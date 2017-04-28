Незаконную свалку уберут из Рыбнинского карьера

Вступило в законную силу решение Советского районного суда об обязании организовать сбор и вывоз отходов с несанкционированных мест их размещения в районе Рыбнинского щебеночного карьера. Ответчиком по делу выступает администрация города Орла и управление городского хозяйства и транспорта.

Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки, в ходе которой было установлено, что в нарушение требований законодательства на территории Орла допускается беспорядочное неконтролируемое размещение отходов, что приводит к образованию многочисленных стихийных свалок и созданию антисанитарных условий. Так, несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов выявлены на территории Орла в районе неработающего Рыбнинского щебеночного карьера, находящегося в муниципальной собственности.

После обращения природоохранного прокурора в суд администрация Орла все же начала проводить работу по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации карьера, установке оградительных насыпей, препятствующих въезду в карьер автотранспорта и несанкционированному сбросу отходов, — сообщила пресс-служба прокуратуры.

 

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Опубликовано 14 Июн 2017 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 29

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