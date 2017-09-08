Несовершеннолетняя орловчанка подозревается в краже имущества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней жительницы Кромского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По данным следствия, 28 октября 2017 года несовершеннолетняя незаконно проникла в дом односельчанки и тайно похитила имущество: велосипед, косметику, детские вещи. Ущерб составил более 15 тысяч рублей. Похищенным имуществом подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствующих совершению противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.