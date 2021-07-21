Непросто быть солдатом

№24 (648) от 21 июля 2021 г.

О том, как орловцы отдают долг Родине, подробно рассказали на пресс-конференции в общественной организации «Совет солдатских матерей». Ключевых тем было три: особенности призыва и службы в условиях пандемии; нарушения во время призыва в армию и методы их устранения; и отдельно коснулись истории гибели орловского военнослужащего. Точнее, речь шла об одном очень странном самоубийстве. Дело закрыто, но в Совете солдатских матерей надеются, что расследование возобновится.

Война войной, а пандемия по распорядку

Министр обороны Сергей Шойгу издал приказ, обязывающий всех призывников вакцинироваться от коронавируса до 20 августа. Многих призывников агитировали сделать прививку еще до отправки в войска. В прошлом году, как рассказали на пресс-конференции, ситуация в армии была гораздо сложнее – вакцина еще только разрабатывалась, и поэтому в частях возникали массовые заражения новобранцев. В этом году обстановка спокойнее – дефицит вакцин если и возникает, то устраняется за два-три дня.

В этой связи родственники, которые хотят в следующем месяце побывать на присяге у новобранцев, могут столкнуться с серьезной проблемой: на церемонию допустят только тех, кто имеет прививки. Довольно странное решение, учитывая, что даже на предприятиях орловцам предоставлен выбор – либо вакцинироваться, либо принести справки о наличии антител после болезни. Да и в официальном письме Минздрава не рекомендовано прививаться менее чем через полгода после перенесенной болезни.

Что касается жалоб и обращений военнослужащих в Совет солдатских матерей, то в прошлом году только один человек пожаловался на бытовые условия в части. В казарме было очень холодно. Призывники спали в одежде. После вмешательства общественников удалось решить проблему с отоплением здания. Поступали и более серьезные обращения, но в Совете подчеркнули, что стараются идти не долгим путем официальной переписки, а звонить напрямую командованию части. Тогда вопросы решаются более оперативно. Озвучивать проблемы орловских военнослужащих в СМИ также посчитали излишним, так как жалобы единичные.

Кстати, затронули на пресс-конференции и страховку военнослужащих. Многие напуганы тем, что ни одна из российских вакцин не прошла положенные три этапа испытаний. Нет информации и о том, что орловцы могут застраховать свою жизнь и здоровье на случай непредвиденного развития ситуации после прививки. Однако, когда призывник попадает в войска, его жизнь и здоровье застрахованы. И в случае самого неблагоприятного исхода родные получат компенсацию, которая доходит до трех миллионов рублей. Кстати, призывник считается рядовым с того момента, как получил на сборном пункте обмундирование и зачислен в команду для переезда к месту службы. С этого же момента и начинает действовать страховка.

«Служить бы рад»

За 2020 год 45 орловских призывников были признаны не годными к военной службе по состоянию здоровья. Из них 17 получили военные билеты и 28 – отсрочку. Отметили в Совете и такую важную деталь: в последние годы заметно увеличилось число военнослужащих по призыву, уволенных по психическим расстройствам (14-20 статьи «Расписания болезней» №565 от 4.07.2013 г.). Как рассказали на пресс-конференции, к сожалению, в военкоматах и воинских формированиях по-прежнему имеют место нарушения прав призывников, военнослужащих по призыву и по контракту. Чаще всего эти нарушения касаются здоровья призывников при прохождении медосвидетельствования, когда им выдается повестка на отправку в войска при наличии заболеваний, не совместимых с военной службой. Не предоставляют призывникам отсрочек по уходу за родителями, на лечение или для продолжения обучения, а также возможности проходить военную службу ближе к месту жительства.

Происходят и нарушения прав военнослужащих по контракту: не соблюдаются условия контракта со стороны командования воинских частей, несвоевременно увольняют военнослужащего на основании рапорта о досрочном увольнении. Также военнослужащим, уволенным в запас, не выплачиваются вовремя страховые суммы при досрочном увольнении по болезни, не обеспечивают льготами военнослужащих – ветеранов боевых действий.

Члены семей военнослужащих не получают своевременные выплаты пособий по содержанию детей военнослужащих, не предоставляют место ребенку военнослужащего в дошкольном учреждении, не оказывают содействие в трудоустройстве жены или матери военнослужащего. Помочь орловцам в сложной ситуации могут в Совете солдатских матерей. Здесь запустили новый проект, которым собираются охватить 6 500 человек. Цель проекта – способствовать снижению случаев насилия и других нарушений прав призывников во время прохождения службы по призыву и по контракту. Причем здесь берутся защищать также и права семей военнослужащих. Офис Союза расположен на ул. Московской, 159 (остановка «Гипсовый комбинат»), кабинет 39.

