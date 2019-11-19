Неисправные электронные табло на остановках починят к следующей неделе

Сейчас полностью не работают пять электронных табло для показа времени прибытия общественного транспорта. Речь идет об остановках в районе магазина «Орел» (в обе стороны движения), на ул. 1-й Посадской, на пл. Карла Маркса и около Пенсионного фонда России на ул. Комсомольской. Подрядчик, который займется ремонтом этих табло, найден. Работы планируется завершить к 25 ноября.

В городе есть еще шесть электронных табло, на которых частично перегорели элементы, из-за чего надписи плохо читаются. Их работу также наладят.