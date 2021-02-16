Некачественный стадион в Знаменке привлек внимание следователей

Следственными органами СК РФ по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик». Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в июле 2019 года между администрацией Знаменки Орловского района и и ООО «Пром-экология» был заключен муниципальный контракт на строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Для строительного контроля главой администрации Знаменки с начальником КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключен договор. Однако подозреваемый, будучи ответственным за ведение строительного контроля, не следил за соответствием применяемых подрядчиком строительных материалов проектно-сметной документации и техническому заданию. Более того — он лично подписал соответствующие акты выполненных работ. Между тем подрядчик использовал более дешевый материал при строительстве футбольного поля: щебень марки М800, предусмотренный контрактом, заменил на щебень марок М300 и М400. Таким образом, бюджету Орловской области был причинен ущерб более чем на 12 миллионов рублей. Сам спортивный объект из-за использования несоответствующих строительных материалов не мог быть принят в муниципальную собственность.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.