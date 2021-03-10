Не попал в струю

За что впал в немилость председатель КСП?

№8 (632) от 10 марта 2021 г.

В прошлом номере «Орловская среда» опубликовала пост депутата облсовета Валентины Остроушко, размещенный в социальных сетях. В нем депутат рассуждала о том, почему председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Иван Левин стал неугоден губернатору Клычкову. Напомним, срок полномочий Левина на посту руководителя КСП истекает этой весной, и его кандидатуры нет в списках на утверждение облсоветом на очередной пятилетний период. Да и списка как такового тоже нет: Клычков представил на рассмотрение депутатов лишь одного кандидата – нынешнего руководителя Контрольно-ревизионного управления аппарата губернатора и правительства области Константина Паршина. Председатель облсовета Музалевский внес было кандидатуру Левина, но в последний момент сам же ее и снял, так что выбирать депутатам не из кого. По мнению Валентины Остроушко, Иван Левин впал в немилость у нынешней областной власти… из-за хорошей работы КСП. Действительно, по материалом проверок областной Контрольно-счетной палаты было возбуждено несколько уголовных дел, а любимец Клычкова Денис Блохин был осужден… «Основная доля выявленных КСП за годы деятельности команды Клычкова нарушений, повлекших потери бюджетных средств, приходится на нацпроекты, госзакупки, благоустройство и дорожную деятельность», — пишет Остроушко и задается вопросом: «Что сделал бы честный и порядочный губернатор? Он бы пресёк действия участников этих процессов, половину уволил, на остальных направил дела в прокуратуру и СУ СК РФ… А председателя КСП и его аудиторов наградил! Что делает наш губернатор? Избавляется от председателя КСП…Интересно, правда?»

Любимый тандем губернатора

Действительно, на первый взгляд, решение Клычкова сменить Ивана Левина выглядит по меньшей мере странным. Но если присмотреться, то все, в принципе, объяснимо. «Орловская среда», например, присмотрелась к материалам проверки КСП процесса благоустройства Детского парка – одного из любимых проектов губернатора Клычкова, который осуществляли любимые губернаторские фирмы – ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект», которые в последние годы с завидным постоянством получают самые лакомые подряды на благоустройство городских территорий.

Итак, в 2018-2019 годах эпидемия благоустройства добралась и до Детского парка. Напомним, парк ремонтировали (и продолжают ремонтировать) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы». Ответственным исполнителем Программы значится Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. При этом, как отмечается в материалах КСП, «в Муниципальной программе, иных муниципальных правовых актах Администрацией города Орла не установлены четкие полномочия ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы и порядок их исполнения, что фактически освобождает его от исполнения своих полномочий, осуществления реального контроля за реализацией как отдельных программных мероприятий, так и муниципальной программы в целом, и сводит деятельность ответственного исполнителя к составлению отчётов и статистических данных». Действительно, на примере так называемого благоустройства Детского парка мы увидим, что никакого контроля за освоением сотен бюджетных миллионов городская власть не вела.

В ходе реализации муниципальной программы бюджетное учреждение (Детский парк) заключило с «благоустроителями» пять контрактов на общую сумму 275 миллионов 557 тысяч рублей. Четыре из них – с небезызвестной фирмой «Триумф» на общую сумму 39 миллионов 394 тысячи рублей. ООО «Триумф», кстати, было зарегистрировано в феврале 2017 года, уставный капитал составляет 10 тысяч рублей, а учредителем и директором компании является опять же небезызвестный господин А.Г. Маркин, о близости которого к орловским чиновникам высшего ранга не знают разве что школьники.

Итак, присмотримся к договорным отношениям фирмы господина Маркина и муниципального Детского парка.

В сентябре 2018 года Детский парк заключил с ООО «Триумф» контракт на выполнение работ по ремонту фонтана в парке на сумму 15 миллионов 285 тысяч рублей. При этом ООО «Триумф» было единственным участником электронного аукциона. Примечательно, что проектно-сметную документацию на данный объект разработало ООО «Техспецкомплект», учредителем которого является гражданка Маркина С. В.

