23 января 2019



Номера автобусов попросили сделать крупнее

Общество слепых оценило качество транспортного обслуживания населения в Орле. Кстати, в обществе состоят не только полностью незрячие, но и плохо видящие граждане. Они и обратились к начальнику транспортного отдел горадминистрации Вадиму Хрипунову с просьбой рассмотреть вопрос оборудования всех автобусов табличками с номером маршрута на задней части транспортного средства, а также сделать шрифт более крупным. Вадим Хрипунов пообещал, что данная ситуация будет оперативно исправлена, — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Одним из центральных вопросов для обсуждения стало увеличение стоимости социального проездного билета. Начальник транспортного отдела пояснил, что повышение утверждено постановлением правительства Орловской области. Если сейчас его стоимость составляет 350 рублей за неограниченное количество поездок, то с 1 февраля социальный проездной билет обойдется в 450 рублей за 60 поездок. Представителей общества слепых также интересовали вопросы поведения водителей, выполнения графиков и схем движения. Вадим Хрипунов порекомендовал фиксировать госномера автобусов и маршрутов, водители которых допускают в салоне хамство, курение, разговоры по телефону, а затем направлять в администрацию Орла. К таким водителям будут применяться строгие меры. Кстати, до конца этого года перевозчики планируют установить в своих автобусах камеры видеофиксации и автоматическое объявление остановок.

 

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Опубликовано 23 Янв 2019 в 17:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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