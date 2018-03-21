Не верь глазам своим

№4 (541) от 6 февраля 2019 г.

На прошлой неделе руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин собрал орловских журналистов на брифинг. Залогин, пожалуй, один из самых знаковых представителей команды губернатора-коммуниста Андрея Клычкова, виртуозно владеющий весьма ценным для чиновника искусством демагогии. А именно – умением говорить ни о чем, отрицать очевидное и прикрывать любые вызывающие негативную реакцию общества действия благими намерениями. И прошедший брифинг лишний раз это подтвердил.

«Прошу не спекулировать»

Брифинг Ивана Залогина состоялся 31 января (о нем мы расскажем чуть ниже), и буквально в тот же день в соцсетях появился документ, вызвавший довольно широкий общественный резонанс, – уведомление о сокращении численности и штата работников Плещеевской центральной районной больницы (Орловский район), которое получили сотрудники отделения скорой медицинской помощи. Документ подписан главврачом Ю. Касьяновым. Как следует из уведомления, «вследствие совершенствования организации оказания скорой медицинской помощи населению города Орла и Орловского района» с 31 марта в ЦРБ сокращаются должности фельдшеров скорой помощи. Сокращаемым фельдшерам предлагаются вакантные должности уборщиков, кухонных рабочих, рабочих по комплексному обслуживанию зданий – все с окладом 6249 рублей… В уведомлении, как и положено по закону, особо оговаривается, что при сокращении сотрудникам будет выплачено выходное пособие и что в течение двух месяцев со дня увольнения за ними сохранится среднемесячный заработок.

В тот же день на публикацию документа в сети отреагировал начальник департамента здравоохранения Иван Залогин, сообщивший на своей странице в Фейсбуке буквально следующее: «Появившаяся в Интернете информация о сокращении сотрудников Плещеевской центральной районной больницы не соответствует действительности.

Фактически отделение скорой помощи этой больницы переходит в состав Станции скорой медицинской помощи города Орла, которая теперь будет работать по вызовам города Орла и Орловского района. Поэтому всем сотрудникам отделения скорой помощи Плещеевской ЦРБ предложено перейти на работу в Службу скорой помощи города Орла.

При этом качество медицинского обслуживания пациентов улучшится. Количество бригад скорой помощи и спецтранспорта в Плещеевской ЦРБ ограничено, теперь же ситуация изменится. Станция скорой помощи города Орла сильнее с точки зрения укомплектованности кадрами и оснащения медицинским оборудованием.

Важно и то, что за счет общей диспетчеризации поступающих вызовов служба скорой помощи будет работать эффективнее. Это мировой опыт и общероссийская тенденция. В некоторых субъектах РФ действует единая Служба скорой помощи.

Еще раз повторю: о сокращении работников речь не идет!! Идет речь о том, что в связи с реорганизацией в рамках трудового законодательства они увольняются из одной структуры и переходят в новую.

Главная задача данной реорганизации – улучшение качества обслуживания больных.

Об оптимизации других отделений речь не идет.

Прошу не спекулировать на теме здравоохранения и не создавать панику, проверять данные, которые размещаются в сети Интернет».

Надо сказать, что в этой отповеди «спекулянтам» на теме здравоохранения прекрасно все! И прежде всего отрицание очевидного – сокращения сотрудников службы скорой помощи Плещеевской ЦРБ, которое проводится на основании приказа Департамента здравоохранения Орловской области №21 от 21 января 2019г., подписанного самим господином Залогиным. В пункте 5.1 данного документа господин Залогин приказывает главврачу Плещеевской ЦРБ «организовать проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с реализацией пункта 1 настоящего приказа» (который гласит, что скорую медпомощь населению Орла и Орловского района с 1 апреля будет отказывать БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи»). При этом господин Залогин в своем приказе не разъясняет, какие именно «организационно-штатные мероприятия» должен организовать главврач. Если верить сообщению господина Залогина в соцсети Фейсбук, то сотрудников отделения скорой помощи Плещеевской ЦРБ должны перевести на работу на Станцию скорой помощи в Орле, однако процедура перевода совсем иначе регламентируется трудовым законодательством и не требует уведомлений о сокращении (и выплаты выходных пособий, кстати, тоже), а именно их получили фельдшеры скорой. Так что в данном случае господин Залогин, мягко говоря, ошибается – и это подтверждается в обращении работников отделения скорой помощи Плещеевской ЦРБ, поступившем в приемную депутата областного совета Виталия Рыбакова, текст которого он передал в редакцию «Орловской среды».