И все бы ничего, но вот неприятность: как утверждает КСП, «у ООО «Техспецкомплект» отсутствовали права и основания для разработки сметной документации на выполнение работ по ремонту фонтана в Детском парке, 1-я очередь, в г. Орле. Дело в том, что по мнению аудиторов, ООО «Техспецкомплект» само являлось потенциальным подрядчиком данных работ! То есть данная фирма заведомо могла составить проект и смету работ по ремонту фонтана с максимальной выгодой для себя. Или для ООО «Триумф», учредителем которого является, как мы понимаем, близкий родственник учредителя ООО «Техспецкомплект». Заметим, в 2018 г. «Техспецкомплект» выполнял сразу несколько выгодных контрактов: по ремонту сквера «Юность» (47 миллионов 389 тыс. рублей), по ремонт колоннады в Городском парке культуры и отдыха (2 миллиона 662 тыс. рублей), контракт на поставку и монтаж сборно-разборных конструкций укрытия чаш фонтанов в сквере «Юность» и на Бульваре Победы (еще 2 миллиона рублей). А в 2019 году эта же компания получила контракт по комплексному благоустройству территории Детского парка и прилегающей к нему территории на сумму более 236 миллионов рублей.

С какого перепугу фирма госпожи Маркиной взялась разрабатывать проектно-сметную документацию для фирмы господина Маркина, неизвестно никому – в том числе и Контрольно-счетной палате. Как отмечается в акте КСП, «между данным обществом и муниципальным образованием контракты на разработку сметной документации не заключались, общество не могло располагать необходимыми исходными данными, планируемым внешним видом и объемом финансирования объекта для разработки документации, то есть не могло учесть права и интересы Муниципального образования «Город Орел» (зато, заметим, «Техспецкомплект» вполне мог учесть интересы «Триумфа» и свои собственные). Более того, в соответствии с муниципальной программой, проектированием благоустройства Детского парка (в качестве исполнителей соответствующих программных мероприятий) должны были заниматься Управление градостроительства администрации города Орла и МКУ «Управление капитального строительства города Орла», а никак не частная фирма госпожи Маркиной. Однако городских чиновников это ничуть не смутило: не моргнув глазом, они приняли ПСД, самовольно разработанную «Техспецкомплектом», в муниципальную собственность и затем передали заказчику работ – Детскому парку.

Такие действия должностных лиц свидетельствуют о признаках проявления коррупции, констатирует КСП и далее раскрывает весьма любопытные подробности.

Фонтан фонтану рознь

В сметной документации, разработанной «Техспецкомплектом», среди прочего указана и стоимость фонтанного оборудования, которую установили якобы на основании коммерческих предложений потенциальных поставщиков. Почему якобы? КСП дает на этот вопрос аргументированный ответ. Итак, в составе ПСД ООО «Техспецкомплект» передало муниципалитету коммерческие предложения на трех листах (и это зафиксировано в акте приема-передачи). Однако во время проверочного мероприятия аудиторам предоставили для проверки те же коммерческие предложения, но уже на 12 листах. И это, по мнению КСП, свидетельствует о признаках фальсификации и подлога документов.

Итак, что же это были за коммерческие предложения?

Предложение первое – от ИП Бублика из города Краснодара, представлявшее из себя ответ на запрос «на поставку фонтанного оборудования для монтажа в г. Орле пешеходного светодинамического фонтана диаметром 10 м по краю облицовки». Датировано 9 июня 2018 года.

Согласно данному письму, предприниматель Бублик располагал возможностью осуществить поставку и сборку фонтанного оборудования общей стоимостью 10 миллионов 100 тыс. рублей не позднее 1 сентября 2018 г. Здесь же, на девяти листах изложены основные характеристики фонтана: 27 струй, светодинамический и динамический режим работы, комплекты декоративного решетчатого настила (решётка 1000×700 мм с ячейкой 30×11 мм толщиной 30 мм из оцинкованной стали), опоры для настила, крепежа для настила, гидропластического оборудования, «сухих» насосных станций производства Дании, запорной арматуры, системы водоочистки — фильтровальное оборудование на кварцевом песке производства Испании, системы управления фонтаном (разработка компании «ФонтанГрад»), системы освещения и электропитания, устанавливаемые в технологическом помещении (подземной монолитной железобетонной конструкции, в которой устанавливаются система фильтрации и дезинфекции воды, шкафы управления фонтанным оборудованием и насосы) и т.д. и т.п. (без указания количества деталей и узлов). При этом была прописана гарантия – 24 месяца, а стоимость доставки и монтажа не указаны.

