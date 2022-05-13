13 мая 2022



«Неравнодушные» выйдут на сцену в Орле

С апреля на базе Орловского областного центра народного творчества дан старт проекту «НЕРАВНОДУШНЫЕ – школа театрального мастерства для людей с особенностями развития».

Организатором мероприятий выступает Центр социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные». В рамках проекта уже активно проводятся мастер-классы по актёрскому мастерству, вокалу и хореографии, в которых принимают участие дети, подростки и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, а также волонтёры-сверстники. По итогу мастер-классов в рамках проекта будут поставлены два инклюзивных спектакля: «Федорино горе» и «Не бойся мечтать», которые будут показаны орловскому зрителю на сцене киноконцертного зала ООЦНТ этой осенью.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Юлия Филина

 

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Опубликовано 13 мая 2022 в 16:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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