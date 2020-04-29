«Непрозрачно и необоснованно»

Депутат Евгений Косогов и его избиратели намерены добиваться справедливости

№15 (594) от 29 апреля 2020 г.

Прокуратура Северного района Орла потребовала от сити-менеджера Александра Муромского устранить нарушения, допущенные при формировании программы ремонта дворовых территорий в областном центре на 2020 год. Поводом для прокурорской проверки стало обращение депутата Орловского горсовета Евгения Косогова в надзорное ведомство.

В одном из прошлых номеров «Орловская среда» рассказала о том, что общественное движение «Без Ям Орловщина» и депутат Евгений Косогов провели мониторинг дворовых территорий, включенных общественной комиссией при администрации города Орла в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» и подлежащих благоустройству в 2020 году. Как выяснили активисты движения, целый ряд дворов, вошедших в программу, в ремонте не нуждается – асфальтовое покрытие проездов и тротуаров здесь находится в нормативном состоянии, а некоторые дворы были отремонтированы совсем недавно. При этом активисты опубликовали фото «убитых» дворовых территорий на улицах Бурова и Маринченко, жители которых добиваются ремонта уже не первый год. Изначально дворы вошли в программу на 2020-й год, но в последний момент их оттуда по каким-то причинам исключили. Такая несправедливость и заставила депутата Косогова обратиться в прокуратуру.

Этот двор не включили в программу ремонта…

… а этот — включили

В результате проверки прокуратурой Северного района исполнения администрацией Орла требований законодательства при реализации муниципальной программы выяснилось, что, формируя перечень дворов для ремонта в 2020 году, так называемая общественная комиссия допустила целый ряд нарушений. В частности, чтобы дворовая территория была включена в программу, ее состояние должно быть признано неудовлетворительным. Состояние дворовой территории и, соответственно, необходимость ее благоустройства, должны определяться в результате инвентаризации. Однако документы, подтверждающие проведение инвентаризации и необходимость ремонта той или иной территории, в общественную комиссию не поступали. Кроме того, как констатировала прокуратура, в число 12 дворов, расположенных в Северном районе Орла и включенных в программу на 2020 год, вошли территории без учета порядка поступления предложений заинтересованных лиц. Что нарушает одно из основных условий включения в программу того или иного двора. Как мы понимаем, речь в данном случае идет о том, что дворы, жители которых подали заявки, например, в 2018 году, в программу не вошли, в отличие от тех, которые заявились в 2019-м.

«Указанные факты свидетельствуют о нарушении общественной комиссией Порядка рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для формирования перечня дворовых территорий в Программу ремонта на 2020 год, — говорится в представлении прокуратуры. – Причинами и условиями выявленных нарушений явилась ненадлежащая регламентация процедуры отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству, которая не обеспечивает прозрачность и обоснованность решений о включении дворовых территорий в Программу благоустройства на 2020 год».

В связи с этим заместитель прокурора Северного района Орла В. Лубышев потребовал от главы администрации города Александра Муромского безотлагательно рассмотреть внесенное в его адрес представление с участием представителя прокуратуры и не позднее чем в месячный срок устранить допущенные нарушения законодательства, а именно:

— принять меры к проведению инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий и индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

— регламентировать процедуру отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в течение одного года реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы», обеспечив конкретные критерии и порядок принимаемых решений.

Кроме того, прокуратура потребовала от Муромского привлечь виновных должностных лиц к установленной законом ответственности. Остается подождать результатов исполнения прокурорского предписания. Особенно интересно будет узнать, кого назначат виноватым. И назначат ли вообще.

Комментирует депутат Орловского горсовета Евгений Косогов:

— Честь и хвала руководству прокуратуры Северного района г. Орла, которое целиком и полностью подтвердило незаконность действий первого заместителя сити-менеджера, председателя «общественной комиссии» Минкина О.В, который грубым образом нарушил законодательство при формировании перечня дворовых территорий, которые были включены в программу «Формирование современной городской среды на территории г. Орла» на 2020 г.

Я как депутат и мои избиратели, проживающие в д. 32 по ул. Бурова и д. 21 по ул. Маринченко, чьи права грубейшим образом были нарушены сити-менеджером г. Орла Муромским А.С., а также его первым заместителем Минкиным О.В. , будем добиваться законной справедливости и ремонта данных дворовых территорий в 2020 г.!