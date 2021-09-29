Несите ваши денежки – нам премии нужны

№34 (658) от 29 сентября 2021 г.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила деятельность компании-регоператора по обращению с отходами – ООО «УК «Зеленая роща». Правда, результаты проверки от широкой общественности засекретили. Контрольное мероприятие КСП было закончено 27 августа 2021 года, однако спустя месяц на официальном сайте Контрольно-счетной палаты так и не появилось никакой информации. Зато эта информация оказалась в распоряжении активистов общественного движения «Граждане Орла», Национального комитета общественного контроля и общественной организации «Вятичи», и они поделились ей с орловскими журналистами на специально по этому случаю собранной пресс-конференции.

— У нас есть документы КСП о деятельности регоператора «Зеленая роща», — сообщил координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров. – Что нас удивляет и поражает? То, что контрольное мероприятие прошло в конце августа, сейчас уже конец сентября – и нигде в публичном пространстве мы не видим никакой реакции. То есть эта информация как бы осталась за ширмой. А с нашей точки зрения, он четко и наглядно демонстрирует – и Контрольно-счетная палата признает этот факт – что «Зеленая роща» работает безобразно. И мы хотим сделать эту информацию достоянием гласности.

По словам Неврова, общественники рассчитывают, что после огласки на данную информацию все же обратят внимание надзорные органы, а если конкретно – прокуратура, и в сфере обращения с отходами в Орловской области наконец-то будет наведен порядок.

Документ, с которым общественники ознакомили журналистов, адресован директору «Зеленой рощи» Александру Муромскому, подписан председателем КСП Константином Паршиным и содержит внушительный перечень нарушений, выявленных аудиторами. Формально он называется «Представление», а по сути является весьма увлекательным рассказом о том, как руководство «Зеленой рощи» транжирило деньги орловчан, которые та же «Зеленая роща» собирает с них за вывоз мусора.

Начнем с того, что за три года существования «Зеленая роща» так и не разработала инвестиционные программы в области обращения с ТКО. Не исполняется соглашение с правительством Орловской области в части обязательства «Зеленой рощи» подготовить проектно-сметную документацию по строительству мусороперегрузочных станций с элементами обработки отходов на территории области и инвестировать в реализацию проектов в 2018-2021 гг. 200 миллионов рублей. Между тем именно эти обещанные инвестиции и послужили основанием для выбора «Зеленой рощи» в качестве регоператора. Как выяснилось в ходе проверки КСП, руководство компании предпочитало инвестировать миллионы в самих себя. Впрочем, об этом чуть позже.

Итак, что же выявила КСП? Вот лишь некоторые, самые вопиющие факты.

Согласно территориальной схеме обращения с ТКО «Зеленая роща» должна была вывезти и захоронить после обработки 113,5 тысяч тонн отходов. В реальности этот объем составил 47,9 тысяч тонн, и при этом, как отмечает КСП «не были осуществлены необходимые и заложенные в тариф расходы на транспортировку и захоронение в сумме не менее 56,3 миллиона рублей». То есть граждане эти расходы «Зеленой роще» оплатили, а вот «Зеленая роща» — нет. На что пошли десятки миллионов рублей, можно только догадываться, хотя чуть ниже КСП говорит и об этом.

Одновременно «Зеленая роща», в нарушение условий договоров, заключенных в рамках оказания услуг по транспортировке ТКО, не взыскивала с контрагентов штрафные санкции за невыполнение требований вывоза отходов, в результате чего лишилась 73 миллионов рублей.

Во время контрольного мероприятия КСП в «Зеленой роще» провели инвентаризацию, которая выявила недостачу 315 емкостей для сбора ТКО на сумму 4 миллиона 93 тысячи рублей (при этом они числились на бумаге). С другой стороны, как выяснилось в ходе проверки, опять же на бумаге был отражен тот факт, что «Зеленая роща» якобы передала органам местного самоуправления 628 контейнеров и бункеров на сумму почти 8 миллионов рублей, правда ни договоров на передачу, ни актов приемки-передачи КСП не обнаружила. То есть сколько контейнеров было на самом деле, и были ли они вообще, установить, как мы поняли, невозможно. Точно так же невозможно установить, сколько мусора захоронили в 2020 году на полигонах ООО «Экостройсервис» и МУП «Комсервис», поскольку названные свалки не оборудованы весами. Соответственно, не поддается подсчету и сумма, которую «Зеленая роща» записала в графу «расходы на захоронение ТКО». По версии самой «Зеленой рощи» — это 16,5 миллиона рублей, а по мнению КСП, размер этих расходов определен необоснованно. Проще говоря, взят с потолка.

