Не сотвори себе «Кумира»: «юбилейный» проект Потомского загремел под фанфары

№53 (447) от 21 декабря 2016 г.

В течение последних полутора лет в Орловской области заявлялось семь тепличных проектов общей стоимостью свыше

15 млрд руб. По сей день ни один из этих проектов не реализован. Эффективные менеджеры во главе с губернатором Потомским «кормят» орловчан не свежими огурцами и помидорами из местных тепличных комплексов, а пустыми обещаниями.

«Эксперты» неразборчивы в связях?

Давайте разберём на практическом примере, как на самом деле действует схема реализации инвестпроектов, воплощаемая Потомским. Поможет нам в этом газета «Коммерсант Черноземье», которая в отличие от аналитиков орловского департамента экономики и инвестиций, длительное время пристально отслеживает наши «тепличные» проекты.

Итак, реализация семи многомиллиардных «тепличных» инвестпроектов в Орловской области фактически провалена. По словам Дмитрия Бутусова, курирующего агропромышленный блок региона, причина «тепличных» неудач в том, что банки «с особой осторожностью» подходят к финансированию проектов с «недостаточным уровнем компетенции» инвесторов.

Напомним, постановлением № 223 от 20 мая 2015 года губернатор Орловской области Вадим Потомский создал региональный штаб («проектный офис») по улучшению условий предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области и сам же его возглавил.

В связи с этим возникает вопрос: занимаются ли «эксперты» из состава вышеупомянутого штаба во главе с капитаном Потомским изучением уровня компетенции и состоятельности потенциальных инвесторов на стадии подготовки, перед подписанием соглашений? Или они неразборчивы в связях?

Как Потомский двух зайцев убил

Возьмем «хронику» одного проекта. В июне 2013 года Арбитражный суд Орловской области вынес решение о признании ОАО «Юбилейное» — единственного в Орловской области предприятия по производству овощей в закрытом грунте — банкротом и ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Для Потомского, который пришел в область после губернатора Козлова, а именно при нем начался развал предприятия, «спасение» «Юбилейного» стало стратегическим проектом.

Во-первых, решив задачу-минимум по выплатам задолженности по зарплате работникам обанкротившегося тепличного предприятия и пообещав оставшимся без работы жителям Знаменки, Альшанских выселок и других прилегающих территорий восстановить работу тепличного комбината, можно было привлечь на свою сторону дополнительный электорат на предстоящих выборах. Во-вторых, можно было дождаться, когда привлекательные активы (земельные участки плюс готовая инфраструктура) окажутся не обремененными лишними обязательствами, и затем выгодно их пристроить. Схема, как видим, сработала. Единственным участником торгов, впоследствии признанным победителем открытого аукциона по продаже ОАО «Юбилейное», стала

ООО «Агропромышленная компания «Кумир», которая по начальной цене

в 120,69 млн рублей получила жилые и нежилые здания на двух площадках

в Орловском районе. Это административные и хозяйственные постройки, склады минеральных удобрений, овощехранилища, котельные и вспомогательные помещения, теплицы, мазутные, земельные участки (124,85 га сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства и под жилищное строительство), автомобили, оборудование и спецтехника.

Думаем, финансовый аспект ликвидации «Юбилейного» не порадовал кредиторов. Хотя, справедливости ради стоит отметить: все, что предшествовало банкротству ОАО «Юбилейное», шло при попустительстве акционеров, среди которых была и администрация Орловской области с 8% акций предприятия.

В реестр требований были включены долги на общую сумму около

218 млн рублей. В ходе конкурсного производства в конкурсную массу вошло имущество на 334 млн рублей — такова оказалась балансовая стоимость инвентаризированного имущества. Однако на торгах с продажи удалось выручить всего 120,69 млн рублей, из которых чуть больше 2 млн пошли на погашение требований кредиторов второй очереди, 100 млн рублей — на погашение долгов перед Россельхозбанком, а остальные покрыли текущие расходы, вознаграждение управляющему, судебные издержки.

Кто-то засомневается: стоило ли развалившееся предприятие этих денег? Здесь, на наш взгляд, стоит применить простую арифметику: делим 120,69 млн рублей на 124,85 га, получаем 960 тысяч рублей – в такую сумму в среднем обошелся новым инвесторам 1 га земли в пригороде Орла, учитывая имеющуюся инфраструктуру: газ, воду, электроснабжение, подъездные пути, удобное местоположение. Это приобретение очень выгодное, считают специалисты, особенно ….если брать его под индивидуальное жилищное строительство. Рыночная цена земельных участков размером в 20 соток в том районе колеблется от 300 до 700 тысяч в зависимости от местоположения и близости коммуникаций. Так что такой капитализации актива можно только позавидовать.

Кто сотворенные кумиры?

И все же, может, мы зря так думаем об инвесторе, в планах у которого была и остаётся единственная цель – построить современный тепличный комбинат и обеспечить жителей Орловщины рабочими местами и качественными дешевыми овощами?

Не будем гадать на кофейной гуще, просто проанализируем, что говорят по этому поводу сами инвесторы, да и вообще, дадим возможность читателям узнать, что представляет из себя

ООО «Агропромышленная компания «Кумир».

По данным информагентства СПАРК, ООО «АПК «Кумир» зарегистрировано в Орле в конце июня

2014 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб., учредители — зарегистрированные в Гатчине Ленинградской области ООО «Кумир» и ООО «Антариус».

