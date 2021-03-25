Низководный мост в деревне Тайное больше не подтоплен

Один из подтопленных низководных мостов — в деревне Тайное Орловского района — полностью освобожден от воды; подтопленным остаётся мост во Мценском районе (д. Городище), информирует ГУ МЧС по Орловской области.

С 26 марта по прогнозу орловского Гидрометцентра на территории Орловской области установятся плюсовые значения среднесуточной температуры воздуха, что спровоцирует активное снеготаянье, разрушение ледового покрова не только на проточных водоёмах, но и на прудах и озёрах.

Как считают специалисты ГУ МЧС, погодные условия способствуют благоприятному развитию весеннего половодья на территории нашего региона. Высота снежного покрова в южных районах области не более 5 см, в северных – не более 20 см. В соседних регионах уже началось вскрытие рек и освобождение их ото льда, что также благоприятно влияет на развитие половодья.

Прогнозируемые наивысшие значения уровня воды в Оке в городе Орле составят 500-700 см (норма 694 см, опасный уровень — 800 см, критический уровень — 900 см), реки Зуши в городе Мценске – 480-720 см (норма 580 см, опасный уровень — 900 см, критический уровень — 1100 см). Максимальные уровни воды весеннего половодья в реке Сосне в районе слободы Беломестной могут составить 250-350 см (норма — 502 см, опасный — 900 см, критический — 1100 см).

В период весеннего половодья 2021 года в зону затопления могут попасть 14 низководных мостов, расположенных в Орловском (5), Ливенском (2), Мценском (3), Новосильском (4) районах, до 100 приусадебных участков в Орловском районе.