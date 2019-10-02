Нет протокола – нет проблем

№34 (571) от 2 октября 2019 г.

Во вторник на рабочем совещании в мэрии депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков поднял вопрос о… фальсификации официальных документов чиновниками горадминистрации. Поводом послужило содержание протоколов рабочих совещаний главы администрации города Орла Александра Муромского с руководителями структурных подразделений мэрии, муниципальных предприятий, организаций и учреждений.

Как известно, рабочие совещания (в обиходе – планерки) в орловской мэрии проходят еженедельно. Помимо чиновников, на них присутствуют депутаты, общественники, журналисты.

Виталий Рыбаков принимает участие едва ли не в каждом таком совещании, поскольку, хотя и является депутатом не городского, а областного совета, его округ расположен в областном центре, и решение проблем избирателей во многом зависит именно от городских властей. Об этих проблемах – будь то некачественный ремонт дорог, отсутствие ливневой канализации, заключение контрактов с сомнительными подрядчиками, провал мусорной реформы и тому подобное — депутат Рыбаков постоянно заявляет на планерках в мэрии, требуя от чиновников реагировать на свои обращения и принимать адекватные меры для решения того или иного вопроса. При этом едва ли не во время каждого своего выступления Рыбаков интересовался, ведется ли протокол, и получал утвердительный ответ.

Чтобы отследить статистику своих обращений и проанализировать реакцию на них представителей городской администрации, Виталий Рыбаков попросил предоставить ему протоколы рабочих совещаний за 2019 год. Изучив увесистую пачку бумаг, депутат с удивлением обнаружил, что с января по сентябрь 2019 года он ни на одном совещании в городской администрации… не выступал. Между тем, публикации в орловских СМИ свидетельствуют об обратном Вот лишь несколько примеров.

30 июля на планерке обсуждали ход «вялотекущего» ремонта моста Дружбы. Попросивший слова депутат Рыбаков сообщил, что направил в прокуратуру видеозапись, на которой видно, что работы на мосту ведутся силами всего лишь трех рабочих, и заявил, что контракт с подрядчиком необходимо расторгать, а чтобы муниципалитет не остался «с носом», следует провести правовую оценку этого контракта. В ответ сити-менеджер Муромский уверил депутата, что городские власти все понимают и оценивают риски. Насколько объективной оказалась эта оценка, горожане видят уже сейчас, когда контракт с ООО «РГС» расторгнут, а новый подрядчик так и не найден.

В тот же день, на той же планерке Рыбаков поднял и еще один актуальный вопрос, касающийся пресловутой «мусорной реформы»: в частности, депутат сообщил, что у него есть подозрения, что вместо сортировки мусора на предприятии «ЭкоСити» отходы просто закапывают на городском полигоне.

Как уже говорилось, ни то ни другое выступление депутата облсовета не нашли отражения в официальных протоколах. Аналогично были проигнорированы и критические замечания Рыбакова по поводу плачевной ситуации в ТТП, которые он озвучил на совещании 13 августа.

В частности, Рыбаков обратил внимание городских чиновников на то, что, например, в столице приоритет в осуществлении пассажирских перевозок имеет муниципальное предприятие Мосгортранс, а в Орле картина противоположная: здесь преимущество имеют частники. Кроме того, Рыбаков подверг критике руководителя фракции «Единая Россия» в горсовете Владимира Негина за то, что депутаты от партии власти в течение нескольких лет не принимали действенных мер по решению проблем муниципального транспортного предприятия.

Еще пример – уже совсем недавний: на совещании 17 сентября Виталий Рыбаков раскритиковал работу городского Управления коммунальным хозяйством и поинтересовался, почему по результатам проверок КСП не инициировано возбуждение уголовных дел в отношении бывших руководителей. А на планерке 1 октября Рыбаков выступил с обращением к главе администрации Муромскому, в котором настоятельно рекомендовал принять меры по обустройству гидроизоляции одной из опор моста Дружбы. В ответ Муромский поручил обследовать мост в кратчайшие сроки. Не исключаем, что в протоколе данного совещания обращение депутата будет отражено, потому что именно на этой планерке Рыбаков сообщил Муромскому, что в официальных протоколах отсутствуют сведения о его вопросах, выступлениях и обращениях.

— Можно ли считать, что в данном случае протоколы сфальсифицированы? – поинтересовался депутат у сити-менеджера.

Муромский пообещал внимательно изучить документы и разобраться. Это, кстати, довольно удивительно, поскольку под всеми протоколами стоит подпись самого Муромского. Неужели он подписывал их, не читая? Не думаем. Что же касается причин, по которым протоколы совещаний оказались урезанными, то предполагаем, что здесь все просто: по бюрократической логике, если проблема не зафиксирована на бумаге, то ее как бы и нет.

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