Целый букет нарушений выявили проверяющие при анализе закупочной деятельности УК. Вот лишь некоторые из них.

Так, в нарушение Федерального закона №44-ФЗ по 11 закупкам на сумму 560,5 миллиона рублей начальная (максимальная) цена контрактов была определена неверно или не обоснована. В нарушение норм Гражданского кодекса РФ цена услуг при исполнении 11 договоров (с ООО «Экоград», ООО «Русресурс», ООО «Эко-Транс») была снижена на общую сумму 25,3 миллиона рублей. При этом изменения в стоимость договоров не вносились.

Опять же в нарушение требований федерального законодательства «Зеленая роща» закупила контейнеры и бункеры для сбора мусора на сумму 20, 3 миллиона рублей у единственного поставщика – ООО «Экологистик» — без осуществления конкурентных процедур и при этом не разместило информацию об осуществлении данной закупки в Единой информационной системе, как того требует установленный порядок. По четырем закупкам – и снова у единственного поставщика – на услуги по уборке контейнерных площадок на общую сумму 57 миллионов рублей вообще отсутствуют обоснования потребности в закупке и начальной цены договора.

Также КСП выявила, что разным поставщикам услуг за одни и те же услуги «Зеленая роща» платила по-разному. В частности, в рамках договоров аренды транспортных средств, заключенных с ООО «Экологистик», цена за одну тонну транспортирования ТКО варьировалась от 7 тысяч 95 рублей до 12 100 рублей (при этом договоры эти (до 100 тысяч рублей каждый), как отмечает КСП, заключались с признаками искусственного дробления закупки). А победителю аукциона ООО «Экоград» за перевозку той же самой тонны мусора по тем же самым маршрутам платили 1846 рублей. Разница в цене – шестикратная!

И наконец, за все эти «заслуги» руководство «Зеленой рощи» щедро награждало самих себя! Сумма народных денег, потраченных на премии и различные преференции для «мусорных» начальников, исчисляется не одним десятком миллионов рублей. При этом, как отмечает КСП, в «Зеленой роще» не были разработаны ключевые показатели эффективности труда, условия премирования и порядок установления размеров премий. То есть деньги давали кому хотели и сколько хотели.

Итак, на что же тратились наши денежки? А вот на что.

На оплату аренды жилья отдельным сотрудникам – 621 тысяча рублей, на компенсацию им же расходов на проезд – 168,5 тысячи рублей. На выплату компенсаций при прекращении трудового договора в размере пяти (!) средних окладов – 3,1 миллиона рублей. На индивидуальные добавки к должностному окладу работников – 1 миллион 829 тысяч рублей.

На выплату единовременных премий – 6 миллионов 114 тысяч рублей. Из этой суммы 2 миллиона 348 тысяч пошло на премии заместителям директора «Зеленой рощи»: господину Пузику – 547 тысяч рублей, госпоже Каторгиной – 650 тысяч рублей, господину Чириканову – 497 тысяч рублей, госпоже Щекиной – 654 тысячи рублей. Заметим, что премиальных данным господам, видимо, не хватило на сносную жизнь, поэтому они еще получили и «выплаты социального характера»: господин Пузик – 396 тысяч рублей, госпожа Каторгина – 380 тысяч рублей, господин Чириканов – 594 тысячи рублей, госпожа Щекина – 380 тысяч рублей. Всего же в 2020 году «Зеленая роща» потратила на так называемые «выплаты социального характера» 5 миллионов 598 тысяч рублей. Точнее, это мы с вами оказали социальную поддержку сотрудникам компании-регоператора. Кстати, уже дважды упомянутый нами господин Пузик в январе 2021 году получил еще 132 тысячи рублей «за работу в выходные дни» — причем, как утверждает КСП, эти деньги ему выплатили неправомерно.

Но и это еще не все. За счет средств, собранных с граждан, «Зеленая роща» приобретала подарки для своих сотрудников: в 2020 году – на сумму 102 тысячи рублей, в только в первом квартале 2021 года – на сумму 412 тысяч рублей. Ну, и конечно же, командировочные! По информации КСП, сумма командировочных расходов при отсутствии документального подтверждения служебной необходимости пребывания в командировке в выходные дни составила 314 тысяч рублей.

