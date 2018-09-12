Никогда такого не было – и вот опять…

№31 (524) от 12 сентября 2018 г.

В прошлое воскресенье в Орловской области прошли выборы губернатора, результат которых не был секретом ни для кого. По сути, региональная избирательная кампания была скопирована с предыдущей, когда в орловские губернаторы выбирали коммуниста Потомского. Его «преемник» Клычков вообще многое позаимствовал у Вадима Владимировича – начиная с экономических фантазий и заканчивая процентом «народной поддержки» на выборах.

Дежавю

Менее чем за неделю до дня голосования тогда еще врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма традиционной встречи главы государства с назначенным временно исполнять обязанности главы региона в преддверии выборов вызвала стойкое ощущение дежавю – уже где-то виденного, вернее, слышанного.

Возможно, Клычков и не в курсе, но его предшественник Вадим Потомский тоже в свое время, пребывая в статусе врио, встречался с президентом. И тоже рассказывал ему, как хорошо живется в Орловской области и как будет еще лучше, когда он станет полноценным губернатором.

Если поднять стенограмму встречи Потомского с Путиным в августе 2014 года, то мы прочитаем там про то, что Орловщина – аграрный регион и что урожай зерновых ожидается рекордный, а также про то, что промышленность надо поднимать, про богатый инвестиционный потенциал, про приборостроительный кластер и про программу «Жилье для молодой семьи». Чем на самом деле обернулись для жителей области красивые спичи Потомского, сегодня хорошо известно всем, в том числе и Клычкову: это при нем приказал долго жить завод «Научприбор» из так и не заработавшего «приборостроительного кластера», при нем продолжают выходить на пикеты обманутые дольщики АИЖК, которых пообещали включить в программу «Жилье для молодой семьи» и обманули (в Орловской области программа провалилась); да и о том, что никаких инвесторов Потомский в регион не привел, Клычков тоже прекрасно знает: не случайно уже в его докладе президенту фигурировали названия предприятий, «зашедших» в область в старые добрые «допотомкинские» и «доклычковские» времена: Знаменский СГЦ, «Керама Марацци», «Санофи-Авентис Восток»…

Однако обо всем этом (и о многом другом) Клычков Путину не рассказал, зато, по примеру Потомского, нарисовал «картину маслом» под названием «Ситуация в регионе стабильная».

Проблемы с арифметикой?

«Стабильная ситуация» в Орловской области, по словам коммуниста Клычкова, складывается следующим образом (далее – цитируем и комментируем стенограмму встречи Клычкова с Путиным, опубликованную на официальном сайте Кремля):

А. Клычков:

«Ситуация в регионе стабильная. За истекший период удалось сократить государственный долг региона более чем на 200 миллионов рублей, также и обслуживание госдолга» (конец цитаты).

Не знаем, какой именно «истекший период» имел в виду Клычков, но если верить официальному порталу Орловской области, то на 1 ноября 2017 года (Клычков был назначен врио губернатора 5 октября 2017-го) госдолг Орловской области составлял 16 миллиардов 549 миллионов рублей, из них кредиты коммерческих банков – 12 миллиардов 708 миллионов, бюджетные кредиты – 3 миллиарда 840 миллионов. А по данным на 1 августа 2018 года, то есть за девять месяцев руководства регионом Андреем Клычковым, сумма госдолга области увеличилась более чем на полтора миллиарда рублей – до 18 миллиардов 135 миллионов. Правда, изменилась структура долга: почти восемь миллиардов приходится на бюджетные кредиты, 5 миллиардов 205 миллионов – на коммерческие, еще на 5 миллиардов выпущены облигации Орловской области (эту финансовую затею анонсировал еще экс-губернатор Потомский).

Каким образом в понимании Клычкова рост долга на полтора миллиарда превратился в его сокращение на 200 миллионов – загадка…

Не меньше загадок содержится и в пассажах Клычкова об инвестициях.

Цитируем стенограмму:

«При этом видим уже рост объёма инвестиций по сравнению с 2017 годом.

Мы планируем до конца года создать около двух тысяч рабочих мест. Благодаря тому, что начали активно работать с инвесторами, появляются новые, возвращаются те инвесторы, кто из региона в свое время уходил. В целом видим позитивную динамику».

Полагаем, данный расплывчатый спич нуждается в расшифровке. Прежде всего хотелось бы уточнить, на каких именно предприятиях за четыре месяца (!), оставшиеся до конца 2018 года, будут открыты две тысячи рабочих мест, о которых говорит Клычков. Для этого обратимся к так называемым губернаторским программам, которые в апреле нынешнего года еще врио Клычков презентовал депутатам облсовета в ходе отчета о результатах своей деятельности. Правда, официально тексты программ нигде не опубликованы, если не считать красочной брошюры, выпущенной неизвестно кем в мае 2018 года и носящей явно агитационный характер. Но поскольку данное произведение полиграфического искусства носит название «Губернаторские программы Андрея Клычкова» и содержит обращение Андрея Клычкова к жителям Орловской области, будем считать его заслуживающим доверия источником.

