1 июля 2021



Николай Паршиков покидает пост ректора ОГИК

Николай Александрович Паршиков покидает пост ректора Орловского государственного института культуры. На смену ему приходит директор орловского филиала Финансового университета при правительстве РФ Владимир Матвеев.

Напомним, история с увольнением ректора Паршикова не была красивой. Еще в начале года сам ректор узнал о своем якобы уходе  из СМИ; как выяснилось позже, в адрес Министерства культуры РФ поступило обращение губернатора Орловской области Андрея Клычкова, инициирующее смену ректора.

Как сообщали СМИ, креатурой Клычкова был именно Владимир Матвеев, сын известного орловского бизнесмена, возглавляющего строительную компанию «Холикон-Развитие».

Тем не менее отставка Николая Паршикова была отсрочена, однако вся его дальнейшая деятельность на посту ректора ОГИК сопровождалась информационными вбросами о том, что вуз не сможет пройти государственную аккредитацию.

На сегодняшний день аккредитационная экспертиза завершена, это говорит о том, что ОГИК продолжит работу в прежнем формате, но уже с новым руководством. «Дальновидности» Клычкова можно поаплодировать.

 

На складе в Орле разлилось сто граммов ртути
Орловцы могут оценить работу налоговиков
51 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Орловской области
Опубликовано 01 Июл 2021 в 11:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"