Несостоявшийся застройщик «оврага» на Полесской отказался от своих планов

29 июля «Орловская среда» опубликовала открытое письмо жителей улиц Полесская, Матросова и Генерала Родина к губернатору области Андрею Клычкову. Граждане выступили против проекта строительства 17-этажного жилого дома в зеленой рекреационной зоне, которая относится к зоне городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных, рядом с их домами.

Как написали граждане, «данный проект с такими грубыми нарушениями приведет к массовому уничтожению зеленых насаждений и природных территорий, к сверхуплотнительной застройке, что резко ухудшит условия жизни людей и нарушит их конституционное право на благоприятную окружающую среду».

В этот же день, 29 июля, авторы открытого письма проинформировали «ОС», что администрация города Орла опубликовала оповещение об отмене публичных слушаний. Как сообщается, слушания отменены «в связи с изменением намерений застройщика»:

«Публичные слушания по вопросу проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Полесской, ул. Генерала Родина, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0010147:953, 57:25:0010147:30 и 57:25:0010201:4, назначенные на 16.00 5 и 6 августа 2020 года, отменены в связи с изменением намерений застройщика».