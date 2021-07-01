Николай Паршиков покидает пост ректора ОГИК

Николай Александрович Паршиков покидает пост ректора Орловского государственного института культуры. На смену ему приходит директор орловского филиала Финансового университета при правительстве РФ Владимир Матвеев.

Напомним, история с увольнением ректора Паршикова не была красивой. Еще в начале года сам ректор узнал о своем якобы уходе из СМИ; как выяснилось позже, в адрес Министерства культуры РФ поступило обращение губернатора Орловской области Андрея Клычкова, инициирующее смену ректора.

Как сообщали СМИ, креатурой Клычкова был именно Владимир Матвеев, сын известного орловского бизнесмена, возглавляющего строительную компанию «Холикон-Развитие».

Тем не менее отставка Николая Паршикова была отсрочена, однако вся его дальнейшая деятельность на посту ректора ОГИК сопровождалась информационными вбросами о том, что вуз не сможет пройти государственную аккредитацию.

На сегодняшний день аккредитационная экспертиза завершена, это говорит о том, что ОГИК продолжит работу в прежнем формате, но уже с новым руководством. «Дальновидности» Клычкова можно поаплодировать.