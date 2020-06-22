22 июня 2020



Непогода загостилась на Орловщине

В ближайшие сутки на территории Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений. По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 22 июня по 21 час 23 июня на территории области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди, местами грозы, завтра днём в отдельных районах град. Ветер переменный 6-11, днём при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днём +20°С…+25°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

 

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Опубликовано 22 Июн 2020 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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