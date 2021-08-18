Неурожайный год губернатора Клычкова

№28 (652) от 18 августа 2021 г.

Текущая неделя для региональных чиновников началась с нерадостных «вестей с полей».

Неожиданно, вопреки ранее сделанным заявлениям губернатора Андрея Клычкова о намерении не только повторить, но и улучшить рекордный показатель прошлого года по валовому сбору зерна, выяснилось, что зерна по факту значительно меньше.

Выступивший с докладом о ходе уборочных работ руководитель департамента сельского хозяйства Александр Шалимов сообщил, что по состоянию на 16 августа в нашем регионе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 551,7 тыс. га (70,1 % от плана). Намолочено 2 млн 304,7 тыс. тонн зерна с урожайностью 41,8 ц /га. Урожайность зерновых ниже прошлогодних показателей на 12 -15%. И это при том, что погода как никогда благоволила орловским аграриям: столько весенней влаги и летнего тепла не было давно. Природа милостиво подарила крестьянам сезон безоблачных дней и во время уборки.

Так чего же не хватило хлеборобам, чтобы вырастить достойный урожай? У аграрных чиновников, привыкших сваливать свое головотяпство на погоду, на этот раз оправданий нет. Орловщину не заливало, как Кубань, и не засушило как Башкирию и Оренбуржье. А вот пресловутый «человеческий фактор» здесь сыграл не последнюю роль.

По данным того же департамента, в текущем году на развитие агропромышленного комплекса Орловской области предусмотрена господдержка в размере 1 млрд 696,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 млрд 560,5 млн рублей и из областного бюджета – 135,8 млн рублей. Областной департамент сельского хозяйства перечислил бюджетополучателям 818,1 млн рублей (48,2 %). Уборочная в разгаре, а крестьяне не получили и половины причитающихся субсидий? Менее двух недель осталось до начала сева зерновых под урожай 2022 года. Цены на минеральные удобрения выросли, тонна так называемых сложных удобрений стоит уже более 50 тысяч рублей, популярных азотных – более 20 тыс. рублей.

Для чиновников, которые гордятся «серьезной» поддержкой АПК, приведем небольшой расчет. В среднем в области засевается 430 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Если под каждый гектар внести всего по центнеру сложных удобрений, по нынешним ценам потребуется потратить 2,15 млрд рублей. Вспомним, сколько средств господдержки выделено на год? И разве для хорошего урожая нужны только удобрения? Продолжается рост цен на ГСМ, технику и запчасти, а что же чиновники? Может, они надеются, что аграриев поддержат рядовые потребители, покупая втридорога продукты питания? Все идет к тому. Продовольственная инфляция в 2020/2021 гг. бьет рекорды.

Если бы в этом процессе была дефектной только чиновничья функция – неумение распределять финансовые средства, было бы полбеды. Сама система функционирования сельского хозяйства в Орловской области вызывает большие вопросы. Доминирование растениеводства над животноводством и переработкой сельскохозяйственного сырья – перекос, допущенный именно неумелым руководством орловских чиновников.

Для того чтобы производить дорогой урожай зерновых и масличных культур с неимоверными затратами на химию, большого ума не надо. А вот чтобы развивать традиционные овощеводство, плодоводство, в чем так нуждается население, требуется особый подход. Жители области ждут дешевые морковь и столовую свеклу, другие овощи, а их, оказывается, в этом году посеяли всего на 2552 гектарах (84,8 % к 2020 году), да и то 90% из них высеяны и высажены на приусадебных участках населения. Площади под картофелем в 2021 году на Орловщине чуть менее, чем под овощными культурами, но тоже сократились.

Вообще все то, чем раньше гордилась Орловская область, с приходом к власти младореформаторов кануло в небытие. Пустые малочисленные яблоневые сады, усыхающие деревья вишни и сливы; малина, клубника, яблоки и черника, привезенные в Орел из Белоруссии, – вот картина нынешнего лета в «аграрной» Орловской области.

Возникает вопрос: чем же занимались все это время аграрные чиновники во главе с Сергеем Борзенковым, что делали для развития орловского села и наполнения прилавков магазинов продовольствием? Ответ на поверхности. Судя по сообщениям пресс-службы губернатора и правительства области, а также постам чиновников в Instagram – фестивалили все лето. Несмотря на карантин и ужасающую статистику по Covid, целую «аграрную» неделю они пиарили…химические компании. Проводили лошадиные дерби. Посещали с дружественными визитами соседние регионы, включая Брянский, очевидно, в надежде разжиться картофелем на осень.

Тем временем от некогда известных семеноводческих и селекционных предприятий остались лишь красивые вывески.

Пресловутая Шатиловская СХОС, «задружившаяся» с подачи Сергея Борзенкова с «Щелково Агрохим», никак не поднимется с колен. «Инвестор» или старший «научный партнер» уже без стеснения и оглядки на Росимущество засевал в 2021 году на Шатиловке высокомаржинальные, однако совсем не «профильные» для научного учреждения культуры, включая рапс. После этого всем окончательно стало понятно, что договор о научно-техническом сотрудничестве между ФНЦ ЗБК и «Щелково-Агрохим» – сомнительный, не одобренный Миноборнауки, а присутствие химической компании на землях и базе Шатиловской СХОС не похоже на благотворительную и научную миссии. Почему подконтрольные области госпредприятия не наладят первичное семеноводство основных сельскохозяйственных культур, поддержав тем самым и научные учреждения? Где та самая пресловутая «смычка» науки и производства, которая могла бы принести обоюдную пользу?

