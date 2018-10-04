Невостребованные документы Росреестра орловцы могут получить в Кадастровой палате

Такие услуги Росреестра, как предоставление выписок из Единого государственного реестра недвижимости, государственная регистрация прав, постановка объектов на кадастровый учёт, пользуются активным спросом у жителей Орловской области. Но не всегда для получения документов заявители обращаются в назначенный срок в многофункциональный центр.

В связи с этим Кадастровая палата по Орловской области информирует граждан о том, что осуществляет выдачу невостребованных документов по результатам оказания государственных услуг в сфере недвижимости (государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав).

Выдача невостребованных документов осуществляется в центральном офисе Кадастровой палаты по Орловской области, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Розы Люксембург, 49. Информацию о графике работы офиса, способах и сроках получения невостребованных документов вы можете узнать, позвонив по телефону 8(4862)598663.

Срок хранения документов в МФЦ, поданных для Росреестра, составляет два месяца со дня получения их из ведомства. По истечении срока документы передаются на длительное хранение в архив Кадастровой палаты.

С начала 2018 года свыше 700 заявлений на возврат документов, не полученных в установленный срок, было рассмотрено в Кадастровой палате по Орловской области. По каждому пакету документов проходит примерно 1-3 человека, информирует пресс-служба ведомства.