Ночью в Ливнах сгорел автомобиль

Сегодня в 03.10 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в переулке Московском в городе Ливны. На момент прибытия дежурного караула 7-й пожарно-спасательной части находившийся в гараже автомобиль «Ниссан Мурано» горел открытым пламенем.

На тушение были поданы два ствола. В результате пожара автомобиль выгорел по всей площади. В гараже закопчены стены, обуглилась обрешетка перекрытия по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарные и спасательные подразделения выезжали 15 раз, в том числе шесть раз– на ликвидацию возгораний, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.