«Может, мы что-то не поняли?»

«В нарушение ФЗ №465 21 января 2019 г. был подписан приказ Департамента здравоохранения Орловской области №21, в котором с 1.04.2019 г. отделения скорой медицинской помощи по Орловскому району НЕ СУЩЕСТВУЕТ, – говорится в обращении. – Всех сотрудников, а их более 80 человек, просто выкинули на улицу. Это опытные медицинские работники со стажем более 20-30 лет. Всем выдали уведомления, где предложили их трудоустроить уборщиками, рабочими. В уведомлениях прописаны просто смешные слова, что в целях совершенствования организации оказания скорой медицинской помощи населению проводится сокращение численности и штата работников отделения скорой помощи БУЗ ОО «Плещеевской ЦРБ». Мы, может, что и не поняли, но это как??? Совершенствовать оказание медицинской помощи путем сокращения опытных сотрудников? И самый главный вопрос. А что будет с жителями Орловского района? Было принято решение, что после нашего сокращения служба 03 Орла получит в нагрузку еще и Орловский район. Как это будет выглядеть, никто не знает, если по городу Орлу задержки вызовов иногда доходят до 3 часов, и штат сотрудников укомплектован только на 40%. Жителей просто лишают своевременной медицинской помощи. Как объяснить жителям, что они теперь изгои? А про то, что все останется так же и это не повлияет на оперативность оказания медицинской помощи – это будет очередной обман граждан. Так могут только говорить те люди, которые не выходят из своих кабинетов. Простите, если где-то некорректно высказались.

С уважением,

коллектив еще пока существующего Отделения Скорой медицинской помощи по Орловскому району».

Добавим, что «что-то не поняли» не только сотрудники скорой, но и журналисты, которых господин Залогин просит проверять данные, опубликованные в соцсетях. Наши коллеги с сайта «ОрелТаймс» попытались получить информацию, так сказать, из первых рук, однако, как сообщило издание, руководство Плещеевской ЦРБ ушло от ответа на прямой вопрос журналистов о сокращении штата. «Если никого не сокращают, а информация «не соответствует действительности», отчего ж не успокоить и журналистов, и орловцев, а главное – «несокращаемых» – мол, ребята, всё в порядке? Или руководство больницы не смогло бы ответить так, как это сделал высокий чиновник?», – задается вопросами издание, подразумевая под высоким чиновником господина Залогина. Полагаем, коллеги правы: в умении отвечать на неудобные вопросы с господином Залогиным мало кто может сравниться. И это умение «высокий чиновник» с блеском продемонстрировал на брифинге 31 января.

В целях «совершенствования»

Начало мероприятия, организованного по инициативе сверху (то есть либо самого Залогина, либо губернаторской пресс-службы), как и положено в таких случаях, было полно сдержанного оптимизма: глава департамента в первую очередь отчитался об успехах и достижениях. В этот перечень вошли, во-первых, сокращение долгов медицинских учреждений – с 290 миллионов рублей (на 1 января 2018 г.) до 105 миллионов (на 1 января 2019 г.); во-вторых, приобретение дорогостоящего медоборудования на общую сумму 54 миллиона рублей (аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, рентгеновские цифровые диагностические аппараты, аппараты УЗИ, фиброгастроскоп, кардиореспираторный комплекс, малодозовый сканирующий флюорограф), закупка за счет федеральных средств маммографа для Ливенской ЦРБ и томографа для областной больницы; в-третьих, строительство новых ФАПов – в 2018 году открыт один, еще восемь планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2019 года; и, в-четвертых, открытие отделения паллиативной помощи в Плещеевской ЦРБ.

