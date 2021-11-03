3 ноября 2021



«Ночь искусств» пройдет в он-лайне (6+)

В 2021 году «Ночь искусств» пройдёт в 9-й раз. Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств-2021» состоится 4 ноября. На этот раз Орловский краеведческий музей и его филиалы проведут тематические мероприятия в онлайн-формате в социальной сети ВКонтакте.
Посетители узнают об истории празднования Дня народного единства, изготовят праздничную открытку, посмотрят архивные фотографии, познакомятся с образом Казанской иконы Божьей матери на выставке «Культурные и Духовные ценности Православных храмов Орловщины», под руководством художников керамической мастерской «Майолика» изготовят фигурки — игрушки зверей, народный мастер России Ирина Калякина познакомит с техникой изготовления лошадки из рогоза, автор и создатель мастерской «Люборады» Евгения Серебренникова научит изготовлению куклы по старинным русским образцам, узнают, кто помогал Владимиру Русанову в исследовании Новой Земли, а в заключении вы сможете проверить свои знания о знаменитых земляках.
Краеведческий музей — https://vk.com/okmuseum
Военно-исторический музей — https://vk.com/vim_orel
Дом-музей В.А.Русанова — https://vk.com/dom_museum_rusanov

 

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Опубликовано 03 Ноя 2021 в 14:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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