21 августа 2020



Никогда такого не было и вот опять: Серегин выложил видео очереди из машин “скорой”

Фельдшер “скорой помощи” и руководитель регионального отделения профсоюза “Действие” Дмитрий Серегин выложил на своей страничке в соцсетях видео, показывающее работу орловской системы здравоохранения. На видео очередь из машин “скорой помощи”, которые по комментариям автора, ждут по полчаса, чтобы оформить в лечебное учреждение всего 1 пациента!


“Снова очереди в ковидные больницы. Снова часовые ожидания. Почему не могут нормально организовать прием больных в больнице Боткина? Прием одного пациента достигает 30+ минут. Пока я пишу эти строки, подъехали ещё несколько машин. Не должны люди в скорой помощи ожидать ЧАСАМИ. Все это время, бригады стоят и НЕ оказывается помощь”, — эмоционально прокомментировал увиденное Дмитрий.

Напомним, в эти дни идет судебное разбирательство между Дмитрием Серегиным, который регулярно рассказывает о ситуации в орловской медицине изнутри и советником губернатора “по всем вопросам” Сергеем Лежневым, обвиняющим фельдшера во лжи.

 

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Опубликовано 21 Авг 2020 в 16:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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