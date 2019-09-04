Не прошло и года: на Орловщине опять выбирают логотип региона

Орловские СМИ испытывают жуткое дежавю. Меньше года назад — в сентябре 2018 года был выбран логотип Орловской области. Не прошло и года, как… областные власти опять объявили конкурс на разработку логотипа региона. Предполагается, что новая эмблема поможет в продвижении региона на внутренних и внешних рынках, привлечет инвестиции, более того — расскажет об уникальных ценностях и преимуществах региона.

Напомним, уже не первый год идет речь о том, что в Орле катастрофически не хватает общественных туалетов. Например, нет туалета возле одной из точек притяжения туристов — в сквере Дворянское гнездо. Несомненно, для привлечения туристов логотип куда важнее, чем какие-то туалеты. Тем более, если разрабатывать символику региона ежегодно. А в этом году решено проводить конкурс еще и по нескольким номинациям. Зачем Орловщине столько лого — покажет время. Чем новые областные власти не устроила предыдущая разработка дизайнеров, увы, на портале региона не сообщается. Будем надеяться, что в следующем году при объявлении очередного конкурса на разработку символики чиновники наконец-то прольют свет на судьбу предыдущих проектов.