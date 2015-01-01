Николай Басков заплатил за такси из Москвы в Орел 350 тысяч рублей

Певец Николай Басков вчера дал концерт в нашем городе. Как сообщает портал «Russianshowbiz.info», широким жестом артиста стало путешествие из Москвы в Орел на такси. Причем не простом, а аэротакси.

«Золотой голос России» арендовал вертолет, чтобы покрыть расстояние от столицы до нашего областного центра. Полтора часа полета для Николая и его возлюбленной Софи обошлись в 350 тысяч рублей, — сообщает издание. По словам певца, во время полета он недолго восхищался красивыми видами, поскольку уже вскоре заснул.

 

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Опубликовано 21 Апр 2017 в 12:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 106

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