Предложение второе — более скромное, уместившееся всего на двух листах. При этом, от кого оно исходило – неизвестно: в так называемом документе нет ни наименования юридического лица или ИП, ни подписи, ни номера. Известно лишь, что поступило предложение из Москвы 13 июня 2018 г. Неведомые москвичи предложили поставить комплект фонтанного оборудования для монтажа динамического фонтана с подсветкой стоимостью 16 миллионов 355 тысяч рублей в течение 90 рабочих дней с даты заключения договора, при этом запросили аванс в 50% от цены договора. Далее, как водится, идут характеристики фонтана за 16 миллионов: фонтанное оборудование предусмотрено для размещения в чашу диаметром не менее 10 м, расчет стоимости оборудования предполагает размещение технологического помещения в пределах 10 м, диаметр замыкающего кольца с насадками – 5 м, фонтанные насадки – нержавеющая сталь и пластик (производство Турция), в систему подсветки входят прожекторы с рабочим ресурсом 50 000 часов, класс защиты IP68, производства Турции. При этом описания состава, качества и количества составных частей комплекта оборудования не имеется, стоимость доставки и монтажа опять жене указаны.

И наконец, третье – самое скромное – предложение, занявшее всего один лист. Опять же из города Краснодара, от ИП Масного, датированное снова 13 июня 2018 года. Согласно данному предложению, краснодарский предприниматель располагает возможностью поставить и смонтировать фонтанное оборудование стоимостью 14 миллионов 286 тысяч рублей со следующими основными характеристиками: 20 струй, чаша фонтана из 2-х каналов, в каждом из которых по 10 подсвеченных струй, максимальная высота струй – 2 м, насосное оборудование расположено в приямке на расстоянии от чаши фонтана 40 м, срок поставки – 95 дней, гарантия – 12 месяцев. И снова – ни слова о качественном и количественном составе. Правда, указана стоимость монтажных работ – 20% от стоимости оборудования. Стоимость доставки не указана.

Стоит ли говорить, что ни одно из этих предложений заказчика не устроило – дороговато! – и «Техспецкомплект» установил в Детском парке фонтан на свой вкус. Его описание также содержится в акте КСП Цитируем:

«Фактически согласно имеющейся у Учреждения технической документации (в том числе гарантийные паспорта на оборудование, руководство по монтажу и эксплуатации фонтанного комплекса «Краски детства», выданное ООО «Водалюкс», и пр.) пешеходный фонтан выполнен в виде круглого бассейна, 13 струй, диаметр по облицовке (решетке) составляет около 6 м, объем воды 14 куб. м., закрыт решетчатым настилом в одном уровне с поверхностью площади, в решетчатом настиле выполнено 13 отверстий под фонтанные форсунки, для ночной подсветки струй в чаше установлены подводные светильники разной мощности в количестве 38 шт., фонтан работает в автоматическом режиме, программа работы заложена в контроллер (таймер), расположенный в щите управления, установлена система фильтрации воды в ручном и автоматическом режимах, в чаше находятся заборные сетки, скиммер, устройство долива и перелива, донный слив и трубопроводы, системы фильтрации очистки и подачи воды с фонтанными насадками; от чаши фонтана к техническому помещению проложена система трубопроводов и кабельных линий; в техническом помещении расположены система управления, насосное оборудование и система фильтрации».