Итак, в данном документе представлена губернаторская программа «Реальные инвестиции», уместившаяся в пять предложений, в которых, среди прочего, говорится и о рабочих местах. Если верить программе, то в 2018 году завод «Керама Марацци» должен создать 150 новых рабочих мест, Знаменский CГЦ – 115 рабочих мест, кроме того, инвесторы, строящие теплицы в Новосильском, Болховском и Орловском районах, обещают 300 новых рабочих мест в течение 2018–2019 годов (а никак не до конца 2018 г.). Даже с такой натяжкой в сумме получается 565 рабочих мест. Можно, конечно, посчитать еще 200 вакансий, которые планирует открыть строящийся в Орле завод ПВХ-покрытий и о котором в разговоре с Путиным Клычков почему-то предпочел умолчать (интересно, почему?), но и тогда число рабочих мест, которые так нужны орловчанам, не дотягивает даже до тысячи. Неужели Клычков обсчитался? Или, не дай бог, ввел в заблуждение президента? Или, может, мы не знаем о каких-то мегапроектах еще на тысячу мест? В таком случае хотелось бы, чтобы нас кто-то просветил – хотя бы советник Лежнев, например: насколько мы понимаем, оправдывать патрона – его прямая обязанность. Так что ждем – и продолжаем читать об инвестициях.

Не обещай, не надо…

По словам Клычкова, «в этом году мы сделали прорыв, запустили целый ряд проектов, которые долгие годы не реализовывались. Полностью в этом году обеспечим регион тепличными культурами: томаты, огурцы, салаты». Как мы поняли, в данном случае речь идет о пресловутых теплицах в Новосильском и Орловском районах, которые строят со времен Потомского – известного мастера обещаний. В свое время он обещал развести 100 тысяч голов КРС, накормить Европу орловским мясом, завалить Россию орловскими овощами и даже всех обуть в орловско-словенскую обувь… Клычков в свое время обещал гражданам ничего не обещать – и обещает вовсю. Причем не кому-нибудь, а президенту. Обещает отремонтировать Красный мост и построить Западный обход Орла; обеспечить бесперебойное расселение ветхого и аварийного жилья и открыть многопрофильный колледж по подготовке специалистов инженерных специальностей; построить дюжину спортивных комплексов и получить близкий к рекордному урожай…

Когда слышишь и читаешь все это, становится страшно, потому что понимаешь: мы второй раз наступили на те же грабли. В том смысле, что получили в губернаторы Потомского номер два. И беседа с президентом, в которой «честный» Клычков явно приукрасил безрадостную орловскую действительность, как это было свойственно и Потомскому, послужила лишь очередной иллюстрацией преемственности «красных» губернаторов. Ну а результаты «выборов» и вовсе не оставили никаких сомнений: «рекордные» 83,55% Клычкова лишь немного не дотянули до «рекордных» 89% процентов Потомского, но все равно оказались самыми высокими в России.

Далее, по логике вещей, следует ожидать громких заявлений нового губернатора о миллиардных инвестициях, бесконечных командировок на различные форумы, приемов всевозможных делегаций и ответных визитов, возможно, даже открытия какого-нибудь памятника – и… дальнейшей социально-экономической деградации региона, непрекращающегося распила бюджетных средств под видом заботы о горожанах (селянах), новых уголовных дел коррупционной направленности – и… досрочной отставки? Хотелось бы, чтобы на этот раз мы ошиблись, но… В общем, как говорил неподражаемый Виктор Степанович Черномырдин, никогда такого не было – и вот опять…

Татьяна Филева

«Розовые очки так и не снял…»

Постоянная читательница «Орловской среды», орловчанка с активной гражданской позицией Марина Прокофьева тоже внимательно изучила содержание беседы Андрея Клычкова с президентом России. И выразила свое возмущение в письме на имя Владимира Путина.

«Владимир Владимирович!

Жители Орловской области возмущены отчетом перед Вами врио губернатора Орловской области А. Клычкова.

Розовые очки за время работы на этой должности он так и не снял.

Госдолг за время своей деятельности увеличил с 16 млрд до 18 млрд. Он что, считать не может? Это официальные данные с сайта областной администрации.

Реальные зарплаты ниже официальных, ничего у населения не растет, кроме налогов.

Подъемные медикам в размере 1 млн руб. даже по судебным решениям не выплачены.

«Мираторг» разрушил дороги, а их восстановление выдается за инвестиции?

Завод «Керама Марацци», о котором Клычков говорит как об инвесторе, работает в области много лет и инвестирует в свое развитие – постоянно производит модернизацию изношенного оборудования.

При этом продолжается строительство вредного производства в черте города Орла – завода ПВХ-покрытий, тогда как население против.

Клычков говорил о тепличных культурах, которые раньше всегда были в наших магазинах. О каком развитии идет речь сейчас, когда в магазинах ничего орловского нет?

Мост Дружбы, который находится в хорошем состоянии, «капитально ремонтируют» сомнительные офшорные фирмы, снимают ровное покрытие, красивые чугунные ограждения, а в центре города, в том числе и на мостах –одни ямы, следовательно, и пропускная способность низкая, пробки. При этом в нашем регионе самый высокий транспортный налог по аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом, но орловские дороги кардинально отличаются от столичных как по протяженности, так и по качеству.

Что касается центра профобразования, то город Орел перенасыщен образовательными учреждениями, а работать выпускникам негде – все уезжают в другие регионы. В 2018 году только за полгода из Орловской области уехало 11517 жителей.

Все это вызывает кучу вопросов жителей и недоумение.

Как нам жить в нашем городе, где нет производств, где закрываются и банкротятся еще немногие действующие предприятия?

Кому нам верить и к кому обращаться?

А Вам, Владимир Владимирович, правду никто не говорит. Тем более А. Клычков.

И вопросы, и проблемы только растут.

Мы обязательно приедем в Москву за консультацией и помощью в ближайшее время.

Мы тоже хотим жить хорошо».

Отправлено: 5 сентября 2018 года, 09:36