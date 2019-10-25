Несколько орловчанок опять стали жертвами мошенников

За несколько дней в органы внутренних дел области обратились трое жительниц региона. Две потерпевшие – 60-летняя орловчанка и 33-летняя жительница Покровского района стали жертвами так называемых дистанционных мошенничеств.

Жительнице областного центра на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник уверил гражданку, что ее банковская карта будет заблокирована и рекомендовал перевести имеющиеся сбережения на два счета в другом банке. Орловчанка последовала совету мошенника и лишилась нескольких сотен тысяч рублей.

А жительница Покровского района, разместившая объявление о продаже пианино на рекламном сайте, лишилась более ста тысяч рублей. Злоумышленник связался с ней по телефону и пообещал перевести деньги за инструмент. Введя женщину в заблуждение, он получил данные, позволившие ему узнать размеры сумм, находящихся на дебитовой и кредитной картах, и осуществить между ними перевод. В последующем, под руководством мошенника гражданка обналичила денежные средства и внесла их на указанные номера телефонов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

А во Мценском районе жертвой двух злоумышленников стала 82-летняя местная жительница. Двое незнакомцев пришли к ней в дом по видом замены счетчиков. Женщина отвлекала гражданку разговором, а мужчина в это время находился в нее поля зрения. Спустя несколько дней после визита непрошенных гостей пенсионерка обнаружили пропажу золотых украшений и сбережений — несколько десятков тысяч рублей. Злоумышленники вместо настоящих денег оставили билеты банка приколов. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража».

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют орловцам проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми, а также во время совершения каких-либо операций с банковскими картами и деньгами.

Полицейские рекомендуют:

— не запускайте в жилище незнакомых людей и тем более не оставляйте их без присмотра;

— ни под каким предлогом (просьба разменять крупную купюру или дать сдачу) не показывайте незнакомцам места, где храните сбережения;

— обязательно проверяйте документы сотрудников различных коммунальных и социальных служб, а в случае сомнений – звоните в организации, якобы приславшие к вам работников;

— если вам позвонили по телефону и представились сотрудником банка, а также сообщили о проблемах с вашей банковской картой — прекратите разговор, это мошенник. Если возникли сомнения –обратитесь по номеру телефона горячей линии вашего банка или придите в кредитную организацию лично;

— никогда и никому не сообщайте свои логин и пароль для авторизации со своим личным кабинетом, даже работнику банка;

— регулярно меняйте пароль доступа к кабинету;

— используйте только лицензионное антивирусное программное обеспечение, как на мобильных устройствах, так и на своем пользовательском оборудовании;

— если вы перестали пользоваться абонентским номером сотовой связи, который был привязан к банковской карте, то незамедлительно обратитесь в банк с заявлением об отключении услуги «Мобильный банк». Дело в том, что через некоторое время, данный абонентский номер вновь поступит в свободную продажу и новый его владелец получит доступ к вашим денежным средствам.