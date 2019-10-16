Ни базы, ни специалистов, ни опыта…

№36 (573) от 16 октября 2019 г.

12 октября 2019 года депутат Орловского горсовета, руководитель общественного движения «Без Ям Орловщина» Евгений Косогов вместе с инженерами-мостовиками Валерием Заставным и Валерием Павликовым побывали в Шаблыкинском районе. Поводом для визита в глубинку гостей из Орла стало завершение ремонта моста через ручей Гремучий на автомобильной дороге Горки – Шаблыкино. Работы здесь выполняла белгородская фирма – ООО «Ремспецмост». Именно эта компания на днях стала победителем аукциона на завершение работ на многострадальном мосту Дружбы в Орле.

Компания из Белгородской области, зарегистрированная в июне 2018 года, с уставным капиталом 10 тысяч рублей, за год своего существования отремонтировала лишь один объект – тот самый 15-метровый мостик в Шаблыкинском районе. Тем не менее именно ООО «Ремспецмост» оказалось победителем аукциона на проведение работ по завершению ремонта моста Дружбы, который провела мэрия Орла. Как ранее сообщали орловские СМИ, аукцион состоялся лишь со второй попытки: первые торги, назначенные на 27 сентября, были признаны несостоявшимися – из-за отсутствия заявок. Однако, как выяснилось, поучаствовать в аукционе намеревались сразу три компании — ООО «УралСтрой», ООО «Стикс» и ООО «КС-Строй» (соответственно из Екатеринбурга, Петербурга и Алтайского края), которые к участию не допустили, что заставило их пожаловаться в УФАС. После второго аукциона, победителем которого признали ООО «Ремспецмост», в антимонопольную службу была направлена еще одна жалоба – от ООО «Строительная Компания Крепость», которая также не была допущена к торгам. Таким образом, белгородская фирма, практически не имеющая опыта ни в строительстве, ни в капитальном ремонте мостовых сооружений, со штатом сотрудников в восемь человек получила контракт на сумму более 273 миллионов рублей. И именно это вызвало подозрения у депутата Косогова и орловских специалистов в области мостостроения. А дабы развеять сомнения, они решили лично удостовериться, насколько качественно компания из соседней области отремонтировала мостик в Шаблыкинском районе, для чего и выехали на место.

— У местных жителей мы узнали, что совсем недавно, буквально неделю назад, был произведен ремонт данного моста, — сообщил Евгений Косогов и в сопровождении одной из жительниц района прошелся по тротуару моста, настолько узкому, что на нем невозможно разойтись двум пешеходам, или, скажем, пройти с детской коляской. А зимой, когда на поверхности тротуара появятся снег и лед, передвижение по нему и вовсе будет опасным, полагают местные жители – и не без оснований: уже сейчас, после дождей, на только что отремонтированном мосту стоят лужи.

— Буквально на днях ООО «Ремспецмост», которое ремонтировало данный мост через ручей Гремучий, выиграло контракт и на завершение ремонта моста Дружбы более чем на 270 миллионов рублей. Данная компания была основана в 2018 году, и это единственный объект, который она ремонтировала, — констатировал Евгений Косогов.

О качестве этого ремонта с профессиональной точки зрения рассказал инженер Валерий Заставный. В частности, специалист отметил недостатки в оборудовании гидроизоляции, отсутствие ограждений на подходах к мосту, неработоспособность водоотводных лотков

— С откоса насыпи не предусмотрены лестничные сходы, что затрудняет обслуживание и профилактические работы при обследовании моста, — сообщил Заставный.

Инженер-мостовик Валерий Павликов в свою очередь раскритиковал крепления перил моста, а Евгений Косогов обнаружил трещины в только что залитом бетонном покрытии.

— Говорить о том, что данная компания способна качественно завершить ремонт моста Дружбы, на наш взгляд, абсолютно нереально, — подытожил депутат Косогов, — потому что, во-первых, у данной компании нет необходимой материально-технической базы, нет специалистов в необходимом количестве и нет опыта работы, необходимого для завершения ремонта моста Дружбы. Мы вынуждены констатировать, что руководство региона, руководство города Орла впутывают жителей города Орла в мутную историю, которая, скорее всего, завершится аналогичной ситуацией, как с ООО «РГС», которое в 2018 году приступило к ремонту моста Дружбы. Мы обращаемся и к руководителю УФАС по Орловской области, и к руководителю профильного департамента Блохину Денису Анатольевичу, и к руководителю региона Клычкову Андрею Евгеньевичу, а также к главе администрации города Орла Муромскому Александру Сергеевичу и призываем, чтобы они все-таки одумались и не допустили, чтобы эта малая компания «Ремспецмост» была допущена к завершению ремонта моста Дружбы в городе Орле. Мы будем следить за развитием событий, будем контролировать каждый шаг руководителей города и области, так как наша задача, чтобы ремонт моста Дружбы был выполнен в самый короткий срок, качественно, специализированной организацией, — заявил Евгений Косогов.

Комментирует депутат Орловского горсовета Сергей Елесин:

— Мост «Дружбы» является важной транспортной артерией на территории моего депутатского округа. Жители должны иметь возможность беспрепятственно добираться до любой точки города, а в данный момент такой возможности нет. Общественному транспорту в целях безопасности запрещено сквозное движение по мосту, да пеший поход через полуразобранный мост вызывает опасения.

По многочисленным жалобам жителей я выезжал на мост, и результаты этой поездки вызвали у меня ряд вопросов к исполнительной власти города, а именно:

— почему дорогостоящее оборудование, такое, как мостовой кран и автокран, подрядчик оставил на объекте?

— кто и за чей счет поддерживает освещение на мосту, отапливает вагончики и обеспечивает работу генераторов?

К сведению: сейчас бывший подрядчик – ООО «РГС» — оспаривает решение по расторжению контракта и требует с УКХ г. Орла возмещения 57,8 млн. рублей. Отсюда возникает еще один вопрос: если дело перешло в судебную плоскость, и решение о расторжении контакта оспаривается, то почему был проведен очередной конкурс? Почему сменили заказчика — конкурс проводило не УКХ, а УКС г. Орла, которое не имеет в своем штате специалистов-мостовиков. После катастрофических результатов работы подрядчика – ООО «РГС» — заказчиком не была проведена экспертиза состояния моста. В контракте не указаны дополнительные требования к подрядчикам об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ наличии опыта исполнения аналогичных контрактов. И на деле получается, что стратегически важный объект будет достраивать фирма, основанная год назад, имеющая уставной капитал в 10 тысяч рублей и без опыта проведения подобных работ такого масштаба. К тому же по результатам проведенных торгов постоянно направляются жалобы в УФАС о незаконности отстранения других участников от аукциона.

На сегодняшний день по логике вещей ООО «РГС» должно забрать с объекта всё – новые балки, мостовой кран, автокран и оставшиеся материалы. После чего к работам должен приступить белгородский подрядчик со своей техникой и командой. Вы в это верите? Я лично — нет!