18 апреля 2019



Несчастных случаев на железной дороге в Орловско-Курском регионе МЖД стало значительно меньше

В первом квартале 2019 года в Орловско-Курском регионе МЖД зафиксирован один несчастный случай с пешеходом, нарушившим правила безопасного поведения на железной дороге. Это на 5 происшествий меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Снижение травматизма на железной дороге сотрудники МЖД объясняют профилактикой. Только в первом квартале этого года железнодорожники провели свыше 100 лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, раздали школьникам более тысячи памяток, направили 130 писем в органы законодательной и исполнительной власти с детальным анализом причин несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

Кроме того, совместно с сотрудниками полиции было организовано более 40 рейдов по выявлению пешеходов, не соблюдающих правила безопасности на железной дороге.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.

 

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Опубликовано 18 Апр 2019 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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