Впрочем, со сменой директора в самом головном центре – ФНЦ ЗБК, инициированной губернатором области Андреем Клычковым, о позитивных переменах пришлось забыть. По информации «ОС», ситуация в лучшую сторону не изменилась. Говорят, окруженный многочисленными советниками и помощниками новый руководитель занялся изучением влияния средств защиты растений и различных препаратов, как будто эти препараты не были изучены перед тем, как их внесли в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. Если это запрос самих химических компаний для улучшения рекламы препаратов, разве не разумно было бы проводить исследования за их счет, а не за бюджетные средства? Похоже, о том, что не тотальная химизация и подсаживание на ГМ-сорта иностранных компаний, а сохранение биологического разнообразия является приоритетом для нашего государства, нынешние чиновники не слышали вовсе. Между тем, фундаментальные исследования по селекции и первичное семеноводство находятся в столь удручающем состоянии, что при отсутствии современных систем механизации становится невозможно вести производство оригинальных и элитных семян по многим сортам и культурам.

Для Шатиловской СХОС приобретен новый трактор, однако он простаивает из-за того, что нет необходимого прицепного оборудования и квалифицированных механизаторов, которые должны работать посменно. В это время пары, предназначенные под сев озимых, зарастают бурьяном. Кому эта ситуация выгодна и чего добиваются аграрные чиновники, доказывая несостоятельность самостоятельного функционирования научно-производственных учреждений?

Взятый новым директором – чиновником от науки, никогда ранее не руководившим такого уровня научно-производственным учреждением, курс на увеличение штата молодых сотрудников результата не принес. Финансирование зарплатной части научных работников не только не увеличилось, как того требовал майский указ президента, но даже сократилось по сравнению с прошлым годом. Ученым говорят: скажите спасибо, что вас вновь перевели на полную ставку. Оказывается, этот хитрый прием исполнения майского указа практикуется довольно часто. К примеру, в другом научном учреждении региона, собравшем однажды аж целую корзину яблок для спикера СовФеда Валентины Матвиенко, ВНИИСПК, сотрудникам предложили перейти на полставки, чтобы отчитаться о повышении зарплат.

Сорта основных культур ФНЦ ЗБК, в первую очередь, гороха, теряют посевные площади. Под зернобобовые культуры в 2021 году отведено всего 25 412 гектаров (66,5% к 2020 году), из них гороха – 15574 га! Когда такое было?! И сколько в этой площади сортов орловской селекции? С приходом Клычкова площади под зернобобовыми культурами только сокращаются. При этом Клычков без тени смущения заявляет об амбициозных планах по строительству крупного горохоперерабатывающего завода с инвестициями более 20 млрд рублей.

С таким подходом в Орловской области скоро не будет хватать не только картофеля, овощей, плодов и ягод, но и пищевых бобовых (горох, чечевица, фасоль, нут), крупяных культур (гречиха, просо, овёс). Площади и производство этих культур в текущем году сократились на 10-27%.

В разгар уборочной кампании и накануне сева озимых культур выясняется, что филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области не аккредитован на проверку семян. То есть проверить могут, но заключение не будет официальным. Как так получилось, и кто за это ответит? Руководитель филиала, поставивший во главу угла деятельности учреждения торговлю пестицидами, или Сергей Борзенков с чиновниками департамента сельского хозяйства, призванными координировать работу всех ведомств?

Пока же в СМИ едва ли не ежедневно появляется информация о выявлении Управлением Россельхознадзора случаев незаконного оборота семян, фейковых деклараций на партии зерна и растениеводческой продукции. Вот результаты первого полугодия текущего года.

Проведено 202 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе: 13 плановых проверок, 61 внеплановая проверка и 128 мероприятий по факту обнаружения. Проконтролировано свыше 10,9 тыс. тонн семян сельскохозяйственных растений, из них более 2,6 тыс. тонн семян высеяно без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества. Из 841,7 тыс. пакетов семян овощных культур, проконтролированных в торговых точках, более 38,7 тыс. пакетов были без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, 2 тыс. пакетов, сорта которых не включены в Госреестр. Все они сняты с реализации. В результате проведенных мероприятий выявлено 141 нарушение, составлено 265 протоколов. Вынесено 234 постановления о привлечении виновных к административной ответственности; выдано 20 предписаний и внесено 8 представлений. Мировым судьям направлено 30 материалов дел для принятия мер по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. По всем материалам вынесены постановления в пользу управления. Всего наложено административных штрафов на сумму 134 тыс. рублей. В рамках госзадания отобрано 526 проб и направлено в испытательную лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ. Проведено 1158 исследований, выявлено 486 положительных результатов. Установлено, что 5,1 тыс. тонн семян не соответствует требованиям нормативных документов по всхожести и засоренности.

Кто-то ещё ожидает высоких урожаев и качественной сельхозпродукции, обещанных чиновниками?

Ольга Рождествина