«Таким образом, — делает вывод КСП, — перечисленные в коммерческих предложениях фонтаны по диаметру и количеству фонтанных форсунок (струй) существенно отличаются от фонтана, фактически приобретённого и установленного в Детском парке. Согласно акту о приемке выполненных работ №2.1 от 15.10.2018 г. подрядчиком — ООО «Техспецкомплект» приобретён и установлен в Детском парке пешеходный фонтан меньшим диаметром и с меньшим количеством фонтанных форсунок (струй), чем указа но в коммерческих предложениях». При этом стоимость фонтана, установленного фирмой Маркиных, составила 10 миллионов 849 тысяч рублей. И все бы ничего, но дотошные аудиторы из КСП не поленились и поинтересовались, а сколько вообще стоят такие фонтаны – благо интернет знает все. И выяснилось, что стоимость установки сухих пешеходных фонтанов на погружных насосах или на насосах сухой установки зависит от типа фонтана и количества струй. При этом на сайте http://pеshckhodnу-fontan.ru/category/fontany-pod-kluch опубликованы следующие расценки:

Тип U10 струй – 2 миллиона 500 тыс. рублей;

Тип D 10 струй — 3 миллиона 500 тыс. рублей;

Тип U 15 струй — 3 миллиона 750 тыс. рублей;

Тип D 15 струй — 5 миллионов 250 тыс. рублей;

Тип U 20 струй — 5 миллионов рублей;

Тип D 20 струй — 7 миллионов рублей;

Тип U 25 струй — 6 миллионов 250 тысяч рублей;

Тип D 25 струй — 8 миллионов 750 тысяч рублей;

Тип U 30 струй — 7 миллионов 500 тысяч рублей;

Тип D 30 струй — 10 миллионов 500 тысяч рублей;

Тип U 50 струй – 12 миллионов 500 тысяч рублей;

Тип D 50 струй — 17 миллионов 500 тысяч рублей.

На другом сайте – fontanег.ru – КСП также обнаружила расценки, существенно отличающиеся как от содержащихся в коммерческих предложениях, так и от стоимости фонтана, установленного в Детском парке. Изучим и их. Итак, согласно данным указанного ресурса, на которые ссылается КСП, «стоимость сухих пешеходных фонтанов с цветной подсветкой, без подземного или наземного технологического помещения, с учетом стоимости монтажных работ составляет: 12 струй — 3 млн 111 тыс. рублей, 15 струй — 3 млн 888 тыс. рублей, 16 струй — 4 млн 111 тыс. рублей, 21 струя – 5 млн 222 тыс. рублей, 33 струи — 9 млн 888 тыс. рублей, 36 струй – 8 млн 999 тыс. рублей». Что называется, почувствуйте разницу между ценой и качеством. Естественно, ее почувствовали и специалисты КСП, сделавшие единственный логичный вывод: «Вышеизложенное свидетельствует о завышении ООО «Техспецкомплект» при разработке проектно-сметной документации стоимости фонтана, приобретённого и установленного в Детском парке но ГПД №1034823. При этом, Администрация города Орла и УМИЗ приняли безвозмездно переданную проектно-сметную документацию, в том числе коммерческие предложения по стоимости фонтанного оборудования, и передали в оперативное управление МБУК «Детский парк» без проверки реальной стоимости предлагаемого к установке фонтанного оборудования, что подтверждает и дополняет вышеуказанные признаки проявления коррупции». Следовательно, 10 миллионов 849 тысяч рублей, потраченные на установку фонтана в Детском парке, были израсходованы неэффективно, констатирует Контрольно-счетная плата Орловской области.

Но это еще не все.

Подписано – и с плеч долой!

В ходе благоустройства Детского парка подрядчик – ООО «Триумф», как выяснила КСП, не выполнил целый ряд работ.

В частности, не было уложено асфальтовое покрытие на дорожках (вместо асфальта их, разумеется, замостили плиткой), не установлены бортовые камни (то есть бордюры, или поребрики – кому как больше нравится) числом 378 штук, а четыре деревянные резные фигуры, которые подрядчик установил вокруг фонтана, пришлось демонтировать.

«Из-за негативного влияния погодных условий и длительности эксплуатации, а также деформации при демонтаже, фигуры пришли в негодность, утеряли эстетический вид и у основания сгнили. Дальнейшая эксплуатация невозможна (нарушена целостность, по всему телу фигур обнаружены глубокие трещины с заметным процессом гниения). Комиссией по списанию основных средств принято решение о списании фигур», — сообщает КСП.

