27 февраля 2020



Неблагополучным семьям раздадут пожарные извещатели

С 1 апреля начинается приём заявлений от семей, находящихся в социально опасном положении, и малообеспеченных многодетных семей на предоставление  автономных пожарных извещателей.

Порядок предоставления  бесплатных пожарных извещателей определён постановлением правительства Орловской области от 18 ноября 2019 года №640.

Каждая из семей однократно обеспечивается двумя пожарными извещателями.

Право на получение социальной поддержки имеют постоянно проживающие на территории Орловской области родители детей (либо один из них).

Предоставление (либо отказ от предоставления) автономных пожарных извещателей осуществляется на основании заявления родителя или иного законного предоставления, составленного по форме и направленного в отдел Областного центра социальной защиты населения (ул. Пушкина, 22) в период с 1 апреля по 31 октября 2020 года.

Рассмотрение заявления занимает около 20 дней, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 27 Фев 2020 в 13:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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