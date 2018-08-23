23 августа 2018



Ночью произошел пожар в многоквартирном доме в Орле

Сообщение о пожаре на десятом этаже многоквартирного дома на ул. Черкасской в Орле поступило на телефон службы спасения 101 около трех часов ночи 23 августа.

На момент прибытия пожарных из окна квартиры на десятом этаже шел дым, было сформировано звено ГДЗС для проведения разведки.

В результате пожара в однокомнатной квартире площадью 35 м2 выгорел диван, локально выгорели обои на площади 2 кв. м., в жилой комнате закопчены стены, потолочные перекрытия, предметы интерьера, кухня, коридор залиты водой в результате самостоятельной попытки хозяином квартиры ликвидировать загорание.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет. Пожар был потушен в течение получаса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Авг 2018 в 13:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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