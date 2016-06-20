Николай Паршиков: «Я по-прежнему заведую молодежью…»

№13 (461) от 19 апреля 2017 г.

Орловский государственный институт культуры отмечает 45-летие. В канун этой даты ректор института Николай Паршиков рассказал нашему изданию о самом сокровенном: о том, почему в ОГИК совершенно необыкновенная атмосфера, почему здесь хочется учиться и работать и почему студенты ОГИК – самые вежливые, а педагоги – самые талантливые.

О доброте

– В нашем институте особая атмосфера. Это отмечают все, кто здесь бывает. Знаете, один мой товарищ, когда впервые пришел в ОГИК, сразу же заметил: «Ваш институт отличается от других тем, что он… не злой». Сам характер обучения, традиции, общая культура, высокая нравственность преподавателей делают атмосферу в вузе такой искренней и комфортной. Наш институт основывала команда фронтовиков, это были требовательные, ответственные и в то же время очень скромные люди, нынешние преподаватели с честью продолжают их дело. Я со студенткой из Новороссийска беседовал недавно, спросил у нее, почему она не отправилась учиться в Краснодар, а приехала в Орел. Она мне ответила, что слышала об ОГИК только хорошее. Это приятно. И еще очень важно, что вопросы коррумпированности в ОГИК минимизированы: во-первых, у нас не заложено таких «традиций», а во-вторых, чтобы учиться здесь, нужно талант иметь и колоссальное трудолюбие. Все это, как вы понимаете, не покупается и не продается.

О педагогах

– К сожалению, у меня нет возможности перечислить имена всех преподавателей, которые работают в нашем вузе, каждый из них достоин статьи в газете. Все они – талантливейшие люди: и опытные сотрудники, и совсем еще молодые. Им рукоплещет вся Россия и Европа, не случайно воспитанников наших замечательных педагогов ведущие коллективы «разбирают» еще студентами. Это Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, балет «Тодес» и многие другие коллективы. Я большой поклонник фортепианной музыки, стараюсь не пропускать ни одного концерта, которые проходят в нашем вузе. Так вот недавно наша Даша Ионкина – молодой преподаватель, за спиной у которой амстердамская консерватория, два часа играла Моцарта, Скрябина, Прокофьева, Бетховена – без нот! Потрясла всех. Вот такие кадры у нас работают. Все музыканты – только с консерваторским образованием. Среди хореографов – выпускники нашего вуза, ВГИКа, московского института культуры, московского и бакинского хореографического училищ. Это профессионалы высочайшего класса. Причем люди работают за небольшую зарплату. И поэтому всякий раз, когда я напутствую выпускников, я говорю им: когда вы будете крупными начальниками, вы не просто своим учителям грамоты давайте, вы вспомните о том, что педагоги, которые вложили в вас всю свою жизнь и свои силы, имеют небольшое материальное содержание.

О студентах

– Выпускники часто приезжают в ОГИК. Однажды возле старого корпуса я встретил нашу выпускницу – она была группкомсоргом у оркестрантов – второй выпуск.

– Николай Александрович, узнаете меня?

Конечно, я её узнал, она рассказала, что давно живет в Канаде, у нее там семья, дети, работа, а вот приехала навестить родной вуз. Поинтересовалась у меня: «А вы кем теперь работаете?»

Я ответил, что по-прежнему заведую молодежью…

Знаете, я скажу так, был бы изъян какой-то у нашего института, не приезжали бы сюда бывшие студенты через десять, двадцать, тридцать лет…

Сейчас в ОГИК учатся ребята из Туркмении, Украины, Беларуси, со всей России, с тридцатью шестью колледжами культуры мы заключили договоры, к нам приезжают из Курской, Белгородской, Ивановской, Владимирской Калининградской областей, с Урала, даже из Иркутска, Ханты-Мансийска, и это прекрасно. Ребята привозят с собой опыт разных школ, происходит бесценный творческий обмен. Это касается и наших преподавателей.