Позитивная часть на этом, собственно, закончилась – журналисты перешли к вопросам. Из ответов на них выяснилось: если где-то что-то плохо, то ни департамент, ни лично господин Залогин в этом не виноваты – потому что их задача – все делать «во имя и на благо» граждан, и они эту задачу решают. Как решают, стало понятно из вопросов, адресованных господину Залогину. Приведем лишь несколько наиболее интересных. Например, о зарплатах медиков. Как сообщили наши коллеги из газеты «Орловский вестник», не так давно департамент здравоохранения в ответ на официальный запрос предоставил им данные, что в соответствии с майским указом президента зарплата среднего и младшего медперсонала областных учреждений здравоохранения доведена до 20 тысяч рублей, зарплата врачей – выше 20 тысяч. Когда издание обнародовало эту информацию, в редакцию посыпался шквал возмущенных откликов. Например, врачи из районных больниц рассказали, что вынуждены работать на 2-3 ставки и еще подрабатывать дворниками, чтобы получить 15 тысяч рублей. Добавим, что, по информации «Орловской среды», зарплата хирургической сестры в Должанской ЦРБ, например, в конце прошлого года составляла в среднем 13 тысяч рублей. А санитарка в городской больнице скорой помощи имени Семашко еще недавно получала 11 тысяч. Теперь получает девять, потому что санитарок перевели в уборщицы с понижением оклада.

В ответ господин Залогин терпеливо пояснил, что 20 тысяч – это так сказать средняя температура по больнице: где-то зарплата медиков не дотягивает до этой цифры, где-то – превышает ее. Вот в стоматологии младший медперсонал точно получает 20 тысяч, заверил Залогин, не уточнив, правда, что не везде эта стоматология есть. Вот, например, все в той же Должанской ЦРБ нет ни одного стоматолога для взрослых – только детский, который не всегда может оказать нужную помощь взрослым больным, и они вынуждены лечить зубы либо в Орле, либо в Ливнах. Страдают от отсутствия специалистов и другие больницы – как районные, так и городские. Ни для кого не секрет, что в орловских поликлиниках сегодня в крайнем дефиците терапевты и педиатры. В глубинке ситуация и того хуже: так, например, по информации наших читателей, в Шаблыкинской ЦРБ не проводятся хирургические операции – «больных везут в Орел, а это почти 1,5 часа пути. Стационар сокращают. Медсестрам платят 6,5 тыс., что далеко меньше прожиточного минимума. Продукты уже полгода больница собирает по жителям поселка и района, т.к. денег на их закупку нет. Оборудование не обновляется. Лекарств не хватает». О нехватке лекарств нам рассказывали и жители Должанского района, которые вынуждены, находясь на стационарном лечении в ЦРБ, не только покупать таблетки, но даже приносить из дома тонометры, чтобы померить давление. А один из пациентов Орловского городской больницы имени Семашко и вовсе поведал «Орловской среде» удивительную вещь: чтобы сделать пациенту инъекцию, медсестры из-за отсутствия ваты используют резаные бинты!

В ответ на это господин Залогин сообщил, что, по данным департамента, все медучреждения лекарствами и прочими медикаментами обеспечены в полном объеме, а если кого-то где-то что-то заставляют покупать, то это произвол медработников, и департамент, как уже говорилось, ни в чем не виноват. Что же касается бинтов вместо ваты, то тут Ивану Залогину надо отдать должное – он выяснил всю правду. Уже после пресс-конференции руководитель департамента связался с нашим корреспондентом и рассказал, что позвонил главному врачу больницы имени Семашко – и тот, в свою очередь, пояснил, что бинт вместо ваты при инъекциях используется не просто так, а с умыслом: чтобы в ранку не попали волокна! Полагаем, это ноу-хау главврача Игоря Дробязгина следует распространить и на другие орловские больницы, которые до такого метода еще не додумались, а в темноте своей, по старинке, обрабатывали место укола смоченной в спиртовом растворе ваткой, как делали их советские предшественники на протяжении долгих десятилетий. Боимся только, что в орловских больницах не хватит медсестер, чтобы резать бинты в целях совершенствования оказания медицинской помощи населению – потому что, как мы убедились в ходе пресс-конференции, все, что творится в орловской медицине, творится именно в этих целях.

