«Неравнодушные» выйдут на сцену в Орле

С апреля на базе Орловского областного центра народного творчества дан старт проекту «НЕРАВНОДУШНЫЕ – школа театрального мастерства для людей с особенностями развития».

Организатором мероприятий выступает Центр социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные». В рамках проекта уже активно проводятся мастер-классы по актёрскому мастерству, вокалу и хореографии, в которых принимают участие дети, подростки и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, а также волонтёры-сверстники. По итогу мастер-классов в рамках проекта будут поставлены два инклюзивных спектакля: «Федорино горе» и «Не бойся мечтать», которые будут показаны орловскому зрителю на сцене киноконцертного зала ООЦНТ этой осенью.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Юлия Филина