Несовершеннолетний орловец подозревается в незаконном обороте наркотиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства).

По данным следствия, подозреваемый в ноябре 2017 года в Северном районе города Орла незаконно приобрел и хранил для личного употребления два пакета массой 98,3 грамма порошка, в составе которого было наркотическое вещество.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает СУ СК по Орловской области.