На сайте холдинга AK GROUP, в который входит ООО «АК Кумир», говорится о том, что это динамично развивающаяся группа компаний, главный офис которой находится в Санкт-Петербурге.

AK GROUP осуществляет проектирование, строительство объектов недвижимости различного назначения, а также управление ими. Кроме этого, компания оказывает юридические, охранные, аудиторские и бухгалтерские услуги. Также оказывает комплексные услуги по подбору и приобретению коммерческой недвижимости с гарантированной доходностью в Австрии и Германии, предлагая наилучшие варианты решения инвестиционных целей клиентам. Холдингу принадлежат офисные и складские помещения, апартаменты, торгово-развлекательные центры, агропромышленные комплексы. Под управлением холдинга находится более 1 миллиона кв.м. недвижимости в России и за рубежом.

Артур Джалалов, президент AK GROUP, так характеризует свою компанию: «АК Group — это холдинг, основная деятельность которого связана с девелопментом жилой и коммерческой недвижимости. Свою работу компания начала в 2008 году и, постепенно осваивая рынки коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, реализовала несколько проектов строительства крупных торговых и развлекательных объектов. В то же время активно изучались зарубежные рынки недвижимости, в результате чего инвестиционный портфель холдинга пополнился доходными объектами в Австрии, Германии и Черногории.

В настоящее время в холдинг входит более 30 компаний, занимающихся проектированием, строительством и управлением коммерческой и жилой недвижимости, а также агропромышленные комплексы в Орловской и Ленинградской областях.

Придерживаясь модели развития АК Group «Север-Юг-Запад-Восток», мы планируем продолжать постепенное освоение новых рынков и изучение перспективных направлений строительства и инвестиций в России и за рубежом – сообщает Джалалов. Мы — динамичная, инициативная и прогрессивная команда, и ценим каждого нашего сотрудника. Многие профессионалы компании работают вместе с 1994 года , и именно они составляют основу холдинга АК Group. С компанией сотрудничают замечательные партнеры, вместе с которыми наша сплоченная команда надеется достичь ещё больших успехов».

Разве не всесторонне активные бизнесмены-инвесторы появились на орловской земле? Они и очередной гипермаркет построят, и отель, и развлекательный центр, а уж тепличный комплекс – раз плюнуть. Не понятно одно: почему банки не доверяют таким инвесторам?

Напомним, компания намеревалась вложить 3,8 млрд руб.

в строительство 15 га теплиц и к 2018 году выйти на производство 7,5 тыс. т овощей в год. Пуск первой очереди был запланирован на 2016 год.

Как в своё время пояснял прессе гендиректор «Кумира» Александр Мальков, для развития «Юбилейного» их пригласил в регион врио губернатора Вадим Потомский, которого в компании давно знают «как прекрасного руководителя, инициативного, болеющего за дело». Очевидно, Вадим Потомский как раз из когорты «замечательных партнеров», о которых повествовал Артур Джалалов.

«Врио губернатора поставил задачи привлекать местные кадры, возродить тепличное хозяйство, жилищное строительство. Поэтому мы готовы к инвестициям в промышленность, сельское хозяйство и в возведение жилья», — добавил Александр Мальков. По его словам, строительство планируется развивать вне областного центра. Под индивидуальное жилье будет использован, в том числе и целевой участок, расположенный на территории «Юбилейного» (4,57 га). Но основной задачей компании станет полное восстановление ныне разрушенного тепличного хозяйства: в него только на первом этапе планируется вложить 1 млрд руб».

При подписании инвестсоглашения в Сочи красивые речи звучали с обеих сторон: и губернатора Потомского,

и генерального директора ООО «АПК «Кумир», радостными новостями успели поделиться с Минсельхозом России. Отличились и местные СМИ: «близится час, когда мы вновь отведаем орловских помидоров и огурцов, вспомним вкус овощей, знакомый нам с детства».

С тех пор прошёл год, ещё один… Что сделано? Трубы старых теплиц спилены, и, со слов работников предприятия, отправлены

в Армению, площадка расчищена. За два с небольшим года ООО «АПК «Кумир» поменяло двух директоров. Александра Малькова, с оптимизмом смотревшего в будущее, подписавшего сочинское соглашение и заложившего капсулу в строительство новых теплиц, сменила Анаид Джалалова (кстати, на сайте AK GROUP она до сих пор представлена в качестве генерального директора ООО «АПК «Кумир»), сейчас по факту предприятие возглавляет уже третий по счёту гендиректор – Гурген Петросян. На этом пока всё. Проекта новых теплиц так никто и не увидел, в департаменте экономики периодически меняют цифры по планируемым мощностям, называются то 15 га, то 10 га, то 7,5 га, то 6 га будущих теплиц, что подтверждает фактическое отсутствие у инвестора проектно-сметной документации.

Не хочется быть пессимистами — по русской традиции обещанного три года ждут — но похоже, что очередной проект Вадима Потомского, помпезно открытый под звуки духового оркестра,

загремел под фанфары.

Подробности об итогах реализации остальных шести тепличных проектов в Орловской области, заявленных Потомским, можно узнать в газете Коммерсантъ (Воронеж) № 229 от 9 декабря

2016 года.