Несчастных случаев на железной дороге в Орловско-Курском регионе МЖД стало значительно меньше

В первом квартале 2019 года в Орловско-Курском регионе МЖД зафиксирован один несчастный случай с пешеходом, нарушившим правила безопасного поведения на железной дороге. Это на 5 происшествий меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Снижение травматизма на железной дороге сотрудники МЖД объясняют профилактикой. Только в первом квартале этого года железнодорожники провели свыше 100 лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, раздали школьникам более тысячи памяток, направили 130 писем в органы законодательной и исполнительной власти с детальным анализом причин несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

Кроме того, совместно с сотрудниками полиции было организовано более 40 рейдов по выявлению пешеходов, не соблюдающих правила безопасности на железной дороге.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.