Не все инвесторы одинаково полезны

№20 (513) от 27 июня 2018 г.

Мценский завод по обработке цветных металлов через суд добился от областных властей выдачи разрешения на ввод предприятия в эксплуатацию. Об этом на прошлой неделе сообщил сайт «Вечерний Орел».

О противостоянии руководства МЗОЦМ с орловскими чиновниками «ОС» писала неоднократно. Конфликт инвестора (заметим, реального, а не гипотетического) с командой экс-губернатора Потомского начался еще в 2015 году, когда была построена первая очередь предприятия. В течение трех лет чиновники осложняли жизнь одного из двух резидентов индустриального парка «Зеленая роща» как могли: отказывались продлевать договор аренды земли, не выдавали разрешение на строительство новых цехов, отключали на несколько суток подряд электроэнергию, терзали бесконечными проверками.

О причинах такого прессинга можно было только догадываться. Как в свое время предполагал один из руководителей предприятия, завод попросту хотели «нагнуть», преследуя интересы криминального характера, которые трактуются уголовным кодексом». При этом руководство МЗОЦМ всегда однозначно заявляло, что ни на какие криминальные (то есть коррупционные) сделки не пойдет.

В январе 2017-го года орловские СМИ опубликовали открытое письмо директора завода Яны Котеневой к тогдашнему губернатору Потомскому, в котором она сообщала, что с целью устранения «всех административно-коррупционных преград, созданных администрацией Орловской области и направленных на дестабилизацию нормальной производственной деятельности Мценского завода, руководством предприятия в рамках действующего законодательства при активном содействии органов Прокуратуры РФ и с привлечением к данной проблеме профильных комитетов Государственной Думы РФ создана рабочая группа».

«Мы видим, что администрация области, грубо нарушая нормы федеральных законов и соответствующие требования ГК РФ, не собирается продлевать заводу разрешение на строительство. При этом следует отметить особый цинизм и правовой нигилизм в действиях областных чиновников, которые свои незаконные действия прикрывают мнимой заботой об экологии и безопасности населения района. Не учитывая в данном случае то, что со стороны соответствующих надзорных органов вообще отсутствуют какие-либо претензии к заводу по вышеуказанным направлениям его деятельности, а вся необходимая по законодательству разрешительная документация у предприятия имеется. Мы видим также, что грубое и неприкрытое игнорирование областной властью требований федеральных законов и соответствующих норм ГК РФ уже стало обыденной нормой для вашей команды. В связи с чем решение такого элементарного вопроса, как продление разрешения на строительство завода, вынужден решать в Арбитражном суде Орловской области, освещая ход его рассмотрения в СМИ».

Как уже говорилось, и вопрос о вводе промышленного объекта в эксплуатацию инвестору также пришлось решать в суде.

Примечательно, что с иском к управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области о признании недействительным отказа в выдаче разрешения на ввод завода компания обратилась в октябре 2017 года, то есть уже после отставки Потомского. При этом сменивший однопартийца врио губернатора Клычков не предпринял никаких попыток урегулировать ситуацию без судебного разбирательства. Более того, за все это время, насколько нам известно, объездивший пол-области врио так и не удосужился побывать на предприятии…

В результате 20 июня Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск МЗОЦМ полностью и обязал чиновников выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Заметим, те же самые чиновники из команды Потомского (например, ушедший недавно в отставку зампред правительства по инвестиционной деятельности Сергей Филатов, а также доныне работающий руководитель областного департамента промышленности Геннадий Парахин), которые под предлогом соблюдения норм экологической безопасности всячески «давили и не пущали» Мценский завод, очень настойчиво лоббировали строительство завода ПВХ-покрытий в Орле. Невзирая на то, что против размещения этого предприятия в черте города активно выступает общественность, в том числе жители прилегающих к заводу районов.

На днях общественное движение «Граждане Орла» на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовало снимки красочного проспекта, который жителям города в выходные раздавали на улице Ленина. Проспект рассказывает орловчанам, какие блага принесет им иностранный инвестор, который, кстати, уже вовсю ведет строительство предприятия несмотря на отсутствие разрешения.

Между тем, по информации «Граждан Орла», уже несколько тысяч орловчан поставили свои подписи под петицией на имя президента России Владимира Путина, в которой жители города просят защитить их права и «запретить строительство и размещение в городской черте и вблизи города Орла завода напольных ПВХ-покрытий компании ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» (входит в IVC Group, которая приобретена корпорацией Mohawk Industries, Inc., США) как опасного для жизни и здоровья граждан».

«Инвестор, в нарушение законодательства РФ, до смены категории земли, не имея утверждённого проекта и разрешения на строительство, вёл и продолжает строительство, возведение цехов и сооружений, монтаж оборудования, что подтверждается многочисленными фото и видеоматериалами, в том числе и в СМИ, – говорится в петиции. –

Мы рискуем получить в черте города, на преобладающей возвышенности, крупное полимерное производство, в состав выбросов которого входят вещества 1-го и 2-го классов опасности. У предприятия планируется 23 источника загрязнения, 28 выбрасываемых ингредиентов, 4 группы суммации в заявленном количестве выбросов 76 тонн в год. По некоторым группам суммации в регионе отсутствуют сведения об уже имеющемся фоновом уровне загрязнения атмосферы (нет сводного тома ПДВ).

Это станет критическим фактором риска для жизни и здоровья жителей города, учитывая, что Орёл и Орловская область занимают 5-ю строчку лидерства по онкозаболеваемости и 3-ю строчку смертности от онкозаболеваний в России».

Жители Орла, подписавшие петицию, также обращаются к президенту с просьбой «дать правовую и управленческую оценку, инициировать проверки компетентными органами в отношении действий, связанных с данным инвестиционным проектом: врио губернатора Орловской области А.Е. Клычкова, Правительства Орловской области, в частности члена Правительства Г.П. Парахина, городского Совета народных депутатов г. Орла, правомерности проведённого 12 апреля 2018 года горсоветом решения об внесении изменений в Генеральный план г. Орла, который в текущем виде был утверждён 30 ноября 2017 года».

Как видим, инвестор инвестору рознь. Мценский завод, расположенный в специально построенной промышленной зоне, практически в чистом поле, вдалеке от населенных пунктов, вынужден доказывать свое право на существование через суд. В случае с заводом ПВХ, строящимся едва ли не под окнами жилых домов, ситуация обратная: граждане вынуждены отстаивать свое право на жизнь и здоровье, обращаясь к президенту, потому что к этому инвестору местные чиновники исключительно благосклонны. Интересно, по какой причине? Может быть, здесь, как и в случае с МЗОЦМ, все дело в «интересах криминального характера, которые трактуются уголовным кодексом»? А разница в том, что инвестор посговорчивее попался?

Мария Печорина