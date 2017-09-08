Николай Злобин назначен первым зампредом правительства Орловской области

Врио губернатора области Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение.

31 января Клычков представил Злобина членам регионального правительства, сообщает пресс-служба губернатора.

До этого назначения Николай Злобин занимал должность мэра города Ливны. Ранее работал заместителем председателя правительства области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству.

Андрей Клычков прокомментировал кадровое решение: «Николай Васильевич – местный, а я обещал орловцам придерживаться именно таких кадровых подходов. Он – профессионал, глубоко разбирается в проблематике дорожной, строительной и жилищно-коммунальной отраслей. Он обладает достаточным кругом коммуникаций с отраслевиками в регионе и имеет наработанные связи с федеральным центром».