14 июля 2021



Новая дорога из Алроса обрела проектировщика

Компания «Проект+» займётся проектированием выезда из Зареченского микрорайона на участке от ул. Зеленина до ул. Царёв Брод в Орловском районе. Заказчиком работ выступит УКС. Проект обойдется казне в 3 млн 290 тыс. рублей. Таким образом, по сравнению с начальной (максимальной) ценой произошло снижение всего на 10 тысяч рублей или менее чем ⅓ процента.

Работы пройдут в 2 этапа. В рамках первого этапа предполагается сделать инженерные изыскания и их государственную экспертизу. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 30 ноября 2021 года. Второй этап — разработка проектной документации и её государственная экспертиза. Срок выполнения работ – с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года.

Этот проект — стратегический для Заводского района, ведь в настоящий момент нехватка второго выезда из Зареченского микрорайона — самая насущная проблема для его жителей. Очередь из автомобилистов каждое утро скапливается на улице Мостовой и Карачевском шоссе.

Кстати, неудачное проектирование — фирменная черта орловских новостроек. Один выезд доставляет массу проблем и в новом микрорайоне Болховском.

 

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Опубликовано 14 Июл 2021 в 16:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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