А еще были непонятные покупки неких «материалов», которые не передавались ни на склад, ни завхозу, а потом по-тихому списывались без участия инвентаризационной комиссии. То есть никто не знает, существовали ли эти «материалы» вообще и по какой причине были списаны. Таким образом, например, были списаны два мобильных телефона на сумму 132 тысячи рублей – и никто не стал искать виновных в порче имущества и уж тем более устанавливать размер причиненного ущерба.

При этом, как отмечает КСП, сотни тысяч рублей шли на приобретение товаров, не связанных с производственной деятельностью компании, которые опять же впоследствии списывались. Сумма таких списанных товаров – 955 тысяч рублей, а помимо них необоснованно списали материалы «на управленческие расходы» на сумму 786 тысяч рублей.

В дополнение ко всему «Зеленая роща» за наш с вами счет занималась еще и благотворительностью! На эту самую благотворительность, а также на другие расходы, не связанные с выполнением полномочий регионального оператора, ушло без малого два миллиона рублей, которые мы заплатили за вывоз и утилизацию мусора.

Таким образом, в документе КСП нарисована целая картина разбазаривания (если не сказать – воровства) народных денег с поистине купеческим размахом. А в качестве завершающего мазка дан перечень предложений КСП нынешнему руководителю «Зеленой рощи», которые мы выборочно процитируем.

Итак, что же предлагает председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области, назначенный губернатором Клычковым, Константин Паршин директору ООО «УК «Зеленая роща» Александру Муромскому, также назначенному по милости губернатора?

Прежде всего – рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать и устранить выявленные нарушения и принять меры к недопущению их в дальнейшем. Кроме того – провести служебную проверку в отношении должностных лиц, по вине которых указанные нарушения были допущены и рассмотреть вопрос о применении к ним мер ответственности, предусмотренных законодательством (в том числе с целью возмещения причиненного вреда). Рассмотреть вопрос о возможности взыскания необоснованно выплаченных денежных средств работникам «Зеленой рощи». И, кстати, только пятым пунктом – обеспечить организацию системы обращения с ТКО в соответствии с нормами и правилами (в том числе и санитарными). А еще – провести претензионную работу с контрагентами, усилить контроль за оказанием услуг по транспортировке, обработке и захоронению отходов, обеспечить учет и контроль за сохранностью контейнеров, минимизировать непрофильные расходы… И вообще – осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Что и говорить, рекомендации, конечно, правильные. И, наверное, Муромский, который возглавил «Зеленую рощу» не так давно, в большинстве выявленных нарушений не виноват. Найдет ли виновных, и если найдут, то как накажут? Лишат премий? Объявят замечания? Или просто уволят? Заметим, в представлении КСП ни слова не говорится, направлены ли материалы проверки в правоохранительные органы и прокуратуру, хотя, на наш взгляд, выявленные нарушения явно «тянут» на несколько статей УК. Поэтому, как и представители общественных организаций, мы рассчитываем, что прокуратура внимательно ознакомится с результатами проверки КСП и примет все меры прокурорского реагирования, что наконец-то прекратить тот мусорный беспредел, который творится в Орловской области.

Комментирует лидер Общественного объединения «Экологическая дружина «Вятичи» Николай Снурницын:

— Каждый из нас прекрасно понимает, что «Зеленая роща» будет оправдываться, как это обычно происходит, говорить, что у них все хорошо, что они работают в рамках закона, а Николай Савельевич Шин с экранов будет нам рассказывать, что они выявили системные ошибки, что они их видят, что они над ними работают – и все будет хорошо. Мы понимаем, что у них другого выхода нет… Но у общественности возникают вопросы. До каких пор руководство региона будет прикрывать «Зеленую рощу» и позволять обворовывать народ, потому что это народные деньги? Будет ли кто-то нести ответственность за допущенную растрату сотен миллионов рублей? Реальную ответственность, а не дисциплинарную в виде лишения премии или даже увольнения? Будет ли реакция со стороны правоохранительных органов и прокуратуры? Потому что из отчета КСП мы видим реальные показатели того, что происходит. И никому до этого дела нет…