Я благодарен судьбе, что здесь работаю, что имею всего две записи в трудовой книжке: это школа и наш родной вуз. В 1973 году я пришел сюда работать, возглавил вуз в 1982-м. С тех пор расту вместе с преподавательским коллективом, вместе со своими студентами. Каждого из них я знаю в лицо. Каждым горжусь. И они помнят о нас и любят свой родной институт. Мне не нравится, когда я слышу, что нынешняя молодежь хуже, чем мы. Это неправда. В чем-то они даже и лучше: умнее, эрудированнее, профессиональнее нас тогдашних. Так и должно быть. Наша задача – развить таланты, а еще –воспитать в ребятах гражданственность, сделать все для того, чтобы они были людьми неравнодушными, чтобы болели душой за своё Отечество.

О человечности

– Со студентами нужно только по-человечески, можно жестко наказывать за проступки, даже отчислять, но не нужно. Надо к совести взывать, воспитывать. Я часто бываю в общежитии, осталась такая привычка с комсомольских времен. Как-то мне пожаловались на одного студента, он неподобающим образом себя вел. Спрашиваю у него: «Кем твои родители работают, сынок, где живут?» Оказалось, парень из деревни, родители – простые работяги. В деревне работать негде. Говорю ему: «Ты понимаешь, что твоя единственная возможность выбиться в люди – это получить образование? Ты же не можешь вернуться сейчас домой и сидеть у родителей на шее?». Оказывается, парень служил на Дальнем Востоке, да он погибнуть мог несколько раз. Этот человек уже в жизни многое испытал. Так вот, нельзя было позволить, чтобы он её загубил. Парень пообещал, что больше ничего плохого я о нем не услышу. Так и вышло.

О черствости и культуре

– По дороге в охваченную войной Сирию при исполнении воинского долга погибли четыре наших выпускника – артисты ансамбля имени Александрова: Борис Сулейманов, Аркадий Узловский, Надя Марченко, Дима Литвяков… Это большая трагедия, наша боль. Светлая память ребятам. Аркадий Узловский – наш земляк, он родился и вырос в Орле, учился в орловской хоровой школе. По поручению коллектива я обратился к властям с просьбой назвать одну из улиц Орла именем Аркадия Узловского. Губернатор и председатель облсовета не были против, но городские чиновники… Вся эта волокита длится с января. Откуда в людях такая черствость? Почему они не задумываются об элементарных основополагающих вещах? Я не понимаю. Ведь есть же дань уважения к подвигу… Главный аргумент, который меня лично сразил наповал: оказывается, жители могут быть против…

– Знаете, Эразм Роттердамский написал «Похвалу глупости», а я, если бы обладал его способностями, написал бы «Похвалу черствости». По-другому это назвать нельзя. Что происходит с людьми? Я часто задумываюсь об этом. И я вижу наших ребят, которые совсем скоро станут выпускниками, они будут работать в самых разных сферах… Это данность. Я очень хочу, чтобы они оказывались среди тех, кто ответственен за принятие важных для общества решений. Потому что искренне считаю: если человек окончит институт культуры и придет во власть, она станет лучше. Там, где есть культура, нет места черствости.

Подготовила Наталья Зарубина

В ОГИК много лет работают титулованные студенческие коллективы: хореографический ансамбль «Радуга», фольклорный ансамбль «Каравай», фольклорные ансамбли «Оберег», «Вольница», театр «Веселая маска», сводный академический хор, ансамбль «Мужской стиль», оркестр русских народных инструментов, студия эстрадного мастерства, учебные театры «Диагональ», «Млечный путь». Шесть солистов «Мужского стиля» стали александровцами, трое из них погибли при выполнении воинского долга в катастрофе над Черным морем.

Традиционно на базе института проводятся фольклорный фестиваль «Орел сизокрылый», межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах среди студентов колледжей искусств и культуры, конкурс чтецов, актерских и режиссерских работ «Мельпомена», фестиваль-конкурс патриотической музыки «Моя Россия». Вуз проводит международный конкурс-фестиваль современного искусства «Созвездие Орла». Художественно-образовательные программы «Классическое наследие», «Литературная гостиная», «Этнографический калейдоскоп» имеют ярко выраженную патриотическую направленность.

Выпускники института составляют основу профессиональных творческих коллективов театров и филармонии, входят в губернаторский хор «Лик», муниципальный оркестр народных инструментов, хореографический ансамбль «Славица», вокальный ансамбль «Канцона», театры «Русский стиль», «Свободное пространство».