Ноу-хау по-орловски: пляж, где запрещено купаться людям с ограниченными возможностями

Необычную акцию презентовали орловцам городские власти — в пятницу и субботу на озере Светлая жизнь оборудуют инклюзивный пляж. Это комплексно разработанный проект пляжа, доступного для людей с инвалидностью. Рекреационная зона учитывает особенности и специфику человека, является полноценной зоной отдыха у воды. Проект включает в себя обустройство парковочных мест, дороги до пляжа, полноценной площадки, которая удобна для инвалидов-колясочников, а также специализированное оборудование – противопролежневые шезлонги и матрацы, пляжные кресло-коляски, преодолевающие песок, гальку и т.п., зонты и навесы от солнца и многое другое.

Как заявили организаторы — члены Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» — в течение двух дней любой желающий сможет бесплатно посетить пляж и опробовать оборудование. В рамках проекта «Инклюзивный пляж. Экспедиция» члены «Ковчега» посещают крупные города, находящиеся на маршруте Калининград — Сочи. После Орла планируется развернуть инклюзивный пляж в Белгороде, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Геленджике и Туапсе.

Во всей это красивой истории смущает один нюанс — в настоящее время озеро Светлая жизнь закрыто для купания. Каким образом можно испытать оборудования для отдыха у воды, если в воду заходить запрещено — не совсем понятно. Еще более непонятно — зачем везти все это к черту на кулички, куда добираться людям с ограниченными возможностями очень проблематично. В Орле есть точно такой же закрытый для купания городской пляж, к которому добраться гораздо проще.