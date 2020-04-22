«Негде учиться, негде лечиться, негде умереть…»

№14 (593) от 22 апреля 2020 г.

Жители поселка Вятский Посад боятся, что уже этим летом могут остаться без воды: поселковый водопровод не справляется с нагрузками, а канализационные сети, по их мнению, и вовсе представляют опасность для жизни и здоровья граждан. О своих бедах инициативная группа жителей рассказала в обращении на имя председателя общественного движения «Родной Орел» Аллы Борисовой: на помощь чиновников люди уже не надеются.

«Инженерные сети были рассчитаны проектом на 150 домов, — говорится в обращении, — в настоящее время количество домов значительно увеличилось, и строительство продолжается. Выполнено подключение построенного детского сада на 95 мест и Православного центра, в который входит 12 объектов. При этом реконструкция инженерных сете й не выполнялась, в результате в час пик давление воды падает, из-за слабого напора газовые колонки не зажигаются. Летом при поливе огородов поселок будет без воды. Происходит частое отключение воды из-за прорывов труб.

Что касается водоотведения, то здесь проблема еще хуже. Очистные сооружения не работают, канализационные стоки стекают в реку Усть-Рыбница, источая при этом зловонный запах. На напорной канализационной трубе построены несколько десятков жилых домов и трапезная Православного центра. При строительстве Православного центра чиновники администрации Орловского района и Образцовского сельского поселения говорили, что водоотведение будет выполнено в коллектор пгт Знаменка, а водоснабжение центра будет осуществляться от собственных скважин.

Чиновники нас обманули, мы остались без школы, без спортивно-оздоровительной площадки, без ФАПа, без воды и с аварийной канализацией.

С этой проблемой мы неоднократно обращались в администрацию Орловского района, в администрацию Образцовского сельского поселения и получали… отписки».

Действительно, как с печалью констатируют отдельные жители Вятского Посада, они живут в поселке, «где негде лечиться, негде учиться и умереть тоже негде. Ни кладбища, ни ФАПа, ни школы».

Напомним, несколько лет назад недостроенное здание школы в Вятском Посаде передали для строительства православной гимназии, которая входит в состав Православного центра. Строительство центра курировал небезызвестный в Орловской области экс-советник экс-губернатора Потомского Геннадий Цурков. Жители протестовали против такой передачи, но им пообещали, что их дети смогут учиться в гимназии. Однако обучение в ней платное и совсем не дешевое – порядка 6 тысяч рублей в месяц, поэтому местные школьники здесь практически не учатся. По мнению участников инициативной группы, подписавшихся под обращением в «Родной Орел», эта земля предназначалась для строительства школы и детского сада, а ее отдали в частные руки. «Люди там просто делают деньги, а мы мучаемся – возим детей бог знает куда», — говорит жительница Вятского Посада Надежда Н.

Те же «частные руки», как уже говорилось, подсоединились и к поселковым инженерным сетям.

«Они подсоединились к нашим сетям, и в любой момент у нас могут быть аварийные ситуации, не будет воды, — выражает опасения жителей поселка Надежда Н. — Уже прошлым летом колонка не зажигалась часов до 12 ночи, а в субботу-воскресенье не зажигается вообще. А с канализацией еще хуже. Ремонт не производился, много открытых колодцев, и почему-то не эксплуатируются очистные сооружения, хотя они построены. Мы неоднократно обращались в администрацию Орловского района, просили хотя бы огородить эти очистные сооружения, потому что колодцы раскрыты, а глубина их до четырех метров, и туда может попасть кто угодно, там гуляют дети, но ничего не было сделано. А самое страшное, что землю от КНС (канализацинной насосной станции. – Прим. ред.) до очистных, где была охранная зона, распродали, построили домики. И если что-то случится с канализацией, то весь поселок будет сидеть не знаю, в каком… статусе. Потому что ни один хозяин не запустит на свой участок рабочих, чтобы его перерыли на глубину до двух метров и нашли место порыва… Мы обращались во все инстанции, у меня переписки – целая папка толщиной 23 см: реакции, можно сказать, ноль целых две десятые…»

К сожалению, такая реакция чиновников на обращения граждан в Орловской области не редкость, поэтому люди обращаются к общественности и к журналистам как в последнюю инстанцию. Надеемся, что на нашу публикацию обратят внимание органы прокуратуры, проведут соответствующую проверку и примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан и благоприятные условия для проживания в поселке Вятский Посад. А также дадут оценку бездействию главы Орловского района Юрия Парахина и чиновников поселковой администрации, оставивших людей один на один с серьезной проблемой.