в жирной и жареной пище, но при этом мы не отказываемся от этих продуктов или, предположим, шашлыка, в котором немало канцерогенов.

Но, с другой стороны, не хотелось бы, чтобы эти вещества попадали в наш организм еще и с водой.

Конечно, есть множество других методов обезжелезивания воды, но отчасти одни не подходили для состава нашей воды, другие были намного более затратны как при строительстве, так и при эксплуатации, что, в свою очередь, существенно повлияло бы на тарифы на водоснабжение в сторону повышения.

Технология обезжелезивания методом железобактерий была мне не по душе, но эксперт не может пользоваться своим субъективным мнением, а полагается на нормы и требования нормативных документов, в том числе и санитарных правил.

Так, при проведении экспертизы проекта все замечания эксперта подтверждаются сноской на тот или иной пункт нормативного документа.

Поэтому моей главной задачей при проведении экспертизы было не только проверить соответствие проекта строительным нормам и правилам, но и обратить внимание на санитарную безопасность.

Проектной организацией ООО «Эководстрой» совместно с проектом были представлены материалы, подтверждающие санитарную безопасность применяемой технологии и оборудования.

По результатам рассмотрения документации в проектную документацию были внесены корректировки, а также представлены расчеты режима работы, уточнены характеристики водоочистного оборудования и проверены режимы подачи воды населению.

Могу сказать, что экспертиза проекта была длительной в связи с его сложностью.

По вопросам данного проекта я консультировался со специалистами НИИВОДГЕО (ведущего института нашей страны в области водоподготовки и водоочистки). Как раз в конце мая в 2012 году в Москве проходил международный конгресс «Экватек» – самый крупный конгресс в области водных технологий в России, в котором я участвовал.

Таким образом, учитывая все аспекты и представленные ООО «Эководстрой» откорректированные материалы, мною было предложено положительное заключение по данному проекту.

Могу и сегодня подтвердить, что данный вид очистки с использованием оборудования, которое заложено ООО «Эководстрой» в проекте и установлено на станции обезжелезивания г. Орла, абсолютно безопасен для человека.

Если бы проект не удовлетворял хотя бы одному пункту нормативного документа, то он не получил бы положительного заключения экспертизы.

Проектом предусмотрена защита от попадания железобактерий и их продуктов жизнедеятельности в сеть питьевого водоснабжения.

Некоторые могут сказать, что есть человеческий фактор. Мол, мало ли что может случиться.

Уверен, что специалисты Орелводоканала, которые эксплуатируют данную станцию, а со многими я общался, способны эксплуатировать данную систему в безаварийном режиме.

И даже в случае аварии система предусматривает защиту от попадания продуктов жизнедеятельности железобактерий в сеть централизованного водоснабжения в автоматическом – я подчеркиваю – в автоматическом режиме.

Теперь о сегодняшнем дне и той информации, которая попала в СМИ.

К сожалению, информация была преподнесена частично и, соответственно, воспринята с тревогой. Тем более под заголовками: «Станция обезжелезивания в Орле может вызывать раковые заболевания» или «Орловская станция обезжелезивания может спровоцировать онкологию».

Как справедливо отмечают СМИ, строительство станции обезжелезивания «сопровождалось чередой скандалов и сменой нескольких подрядчиков».

И если у многих, кто участвовал в борьбе за станцию обезжелезивания, все уже в прошлом, то у меня она не заканчивается уже шестой год.

Одним из самых крупных скандалов был скандал с так называемым монтажом водоочистного оборудования. Так, при производстве работ Смоленской строительной компанией работники Управления капитального строительства города Орла вовремя обратили внимание, что элементы, из которых производилась сборка оборудования, отличаются от проектного.

Тогда же руководство УКС г. Орла обратилось ко мне с просьбой дать оценку тем элементам оборудования, которое находилось на строительной площадке.

