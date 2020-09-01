1 сентября 2020



Неофициально: в Орле тестируют новый маршрут

С 1 сентября 2020 года в тестовом режиме в областном центре заработает автобусный маршрут №6М Зареченский микрорайон — Автовокзал — ЦУМ — Михалицына — санаторий «Лесной». Бросается в глаза, что об этом сообщает не официальный сайт горадминистрации, а внезапно группа энтузиастов, ведущая паблик в соцсети ВК “Общественный транспорт Орла он-лайн”. По информации общественников, обслуживать новый маршрут будут автобусы большой вместимости ТТП. Интервал движения и расписание еще скорректируют.

Также, по информации группы, с 1 сентября 2020 года на трамвайные маршруты вновь добавят по 1-2 единицы транспорта. То есть интервал движения трамваев на всех трёх маршрутах ещё больше сократится.

 

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Опубликовано 01 Сен 2020 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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