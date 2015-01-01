Нормативы на ОДН: здравый смысл восторжествует?

№5 (453) от 22 февраля 2017 г.

Ситуацию с нормативами на ОДН, которые существенно превышают потребление ресурсов по счетчикам, прокомментировали на пресс-конференции в «Первой городской управляющей компании». Поскольку тема волнует очень многих горожан, наше издание решило еще раз вернуться к этой проблеме. Напомним, жителей много лет приучали к мысли, что необходимо устанавливать счетчики. Не стояли в стороне и управляющие компании, которые не только оборудовали счетчиками большую часть домов, но и установили автоматические системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), чтобы решить проблему неплатежей за «общий свет». Однако в январе 2017 году были введены нормативы на ОДН и оказалось, что вся проделанная работа никому не нужна. Более того, как отметил руководитель «Первой городской управляющей компании» Александр Касьянов, закон по нормативам опоздал на 12 лет.

– Я понимаю, 12 лет назад, когда в действие Жилищный кодекс вводили и когда не было приборов учета, – такая схема могла бы рассматриваться. Но сегодня эта система негодная. Есть закон, и его надо выполнять, но я считаю, что данная система лишает стимулов собственников и УК заниматься энергосбережением, – отметил Касьянов.

При этом руководитель «Первой городской управляющей компании» рассказал, что он совместно с зампредседателя Орловского облсовета Геннадием Сафоновым и руководителем юридической службы ПГУК Евгением Сапрыкиным подали заявление в Конституционный суд РФ с просьбой признать нововведения в Жилищный кодекс неконституционными, нарушающими права граждан. Если в доме есть прибор учета, который четко фиксирует реальное потребление ресурсов, зачем тогда считать в этом доме по нормативу? Норматив необходимо применять (и кстати, до января норматив по электроэнергии уже активно применялся) в тех домах, где нет приборов учета. В качестве примера Александр Касьянов привел собственный дом, где для освещения мест общего пользования использовали солнечные батареи. Приборы учета показали, что в среднем дом на девять квартир потребляет на нужды ОДН 74 кВт в месяц. Однако по нормативам жители теперь должны заплатить за 117 кВт. При этом электроэнергию жильцам поставляет не ресурсоснабжающая организация, а солнце.

– Мы специально привели в заявлении именно этот пример, чтобы судьям стала совершенно очевидна абсурдность нововведений. Но в принципе, мы говорим о нарушении принципа социальной справедливости. Более того, эти нововведения дестимулируют жителей к ресурсосбережению, что идет вразрез с Федеральным законом № 261 «Об энергосбережении». И в большей степени защищают пассивных граждан, которые не экономят ресурсы, которые даже не выбрали себе способ управления, поскольку только для такой категории граждан установлено право платить по факту, – пояснил Александр Касьянов.

Те активные собственники и управляющие компании, которые проводили в своих домах мероприятия по энергосбережению: устанавливали двухтарифные приборы учета, меняли проводку, устраняли сторонние подключения, устанавливали энергосберегающие лампы с датчиками движения, оказались ущемлены в правах – так как именно в этих домах теперь плата по нормативу будет выше фактического потребления. «Орловская среда» будет следить за развитием ситуации, но необходимо помнить, что и в других регионах люди оказались в аналогичном положении. При этом в министерстве понемногу начинают понимать и признавать свою неправоту.

Так, в частности, уже после пресс-конференции на встрече со старшими по домам создатель «Школы домкомов» Рафаил Исламгазин процитировал последнее письмо замминистра ЖКХ РФ Андрея Чибиса, в котором говорится, что нормативы должны использоваться только в тех домах, где нет приборов учета. Понятно, что письмо не имеет силы закона, но, по крайней мере, есть надежда, что здравый смысл все же возобладает и на федеральном уровне будут внесены поправки в закон. Пока орловцы вынуждены платить по действующей схеме. Как отметили в «Первой городской», даже если собрание собственников дома примет решение платить по счетчику – управляющая компания будет выставлять счета по нормативу. Это закон, и его необходимо исполнять, даже если он «хромает» на обе ноги.

Сергей Миляхин