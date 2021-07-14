Новая дорога из Алроса обрела проектировщика

Компания «Проект+» займётся проектированием выезда из Зареченского микрорайона на участке от ул. Зеленина до ул. Царёв Брод в Орловском районе. Заказчиком работ выступит УКС. Проект обойдется казне в 3 млн 290 тыс. рублей. Таким образом, по сравнению с начальной (максимальной) ценой произошло снижение всего на 10 тысяч рублей или менее чем ⅓ процента.

Работы пройдут в 2 этапа. В рамках первого этапа предполагается сделать инженерные изыскания и их государственную экспертизу. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 30 ноября 2021 года. Второй этап — разработка проектной документации и её государственная экспертиза. Срок выполнения работ – с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года.

Этот проект — стратегический для Заводского района, ведь в настоящий момент нехватка второго выезда из Зареченского микрорайона — самая насущная проблема для его жителей. Очередь из автомобилистов каждое утро скапливается на улице Мостовой и Карачевском шоссе.

Кстати, неудачное проектирование — фирменная черта орловских новостроек. Один выезд доставляет массу проблем и в новом микрорайоне Болховском.