Именно в целях «совершенствования оказания медицинской помощи» гражданам бюджет по строке «здравоохранение» в Орловской области в 2019 году увеличивается почти на полтора миллиарда рублей – с 11,1 млрд в 2018-м до 12,5 млрд в 2019-м. И, очевидно, в тех же целях при увеличении бюджета (в том числе и региональной его составляющей) происходит сокращение сотрудников скорой помощи Орловского района и возможный перевод их части на городскую Станцию скорой помощи (где нет так называемых «деревенских» добавок). С формулировкой о том же «совершенствовании» власти заявляют о предстоящем слиянии Ливенской и Должанской ЦРБ и также проводят в последней сокращение медперсонала. Исключительно в целях «совершенствования медпомощи», а также ради того, чтобы не портить статистику, пациентам-льготникам выписывают рецепты на свиной инсулин вместо человеческого или выдают по этим рецептам один стандарт жизненно важного лекарства в месяц вместо четырех положенных, потому что необходимого количества в аптеке просто нет, а иногда вообще отказываются выписывать рецепты. И уж конечно, только благой целью «совершенствования» медицинской помощи, а никак не коррупционными интересами, объясняется нашумевшая модернизация информационной системы здравоохранения за 66 миллионов рублей, осуществленная господином Залогиным в условиях жесткой оптимизации всего и вся в той же системе здравоохранения.

Если, как пообещал в конце пресс-конференции господин Залогин, вся эта титаническая работа по «совершенствованию» орловской медицины будет продолжена, то, боимся, скоро совершенствовать будет нечего. И вслед за врачами, покидающими «усовершенствованные» орловские больницы и уезжающими работать в другие регионы – не столь совершенные, как наш, потянутся и орловские пациенты – в Москву, в Калугу или еще куда-нибудь – лишь бы подальше отсюда.

Татьяна Филева

Информация к размышлению:

В марте прошлого года, накануне назначения Ивана Залогина руководителем департамента здравоохранения Орловской области, портал «Орелград» сообщал следующее:

«С мая 2015 года Иван Залогин возглавляет белгородский госпиталь для ветеранов войн. До этого он на протяжении двух с половиной лет руководил департаментом здравоохранения Белгородской области.

Об Иване Залогине также известно, что он работал первым заместителем начальника белгородского облздрава с августа 2011 года. До этого он трудился заместителем главврача по поликлинике Белгородской областной больницы. О причинах стремительных кадровых перемещений белгородского чиновника умалчивается.

Напомним, что советником врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова также является выходец из Белгорода Сергей Лежнев. Судя по информации в соцсетях и блоге Лежнева, он знаком с Залогиным. Их история взаимоотношений весьма любопытна.

Как известно, на малой родине Сергей Лежнев много времени посвящал теме здравоохранения. В 2013 году он встречался с Иваном Залогиным и в публикации «Отчет по больницам Белгородской области» написал следующее (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.):

«18 мая 2013 года у меня была встреча с руководителем Департамента здравоохранения Белгородской области Залогиным Иван Александровичем. На встрече мы обсуждали все актуальные темы в системе здравоохранения: состояние больниц, заработная плата медицинского персонала, кадры, проекты и программы по модернизации системы здравоохранения Белгородской области. Иван Александрович работает в должности менее года, но у меня сложилось мнение, что он владеет информацией в полном объеме. <…> В общем я доволен встречей с руководителем департамента здравоохранения Залогиным И.А., я услышал его, он услышал меня».

Затем взаимоотношения блогера и чиновника ухудшились. Вот выдержка из более поздней публикации Лежнева (январь 2014 года, «Медицина Белгородской области», орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.):

«Местные чиновники занимаются реальной «показухой», для кого? Неужели они думают, что мы не знаем реальные проблемы медицины Белгородской области? Неужели, такие как Залогин (департамент здравоохранения Белгородской области) думает, что мы не знаем, что в реальности происходит в больницах?»

Наконец, после увольнения Ивана Залогина с поста главы облздрава Белгородской области нынешний советник врио в своем микроблоге в Twitter назвал чиновника «бездарным».

«Бездарный руководитель! Все, Залогина уволили! Наконец-то!»

– написал Лежнев 26 января 2015 года. Скрин был найден в сообществе «Fonar.TV» – издания, дружественного помощнику Клычкова. Это весьма ценная информация, ведь сейчас твит Лежнева о претенденте на пост начальника департамента здравоохранения Орловской области удален. Сохранилась только ветка обсуждений.

Какими бы ни были взаимоотношения Лежнева и Залогина, фактом остается одно: если раньше в орловское правительство приезжали работать знакомые Андрея Клычкова, теперь сюда сватают уже знакомых его советника – как известно, непримиримого борца с коррупцией и другим чиновничьим беспределом, например, кумовством».

ИА «Орелград», 21.03.2018 г.