Но самое интересное даже не это. Самое интересное, что на отремонтированный Детский парк (речь идет о работах 1-й очереди) подрядчик выдал гарантийный паспорт. Думаем, изучив его, аудиторы КСП пришли в изумление. И вовсе не от гарантийных сроков – с ними как раз все в порядке: гарантия на выполненные работы составляет четыре года, а на фонтан – пять лет. Но вся беда в том, что паспорт, в котором и прописаны эти якобы гарантии, не имеет ни номера, ни даты, а главное – в нем не указано, когда именно объект был принят в эксплуатацию. То есть с какого времени исчислять гарантийные сроки – неизвестно.

Аналогичная картина и с ремонтом другого объекта – летней эстрады. Работы здесь также выполняло ООО «Триумф», опять же получившее подряд на 23 миллиона рублей как единственный участник аукциона. В ходе исполнения договора, в июле 2019 года, заказчик и подрядчик решили, что сцену знаменитого амфитеатра в Детском парке не будут красить, как это было предусмотрено проектом, а покроют резиновой крошкой, что и современнее, и главное, качественнее. Но данное соглашение сторон так и не было исполнено (а исполнить его должны были в августе 2019-го): как выяснила КСП, к назначенной дате «работы по ремонту сценической площадки «Летняя эстрада» подрядчиком не завершены (Акт осмотра от 02.08.2019 г., Акт осмотра от 05.08.2019 г.). В частности, ООО «Триумф» на объекте не установлены урны (8 штук), покрытие сцены не грунтовано и не окрашено/не покрыто резиновой крошкой».

Тем не менее 2 августа 2019 года были подписаны акты приемки выполненных работ, согласно которым перечисленные выше невыполненные работы были выполнены! Один акт подписали главный бухгалтер МБУК «Детский парк» Сигова, ведущий инженер МБУК «Детский парк» Буряк, генеральный директор ООО «Триумф» Маркин, прораб ООО «Триумф» Кветкаускас, главный специалист МКУ «УКС г. Орла» Логвиновым, главный специалист отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений Управления градостроительства администрации города Орла Гаврилов, главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования Управления культуры администрации города Орла Зубов; второй – генеральный директор ООО «Триумф» Маркин и директор МБУК «Детский парк» Тышковец.

«Вышеперечисленные действия должностных лиц по приемке фактически не выполненных работ свидетельствуют о признаках проявления коррупции, так как нарушили права и законные интересы муниципального образования «Город Орёл» и могут привести к ущербу в размере 560,35 тыс. рублей», — констатирует КСП.

Кроме того, у аудиторов возникли нарекания и к качеству уложенного в парке рулонного газона, который, по информации КСП, уже в августе 2019 года, то есть сразу после приемки, имел «неухоженный внешний вид, частично желтый цвет» и частично был сухим, «что свидетельствует об использовании при выполнении работ некачественного материала и (или) некачественном выполнении работ по укладке рулонного газона». Правда, через 20 дней после приемки газона проверяющие обнаружили, что «работники подрядчика — ООО «Триумф» — осуществляют покос газона газонокосилкой, по словам представителей Детского парка, работники подрядчика периодически поливают и выкашивают уложенный газон. Однако, — особо оговаривает КСП, — данные работы выполняются работниками подрядчика без договорных отношений, оборудование для покоса газона собственными силами у Детского парка отсутствует, гарантий приведения газона в ухоженный вид нет» Отсюда – опять же логичный вывод аудиторов: «Таким образом, неэффективное расходование… средств субсидий на оплату некачественного материала — рулонного газона и работ по его укладке… может составить 748,931 тыс. рублей».

Впрочем, все эти выводы КСП не оказали на городские власти никакого воздействия: фирмы господ Маркиных как получали, так и продолжают получать подряды на благоустройство городских территорий. А чтобы дотошная КСП не мешала работать любимым подрядчикам губернатора Клычкова, возникло логичное решение – сменить принципиального и независимого руководителя на другого… Тем более что на кону очередные многомиллионные контракты, которые исполняет и – уверены – будут исполнять все те же ООО. Так, сейчас «Техспецкомплект» устанавливает в Детском парке тренажеры, на очереди — установка металлических ограждений и освещения вдоль пер. Почтового и в районе Малой эстрады и Фестивальной площадки, ремонт здания администрации Детского парка и ливневой канализации… Словом, работы – море, денег тоже, и освоить их надо так, чтобы никто ни за что не отвечал.

Федор Крюков