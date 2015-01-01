Не все орловские маршрутки соблюдают графики движения

О нарушениях графика движения и способах воздействия на нерадивых водителей зашла речь на заседании профильного комитета горсовета. В частности, депутат Иван Дынкович обратил внимание на такое распространенное нарушение, как срыв графиков движения в вечернее время. Выяснилось, что за август — декабрь прошлого года перевозчикам за нарушения условий муниципальных контрактов было направлено 28 претензий. На маршруте № 25 «Ул. Ливенская — школа № 50» перевозчик был заменен. «Основная причина — неисполнение расписания движения в вечернее время», — уточнил представитель администрации.

Между тем опасения народных избранников вызвали перспектива приобретения городом большого количества новых маршруток для ПАТП. Не вызовет ли это массового вытеснения с маршрутов частных предпринимателей, — поинтересовались депутаты. Начальник транспортного отдела Вадим Ничипоров считает, что перевозчики, четко выполняющие условия договоров не должны беспокоится. Новые автобусы всего лишь позволят ПАТП на все 100% закрывать свои маршруты.

Депутат Тимур Нерушев отметил необходимость ввода новых маршрутов для микрорайона Новая Ботаника. Было отмечено, что на этом направлении готовится к открытию новый маршрут, который свяжет микрорайон с Северным районом города через площадь Ермолова — сообщили в пресс-службе горсовета.

Кстати, городские автобусы подключены к системе ГЛОНАСС и отследить их движение на маршрутах в режиме реального времени можно на сайте www.bas57.ru