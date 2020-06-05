5 июня 2020



Никогда такого не было и вот опять: пассажиров высаживают на проезжую часть

МУП ТТП в соцсетях выложило снимок очередного нарушения правил дорожного движения. Очевидцы засняли, как в Орле водители маршруток продолжают высаживать пассажиров из второго ряда. И снова людей высаживают прямо под колеса стоящего на остановке троллейбуса.

Напомним, 9 октября 2018 года произошло крупное ДТП с участием троллейбуса на остановке общественного транспорта «Дворец спорта». Троллейбус наехал на пешеходов, которые вышли на проезжую часть — их высадил водитель маршрутки. В результате наезда трое человек погибли, двое были доставлены в больницы с травмами. Буквально через пару дней на этой же остановке снова был сфотографирован водитель маршрутки, который высаживал пассажиров из второго ряда на проезжую часть. Власти уже много лет не могут навести порядок с дисциплиной водителей. Были даже установлены специальные видеорегистраторы, чтобы разбирать подобные происшествия. Однако, как показывает практика – никакие регистраторы не могут помешать частникам устраивать чехарду на остановках в попытках помешать конкурентам забрать и высадить пассажиров. В итоге ТТП обратилось к орловцам – скидывать фотодоказательства подобных случаев высадки пассажиров на проезжую часть, чтобы все же начать наводить порядок в этом вопросе.

 

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Опубликовано 05 Июн 2020 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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