4 сентября 2019



Не прошло и года: на Орловщине опять выбирают логотип региона

Орловские СМИ испытывают жуткое дежавю. Меньше года назад — в сентябре 2018 года был выбран логотип Орловской области. Не прошло и года, как… областные власти опять объявили конкурс на разработку логотипа региона. Предполагается, что новая эмблема поможет в продвижении региона на внутренних и внешних рынках, привлечет инвестиции, более того — расскажет об уникальных ценностях и преимуществах региона.

Напомним, уже не первый год идет речь о том, что в Орле катастрофически не хватает общественных туалетов. Например, нет туалета возле одной из точек притяжения туристов — в сквере Дворянское гнездо. Несомненно, для привлечения туристов логотип куда важнее, чем какие-то туалеты. Тем более, если разрабатывать символику региона ежегодно. А в этом году решено проводить конкурс еще и по нескольким номинациям. Зачем Орловщине столько лого — покажет время. Чем новые областные власти не устроила предыдущая разработка дизайнеров, увы, на портале региона не сообщается. Будем надеяться, что в следующем году при объявлении очередного конкурса на разработку символики чиновники наконец-то прольют свет на судьбу предыдущих проектов.

 

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Опубликовано 04 Сен 2019 в 17:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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