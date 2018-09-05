Нейрохирург НКМЦ провёл ювелирную операцию трёхлетней малышке

Пациентку — девочку 3-х лет привезли в приемный покой глубокой ночью с жалобами на внезапную потерю сознания. Ребёнка сразу же госпитализировали в реанимацию. После МРТ-обследования медики обнаружили у девочки сложную и редкую патологию — воспаление на основании полюса височной доли.

— Основной причиной заболевания у ребёнка явился длительный хронический процесс гнойно-воспалительный в придаточных пазухах носа — полисинусит. Это и привело к абсцессу (воспалению). Но обычно этот процесс локализуется в полушариях мозга, возле самих пазух, возле слуховых проходов. А здесь совершенно неожиданно воспаление мигрировало в основание мозга. Поэтому мы долго не могли определить, что это — опухоль или абсцесс, — рассказал нейрохирург Евгений Старов.

Времени на раздумья у медиков не было. Состояние девочки ухудшалось. Картина МРТ показывала выраженное смещение срединных структур головного мозга. В сознание ребёнок не приходил, поэтому пациентку экстренно доставили в операционную. Здесь за жизнь девочки более 4 часов боролся нейрохирург Евгений Старов. Основной сложностью для доктора была локализация воспаления, которое необходимо было удалить. Абсцесс располагался на основании мозга рядом с крупными сосудистыми коммуникациями, доступ к которому был очень сложен.

— С помощью специалиста компьютерной томографии был точно определен размер абсцесса и план трепанации черепа. Мы удалили абсцесс и дренировали его полость. Уже на вторые сутки после операции девочка пришла в сознание. Длительное время состояние ребёнка оставалось очень тяжёлым. Но это было связано с общими токсическими проявлениями, сохраняющимися признаками отека головного мозга, смещением срединных структур. Всё это мы купировали в реанимации и на пятые сутки пациентку уже перевели в отделение, — говорит Евгений Старов.

Риски при подобных операциях всегда велики, отмечает доктор. Были предположения, что после вмешательства у ребёнка могут возникнуть неврологические проблемы в виде двигательных расстройств или нарушение зрительных и слуховых трактов. Но спустя месяц девочка вместе с мамой отправилась домой в удовлетворительном состоянии без каких-либо неврологических проблем.