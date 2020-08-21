Никогда такого не было и вот опять: Серегин выложил видео очереди из машин “скорой”

Фельдшер “скорой помощи” и руководитель регионального отделения профсоюза “Действие” Дмитрий Серегин выложил на своей страничке в соцсетях видео, показывающее работу орловской системы здравоохранения. На видео очередь из машин “скорой помощи”, которые по комментариям автора, ждут по полчаса, чтобы оформить в лечебное учреждение всего 1 пациента!



“Снова очереди в ковидные больницы. Снова часовые ожидания. Почему не могут нормально организовать прием больных в больнице Боткина? Прием одного пациента достигает 30+ минут. Пока я пишу эти строки, подъехали ещё несколько машин. Не должны люди в скорой помощи ожидать ЧАСАМИ. Все это время, бригады стоят и НЕ оказывается помощь”, — эмоционально прокомментировал увиденное Дмитрий.

Напомним, в эти дни идет судебное разбирательство между Дмитрием Серегиным, который регулярно рассказывает о ситуации в орловской медицине изнутри и советником губернатора “по всем вопросам” Сергеем Лежневым, обвиняющим фельдшера во лжи.