«Ночь искусств» пройдет в он-лайне (6+)

В 2021 году «Ночь искусств» пройдёт в 9-й раз. Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств-2021» состоится 4 ноября. На этот раз Орловский краеведческий музей и его филиалы проведут тематические мероприятия в онлайн-формате в социальной сети ВКонтакте.

Посетители узнают об истории празднования Дня народного единства, изготовят праздничную открытку, посмотрят архивные фотографии, познакомятся с образом Казанской иконы Божьей матери на выставке «Культурные и Духовные ценности Православных храмов Орловщины», под руководством художников керамической мастерской «Майолика» изготовят фигурки — игрушки зверей, народный мастер России Ирина Калякина познакомит с техникой изготовления лошадки из рогоза, автор и создатель мастерской «Люборады» Евгения Серебренникова научит изготовлению куклы по старинным русским образцам, узнают, кто помогал Владимиру Русанову в исследовании Новой Земли, а в заключении вы сможете проверить свои знания о знаменитых земляках.

Краеведческий музей — https://vk.com/okmuseum

Военно-исторический музей — https://vk.com/vim_orel

Дом-музей В.А.Русанова — https://vk.com/dom_museum_rusanov