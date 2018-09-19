Не верю «выбранному»!

№32 (525) от 19 сентября 2018 г.

На прошлой неделе коммунист Андрей Клычков официально вступил в должность губернатора Орловской области. Церемония инаугурации прошла 14 сентября в здании областной администрации на площади Ленина. Перед началом мероприятия «серый дом» взяли в полицейское оцепление, чего на памяти орловцев не было даже при власти КПСС. За оцеплением оказалась и гражданская активистка Марина Прокофьева, вышедшая на площадь Ленина с пикетом.

Как рассказала Марина Михайловна «Орловской среде», поводом для пикета стал процент голосов, набранный Клычковым на выборах губернатора:

— С результатом 83,55% явно перестарались! Выборы должны быть с альтернативой, с равными шансами участников, с возможностью проголосовать за достойного кандидата, а не за одного!

На инаугурацию Клычкова приехал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Я хотела привлечь его внимание и задать интересующие жителей региона вопросы, поэтому пришла к администрации Орловской области до начала инаугурации. На подступах к зданию меня атаковали целых 15 человек полицейских. Настоятельно просили меня удалиться за памятник Ленину, чтобы меня там и видно не было. Где это было слыхано, чтобы женщина, мама пятерых детей, представляла угрозу для руководителей разных структур!

Было и смешно, и одновременно грустно ощущать себя человеком второго сорта. Где же наша свобода и демократия? Или она с приходом к власти коммуниста А.Клычкова исчезла из Орловской области?

Мои обращения к Зюганова остались без внимания. Да и что ему сказать, глядя на мои плакаты, выражающие возмущение результатами выборов?