Я неоднократно совместно с руководством УКС выезжал на площадку строительства для оценки оборудования, после чего давал свои разъяснения.

Как впоследствии оказалось, сборка водоочистного оборудования производилась из элементов производства Китая и частично изготавливалась прямо на площадке.

В итоге ввиду отклонения от проекта руководство УКСа остановило монтаж.

А по данному факту несоответствия оборудования проекту было возбуждено уголовное дело.

В процессе проведения следственных действий в 2014 году Управление МВД России по Орловской области попросило меня выступить в качестве эксперта в данном уголовном деле.

В ходе проведения экспертизы я отвечал на вопросы, поставленные мне следователем.

25 января я был вызван суд, где давал пояснения по выполненной экспертизе.

Адвокаты обвиняемой стороны втроем пытались убедить суд в моей некомпетентности в вопросах водоподготовки, а также задавали различные вопросы на тему: а не заинтересован ли я в поставке оборудования, которое было предусмотрено проектом?

Все эти вопросы были направлены на то, чтобы судья усомнилась в моем заключении и исключила его из материалов дела.

По факту получается, что я приложил руку к тому, чтобы китайское оборудование не появилось на станции обезжелезивания.

Но ведь страшно себе представить, что могло бы случиться, если оборудование не соответствовало бы тому технологическому процессу, который был принят проектом, и вот в этом бы случае станция обезжелезивания могла бы представлять опасность для здоровья людей.

Изменения процессов окисления, конструктивные изменения дренажных систем, изменение режима и вида промывки могут оказывать решающее влияние на работу станции обезжелезивания воды.

Отвечая на вопрос о своей заинтересованности в поставке оборудования, предусмотренного проектом, в суде, я и произнес фразу: «Да будь моя воля, я бы никогда в жизни не допустил данный проект к реализации. Но у меня не было такой возможности».

Этой фразой я и подчеркнул свое отношение к данному виду (или технологии) очистки питьевой воды. Сославшись на то, что данный вид очистки может вызывать раковые заболевания.

И, как мне казалось, тем самым я подтвердил свою незаинтересованность в поставке оборудования, заложенного проектом.

Ранее я уже отмечал, что технология обезжелезивания методом окисления железобактериями мне не нравится.

Что касается второй части фразы: «Но у меня не было такой возможности», то она говорит как раз о том, что технология и оборудование полностью соответствовало всем предъявляемым требованиям.

Но эта фраза абсолютно не означает, что Орловская станция обезжелезивания может вызывать раковые заболевания.

Я за то, чтобы на нашей станции обезжелезивания стояло оборудование, соответствующее всем требованиям строительных и санитарных норм, а не китайское оборудование, которое не рассматривалось в процессе экспертизы.

Повторюсь, что на станции обезжелезивания предусмотрены и реализованы все мероприятия по предотвращению таких последствий; на станции работает грамотный и опытный персонал, а за качеством питьевой воды постоянно ведет наблюдение Роспотребнадзор.

Сам же проект станции обезжелезивания имеет положительное заключение Государственной экспертизы и заключение Роспотребнадзора о возможности его реализации.

Что же касается тех, кто представил мои высказывания в контексте, что Орловская станция обезжелезивания может спровоцировать онкологию, то пусть это останется на их совести.

Оценивая размещенную в СМИ информацию, полагаю, что лицами, заинтересованными в подаче информации в таком контексте, являлись обвиняемые по уголовному делу или их адвокаты.

Кто это сделал конкретно, пусть разбираются правоохранительные органы, если их заинтересует личность, которая взбудоражила Интернет.

По моему мнению, преследуется цель оказать давление на меня как эксперта, ведь мое экспертное заключение является одним из оснований обвинения, а процесс по уголовному делу еще не завершен.

Сам я подавать какие-либо заявления в правоохранительные органы или иски в суды, по крайней мере пока, не собираюсь, считая это низким и не достойным меня и траты моего времени.