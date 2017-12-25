«Не представляется возможным…»

№8 (456) от 15 марта 2017 г.

Орловская городская комиссия по наименованию и переименованию улиц, рассмотрев обращение ректора Орловского государственного института культуры Николая Паршикова о присвоении одной из улиц Орла имени трагически погибшего в авиакатастрофе над Черным морем выпускника ОГИК, артиста ансамбля им. Александрова Аркадия Узловского, решила, что это «не представляется возможным».

Комиссия объявила также, что приняла решение увековечить память Аркадия Узловского путем установки мемориальной доски на здании ОГИК, которая, к слову, силами ОГИК уже установлена.

Напомним, обращение о присвоении городской улице имени погибшего в авиакатастрофе выпускника ОГИК, нашего земляка Аркадия Узловского было направлено на имя председателя Орловского горсовета Василия Новикова; далее последовало соответствующее протокольное поручение по итогам 19-го заседания Орловского горсовета от 26 января 2017 года.

Городская комиссия по наименованию и переименованию улиц коллективу ОГИК отказала. Своё отношение к такому решению в открытом письме выразил весь профессорско-преподавательский состав института и студенты ОГИК.

«Орловская среда» публикует открытое письмо без сокращений.

«Председателю Орловского

городского Совета народных

депутатов, мэру г. Орла

В.Ф. Новикову

Уважаемый Василий Фёдорович!

Профессорско-преподавательский состав и студенческая молодёжь Орловского государственного института культуры выражают несогласие с принятым решением об отказе в названии улицы г. Орла именем погибшего 25 декабря 2016 г. при исполнении воинского долга нашего земляка – артиста хора Академического дважды Краснознамённого ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова – Аркадия Аркадьевича Узловского.

Военная музыка во все времена была мощным стимулом поднятия боевого духа армии. А.В. Суворов говорил: «Военная музыка удваивает, утраивает армию, с развёрнутыми знаменами и громкогласной музыкой взял я Измаил». Ансамбль им. А.В. Александрова – яркий представитель отечественной сражающейся культуры. Этот коллектив стал мировой легендой. За ним прочно закрепилось звание «поющее оружие», данное Уинстоном Черчиллем в 1944 году на встрече глав государств СССР, США и Великобритании в Крыму. Первый руководитель ансамбля – А.В. Александров – является автором музыки российского гимна. Его песню «Священная война», поднимавшую на защиту Родины весь советский народ от мала до велика, высоко ценил маршал Г.К. Жуков. В последние десятилетия ансамбль многократно выезжал в горячие точки, поднимал боевой дух солдат. 25.12.2017 г. коллектив летел с концертом к российским воинам, ведущим борьбу с мировым терроризмом в Сирии.

Институт живо откликнулся на произошедшую трагедию, унесшую жизни четверых выпускников ОГИК – артистов ансамбля им. А.В. Александрова – Н.В. Игнатьевой, Д.Н. Литвякова, Б.Р. Сулейманова и А.А. Узловского. В институте по инициативе ректората прошли траурные митинги, была оформлена и открыта мемориальная доска на фасаде здания, подготовлен стенд в музее института. Память выпускников ОГИК увековечена также в Клинцовском индустриально-педагогическом колледже открытием мемориальной доски. Принято решение о названии улицы в г. Клинцы Брянской улицы именем Дмитрия Литвякова.

Историю города пишут его жители. Она остаётся в летописи времён, в музеях и выставках, в памятниках и названиях улиц. Город Орёл по праву гордится своими земляками – героями прошлых лет, знаменитыми писателями и поэтами, композиторами и художниками. Более полутора сотен улиц Орла названы именами великих людей. При этом, что может рассказать потомкам о городе название улиц Автогрейдерная или Высоковольтная, Лесопильная или Фестивальная? Такие улицы есть в каждом городе и особо не связаны с его историей. Отказ в названии улицы именем А.А. Узловского мы расцениваем как проявление чёрствости и безразличия, неуважения к родителям Аркадия, к педагогам учебных заведений города, в которых он учился, равнодушия к памяти человека, которым мы гордимся.

Профессорско-преподавательский состав и

студенческая молодёжь Федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Орловский государственный институт культуры»

«Орловская среда» солидарна с коллективом ОГИК: черствости и безразличию — даже чиновников — должны быть какие-то границы. Мы не хотели бы еще раз писать о том, как наши «випы» в первых рядах присутствовали на траурных мероприятиях, организованных ОГИК в память о погибших ребятах. Как они просили задержать траурный митинг 26 декабря — первые лица области не сочли нужным даже в этот день отложить на час свои дела. Мы не хотели — но приходится. Потому что траурные речи чиновников перед телекамерами — это одно, а их реальное отношение к человеческой боли, к человеческому подвигу и вообще к людям — это совершенно иное. Мы сомневаемся вообще, что у тех, кто проигнорировал обращение коллектива, потерявшего лучших своих выпускников, есть что-то человеческое.

Формулировка «не представляется возможным» в вопросе названия улицы именем Аркадия Узловского, награжденного медалью за участие в боевых действиях в Сирии Минобороны РФ, на наш взгляд, не представляется возможной. Зато в Орле представляется возможной установка памятника Ивану Грозному, несмотря на протестные акции орловчан, и присвоение звания Почетного гражданина тому, кто оправдывает любые действия местных властей — от разрушения исторических памятников до возведения статуи одиозного царя. В Орле и Орловской области в последнее время представляется возможным всё. И это большая трагедия.

Наталья Зарубина

Узловский Аркадий Аркадьевич родился 04.10.1993 в г. Орле. В 2011 г. окончил общеобразовательную и хоровую школы. По окончании поступил в Орловский государственный институт искусств и культуры на направление подготовки «Педагогическое образование», профиль «Музыка» (класс хорового дирижирования – проф. Малацай Л.В., класс вокала – доцент Д.В. Старцева)

Аркадий обладал мощным роскошным голосом, красивым стальным тембром, свободно читал с листа нотный текст. Всегда тонко, с большим художественным вкусом интерпретировал свои сольные партии. В годы учебы Аркадий регулярно участвовал в конкурсах вокалистов, проводимых на кафедре, занимая призовые места. В составе вокального ансамбля «Мужской стиль» занимается с момента поступления в институт (сентябрь 2011 г.). Аркадий был призван в ряды Вооруженных сил в ноябре 2014 г. и, отслужив в составе хора ансамбля им. Александрова, остался там работать по контракту. Институт закончил летом 2016 года.

Авиакатастрофа в районе Сочи, в которой погибли 92 человека, военные и гражданские люди: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, журналисты, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная нам как Доктор Лиза, страшной болью отозвалась в сердцах орловчан.

Среди погибших были выпускники Орловского государственного института культуры Литвяков Дмитрий, Сулейманов Борис, Узловский Аркадий — выпускник ОГИК 2016 года, хореограф Марченкова (Игнатьева) Надежда.