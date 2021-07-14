14 июля 2021



Ни пройти ни проехать

№23 (647) от 14 юля 2021 г.

Жители Лужков обеспокоены ужасающим состоянием дороги по ул.Узловой и 6-й Орловской дивизии.

Как рассказал «Орловской среде» местный житель Фёдор Другов, эта дорога, которую сейчас, увы, можно назвать только направлением, уже лет восемь не ремонтировалась. Об этом «напоминают» рвы и ямы, которые встречаются повсеместно как на пути водителей автомобилей, так и пешеходов.

Осенью и зимой тут лужи сумасшедшие: ни пройти ни проехать, — рассказал Другов. —  Еще есть минус у этой дороги — она настолько узкая, что две машины разъехаться не могут. Таким образом на участке дороги от поворота на Узловой, 2 и до 6-й Орловской дивизии, 25 круглый год небезопасно. Тротуаров здесь практически не осталось, поэтому пешеходы вынуждены ходить по проезжей части, в том числе и дети, которые идут в школу и детский сад.

«Орловская среда» просит ОГИБДД по г. Орлу оценить данный участок дороги с точки зрения его безопасности для пешеходов, в первую очередь, детей, а также для автовладельцев.

 

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Опубликовано 14 Июл 2021 в 16:06. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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