Несовершеннолетний орловец подозревается в незаконном обороте наркотиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства).

По данным следствия, подозреваемый в ноябре 2017 года в Северном районе города Орла незаконно приобрел и хранил для личного употребления два пакета массой 98,3 грамма порошка, в составе которого было наркотическое вещество.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 11 Дек 2017 в 15:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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