Не прошло и года. Сайт «Обращаем внимание» все же заработал

Широко разрекламированный минувшей зимой сайт «Обращаем внимание» все же заработал. Правда, если пуск портала «на холостом ходу» широко освещался пресс-службами и прогубернаторскими СМИ, то начало реальной работы прошло тихо и незаметно. Между тем, предполагалось, что на этот портал орловцы смогут отправлять сообщения о проблемах в ходе ремонта дорог, дворов и общественных мест. Чиновники должны были реагировать быстро и четко. Ремонт уже должен перевалить за экватор, а возможность общения с чиновниками появилась только на днях. И то как-то тихо и незаметно.

Редакция «Орловской среды» также решила протестировать, как будут реагировать чиновники на сообщения о проблемах и отправила фотографии, опубликованные в минувший понедельник сразу в нескольких СМИ, а также в группах в соцсетях. Суть проблемы в том, что при ремонте улицы Приборостроительной не предусмотрели стоки для дождевой воды. В итоге ливни затопили двор и подвал дома №26 на улице Приборостроительной. Сами жители дома написали сообщения чиновникам в соцсетях, но ни ответа, ни привета, ни даже просто отклика, что проблема взята в разработку так и не получили. Кстати, обращение «ОС» стало всего всего восьмым с момента запуска портала «Обращаем внимание».

 

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Опубликовано 18 Июл 2018 в 15:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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