Рассказали в Совете и о таких необычных случаях, когда родители не стараются спрятать своих детей от армии, а напротив, пытаются отправить в войска парней с серьезными заболеваниями. Ни для кого не секрет, что после службы в армии открывается масса возможностей трудоустроиться в различные службы и ведомства, куда без армейской подготовки вход закрыт. Поэтому в Совете следят, чтобы не было перегибов ни в одну, ни в другую сторону.

«На ощупь переломов нет»

На пресс-конференции журналистам рассказали о жуткой истории гибели орловского призывника, в которой обнаружилось очень много странностей. Дело в том, что еще два года назад, 2 июня, в воинской части № 98547 в городе Курганинске Краснодарского края погиб 19-летний орловец Игорь Фролкин. Его нашли повешенным. Официальная версия гласит: «самоубийство по надуманным им самим причинам». Только никаких «надуманных» причин у погибшего не было, считают родители солдата. Более того, после начала службы новобранец неоднократно сообщал родителям, что в части царят дедовщина, вымогательство и насилие. Игорь постоянно терпел побои. Неоднократно просил родителей высылать ему деньги. Даже присылал СМС с просьбой, чтобы родители как-нибудь поспособствовали переводу его в другую часть.

Все закончилось в ночь с 1 на 2 июня. Тело Фролкина обнаружили повешенным внутри разрушенного здания. Рядом с телом нашли предсмертную записку. Однако мать утверждает, что в ней используются слова и фразы, которые Игорь никогда не произносил, его речи они были совершенно не свойственны. Кроме того, в записке сын почему-то просил кремировать его после гибели. А заместитель командира части очень настойчиво уговаривал родителей погибшего исполнить его последнюю волю. Но отец солдата отказался. Теперь юристы пытаются добиться эксгумации тела и проведения новой экспертизы. Что же настораживает в этой истории?

Заключение судмедэксперта гласит: «Кости свода лицевой части черепа на ощупь целы. Конечности не деформированы, кости их на ощупь целы. Кости таза и позвоночника на ощупь целы». Три раза используется оборот «на ощупь». Невольно вспоминается песня Семена Слепакова: «Рентгена в больнице нет – все гораздо проще – врачи переломы определяют на ощупь». Вы поверите, что в век МРТ и спутниковых технологий ни в одном госпитале поблизости от воинской части 98547, ни в одной больнице Краснодарского края не нашлось самого обычного рентгеновского аппарата? Вот и родители погибшего не поверили заключению врача, который сумел на ощупь определить отсутствие переломов.

Далее судмедэксперт пишет: «кожные покровы трупа чистые и не имеют повреждений». Между тем на фотографиях четко видны травмы: сломана носовая перегородка, следы крови в носовых проходах, большая гематома на левом виске, на животе две огромные гематомы, по размерам сопоставимые со следами берцев. Пальцы рук имеют ссадины. Но самое главное и необъяснимое – две борозды под подбородком. Когда человек кончает жизнь самоубийством таким способом – борозда всегда одна.

После того как юристы и активисты орловского Совета подключились к проблеме, в деле обнаружилась ещё масса странностей. Например, в беседе с сослуживцами Игоря выяснилось, что он не был склонен к суицидальным мыслям. Вел активную жизнь, всегда готов был прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Производил впечатление позитивного и активного человека. Председатель Совета Валентина Старовойтова обратилась к руководству воинской части с просьбой перевести свидетелей по делу в другие воинские части, но этого сделано не было. Многие ребята боялись давать показания и боятся даже спустя несколько месяцев после демобилизации из армии.

21 июня 2019 года в следственном отделе по Армавирскому гарнизону было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства Игоря Фролкина. Однако все экспертизы проводились только после обращений представителей общественной организации. Несмотря на странные несоответствия и вопросы без ответов, родственникам и юристам было отказано в проведении повторной судебно-медицинской экспертизы в другом бюро судебно-медицинской экспертизы. А 21 октября 2019 года по решению суда уголовное дело вообще прекратили. Впрочем, в Совете солдатских матерей не намерены сдаваться и продолжают попытки добиться возобновления расследования и экспертизы. Чтобы определить, были ли переломы, уже не на ощупь, а как положено, с использованием рентгена. Ведь подобные случаи не просто отбивают у молодых людей желание служить в российской армии, но и позволяют оставаться безнаказанными лицам, которые могут быть причастны к совершению преступлений. Особенно странно такие случаи выглядят на фоне звучащих по ТВ заявлений министра обороны, что дедовщину в российской армии удалось полностью искоренить. Кстати, на пресс-конференции журналистам так и не сказали, сколько орловских призывников погибли в российской армии в последнее время. Военная тайна.

Сергей Миляхин