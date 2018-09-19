19 сентября 2018



Не верю «выбранному»!

№32 (525) от 19 сентября 2018 г.

На прошлой неделе коммунист Андрей Клычков официально вступил в должность губернатора Орловской области. Церемония инаугурации прошла 14 сентября в здании областной администрации на площади Ленина. Перед началом мероприятия «серый дом» взяли в полицейское оцепление, чего на памяти орловцев не было даже при власти КПСС. За оцеплением оказалась и гражданская активистка Марина Прокофьева, вышедшая на площадь Ленина с пикетом.

Как рассказала Марина Михайловна «Орловской среде», поводом для пикета стал процент голосов, набранный Клычковым на выборах губернатора:

 

— С результатом 83,55% явно перестарались!  Выборы  должны быть с  альтернативой,  с  равными  шансами  участников,  с возможностью проголосовать  за   достойного  кандидата, а не за одного!

На инаугурацию Клычкова приехал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Я хотела привлечь  его внимание  и  задать  интересующие  жителей  региона  вопросы, поэтому пришла  к  администрации  Орловской  области  до  начала  инаугурации. На подступах  к  зданию  меня  атаковали  целых  15  человек полицейских. Настоятельно   просили меня  удалиться  за  памятник  Ленину,  чтобы  меня  там  и  видно  не  было. Где это  было  слыхано, чтобы женщина,  мама  пятерых  детей,  представляла угрозу для  руководителей  разных  структур!

Было  и  смешно,  и   одновременно  грустно   ощущать  себя   человеком   второго  сорта.  Где  же  наша  свобода   и  демократия?  Или  она  с  приходом  к власти коммуниста А.Клычкова  исчезла  из  Орловской  области?

Мои  обращения  к  Зюганова  остались  без  внимания.  Да и что ему сказать, глядя  на  мои  плакаты, выражающие  возмущение  результатами выборов?

 

Портрет – это глаза
Скандал, опять скандал...
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Опубликовано 19 Сен 2018 в 14:12. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 69

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